Canarias dice «basta» al turismo masivo en una huelga multitudinaria en las 8 isla

Por las calles de cualquiera de las ciudades que habitan el archipiélago canario, además del sol que brilla como de costumbre, hoy brilla también unos carteles que portaban unos mensajes bastante contundentes. «El paraíso no se hace con cemento», «El turismo me sube el alquiler» o «Esto no es sequía, esto es saqueo» es lo que se podía leer en los cientos de letreros hechos con cajas o envases de leche u otro producto. Si bajabas la mirada para ver quien portaba dichos carteles, la contundencia del mensaje se veía ensombrecida con el rostro de los canarios que vociferaban numerosas quejas contra un mismo objetivo: el turismo masivo.

Miles de canarios llenaron de contundencia con estos mensajes las calles de las 8 capitales de las Islas Canarias para convocar una huelga que arrancó pasado el mediodía. En las dos ciudades importantes, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, se llegaron a los 32.000 manifestantes y 14.000 protestantes, respectivamente. Además, Madrid, Barcelona, Málaga y Granada también han amanecido bajo las protestas de los canarios recluidos en la península. Incluso en capitales europeas como Londres o Berlín también se han realizado algunas protestas.

Las dificultades que sufren los canarios por culpa del turismo masivo en las islas hace imposible incluso la propia vida de los locales en su tierra, por no hablar del problema que algunos puntos del archipiélago sufre con la sostenibilidad medioambiental. Y si miramos más adentro del problema, se pueden observar cuestiones como los sueldos, el paro o incluso la pobreza -segunda tasa más alta del país con un 26,1%-.

Por ejemplo, los sueldos de los canarios que trabajan en las islas son los segundos más bajos del país -una media de 1630 euros al mes-. Con respecto al paro, a pesar de la gran solicitud turística que tiene Canarias, siendo el tercer destino preferido en España; es la tercera tasa más alta con un 16,2% según el INE.

Una transformación del modelo turístico

Frente al turismo masivo que los manifestantes también califican de «depredador», los canarios proponen, entre otras cosas, una transformación del modelo turístico de las islas. Por ello, creen que un buen comienzo que podría hacer el gobierno canario presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) sería empezar por tomar medidas como una moratoria turística, la implantación de la ecotasa turística -rechazada por el predecesor de Clavijo, el socialista Ángel Víctor Torres, quien ahora se lo reclama a los actuales gobernadores- y una regulación efectiva de la vivienda que garantice el acceso a la vivienda a los ciudadanos canarios.

Qué dice la prensa internacional de las manifestaciones en Canarias



Las manifestaciones de este sábado 20 de abril en las Canarias contra la masificación turística han tenido un amplio eco en los diarios del Reino Unido y Alemania, los principales mercados emisores de turistas extranjeros para el archipiélago.

Noticias en diferentes medios publicadas hoy en la prensa internacional. Fuente: Hosteltur

Daily Mail: «Furia en las calles de Tenerife»

Bajo el titular «Furia en las calles de Tenerife», este popular medio británico de la prensa sensacionalista afirma: «Más de 50.000 personas se unen a protesta contra el turismo ondeando carteles que dicen ‘Tú disfrutas, nosotros sufrimos’, mientras exigen congelar la llegada de turistas para ‘salvar’ las Islas Canarias, ya que los locales luchan contra la pobreza y la escasez de vivienda».

Noticia sobre las Canarias. Fuente: Daily Mail

El periódico añade: «Los activistas afirman que el gran flujo de turistas a la isla está causando un gran daño ambiental, reduciendo los salarios y obligando a los lugareños a abandonar la vivienda asequible, lo que obliga a docenas a vivir en tiendas de campaña y automóviles en su lugar».

Además de fotografías de las manifestaciones, aparece también una foto de unas turistas en una despedida de soltera y en el pie de foto leemos: «Los turistas continúan viajando a las islas a pesar de la creciente resistencia a su presencia«.

Enlace a la noticia: Fury on the streets of Tenerife.

