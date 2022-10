Carlos Eguía dejó Juntos por el Cambio y sera andiodato de Javier Milei en Neuquén

El empresario de medios Carlos Eguía, quien había obtenido 14,06 % de los votos en las elecciones parlamentarias del año pasado en representación de la Coalición Cívica ARI, pegó el portazo en la alianza Juntos por el Cambio y se sumó a la propuesta del libertario Javier Milei.

Carlos Eguia : «quieren ganarle al MPN con más MPN»

«Nos venimos reuniendo hace 7 meses para nada. Solo a tomar café mientras la gente tiene hambre, está angustiada, no da más. No se habla de proyectos ni propuestas. ¿Así queremos ser oposición? El peor enemigo de JxC Neuquén es la propia dirigencia. Funcionales al MPN 100%

«En Juntos por el Cambio son patéticos, se traicionan, se mienten entre ellos, están todos peleados, cuando hacíamos las reuniones semanales, lo único que parecía importante era cómo repartir cargos», dijo Eguía en un pronunciamiento de prensa.

Recordó que el candidato a intendente de la Unión Cívica Radical, uno de los cuatro partidos de Juntos por el Cambio, Juan Peláez cerró acuerdos con el parlamentario del Mercosur y líder del partido el Frente y la Participación Neuquina, Ramón Rioseco, «kirchnerista y socio político de Oscar Parrilli», con el Frente Grande y un gremialista de ATE.

«Esto es una locura, alianzas de Juntos por el Cambio con el kirchnerismo, ahí tomé la decisión que me tenía que ir de Juntos por el Cambio», afirmó.

Recordó que es un outsider de la política en la provincia de Neuquén y cuando estaba afuera «pensaba que me iba a encontrar con un lugar donde se hablara de cómo poder solucionar los problemas de la gente que no llega a fin de mes con la plata, la inseguridad, ayudar a los jóvenes a que consigan un empleo, mejorar la calidad de vida de lo jubilados, sacar a los terroristas mapuches, pero me equivoqué, me encontré con un gallinero todo revuelto».

Tomó palabras del líder de Libertad Avanza Javier Milei en el sentido de que «son todos lo mismo, juntos por el cargo junto al kirchnerismo son la casta política«, sentenció.

Eguía se reunió este miércoles con Milei en Buenos Aires y acordaron trabajar en conjunto, en Neuquén será candidato a gobernador mientras que el diputado nacional lo será a presidente.