The Guardian: «Protesta contra el modelo de turismo ‘insostenible’ en las Canarias»

Este diario -leído sobre todo por los votantes del partido Laborista del Reino Unido- titula: «Decenas de miles protestan contra el modelo de turismo ‘insostenible’ de las Islas Canarias».

Según añade este medio, «decenas de miles de personas están protestando en todas las Islas Canarias para pedir una reconsideración urgente de la estrategia turística del archipiélago español y un congelamiento del número de visitantes, argumentando que el modelo de décadas ha vuelto la vida inasequible y ambientalmente insostenible para los residentes».

Noticia sobre las Canarias. Fuente: The Guardian.

La información también destaca que «las protestas, que se están llevando a cabo bajo el lema «Canarias tiene un límite», cuentan con el respaldo de grupos ambientales como Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y SEO/Birdlife».

Enlace a la noticia: Tens of thousands protest against Canary Islands’ ‘unsustainable’ tourism model

BBC: «Miles de personas se manifiestan en las Islas Canarias contra el turismo masivo»

La radiotelevisión pública del Reino Unido informa que «decenas de miles de personas en las Islas Canarias de España se han manifestado en contra de un modelo de turismo masivo que dicen está abrumando al archipiélago atlántico».

«Los manifestantes quieren límites en el número de turistas y restricciones en lo que describen como un desarrollo descontrolado perjudicial para el medio ambiente y los residentes».

Noticia sobre las Canarias. Fuente: BBC

Según añade la noticia, los manifestantes «hacen hincapié en que no están en contra de la industria turística, que representa el 35% de la economía de las Canarias».

«En Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla más grande, Tenerife, los manifestantes sostuvieron carteles que decían ‘¡Turista, respeta mi tierra!’ y ‘Canarias tiene un límite’. La manifestante Lydia Morales declaró a la BBC: «El gran problema es que es el modelo de turismo masivo está destruyendo la isla… y la vida de los residentes aquí».

Enlace a la noticia: Thousands rally in Spain’s Canary Islands against mass tourism.

Bild: «Protestas masivas contra los turistas en las Islas Canarias»

El periódico de prensa amarilla de mayor importancia de Alemania titula «Protestas masivas contra los turistas en las Islas Canarias».

La noticia, con fecha 21 de abril de 2024 desde Las Palmas de Gran Canaria: «¡Turistas, huyan!» – «¡Esto no es turismo, esto es una invasión!» Hay lemas sorprendentes, pero también inquietantes que los turistas deben leer en los carteles este fin de semana, en las siete islas principales». Bild recuerda asimismo que «las Canarias encuentran entre las islas favoritas de los alemanes».

Noticia sobre las Canarias. Fuente: Bild.

El diario añade: «Alrededor de 55.000 manifestantes exigieron que se limite el número de turistas en las ocho islas. Otras preocupaciones: la creación de viviendas asequibles para los locales y el control de la industria turística».

«La atención se centra especialmente en la regulación del alojamiento vacacional, las restricciones a la compra de propiedades por parte de extranjeros y la introducción de un impuesto medioambiental para los turistas», comenta el diario Bild.

Enlace a la noticia: Massenproteste gegen Urlauber auf den Kanaren

Die Welt: «Decenas de miles protestan contra el turismo masivo»

El diario conservador alemán Die Welt titula: «Decenas de miles protestan contra el turismo masivo» y explica que en las Canarias ha habido este sábado 20 de abril «Manifestaciones multitudinarias contra el turismo de masas».

«55.000 personas exigieron el sábado en las Islas Canarias un límite máximo al número de turistas y viviendas asequibles para los locales. El número de visitantes extranjeros cada año es casi siete veces mayor que el de residentes», añade este medio.

Noticia sobre las Canarias. Fuente: Die Welt

En las pancartas se podía leer “El turismo me está aumentando el alquiler” y “El paraíso no está hecho de hormigón”, indica el diario.

«Los manifestantes también estaban preocupados por el control efectivo de las normas sobre el alquiler de alojamientos vacacionales, la limitación de la compra de propiedades por parte de personas sin residencia en las islas y la introducción de un impuesto medioambiental para los turistas», comenta Die Welt.