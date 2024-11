Camila Homs sigue confirmando que esta temporada primavera verano es la reina indiscutida de los posteos en trajes de baño extra llamativos. Sin tapujos, la top protagonizó una campaña súper audaz.

En esta colección, Camila Homs se está animando a llevar múltiples diseños y prints, subiendo la apuesta cada vez más y su último modelo es la prueba apostando por la tendencia más glam: los brillos.

Camila Homs cautivó a sus followers con una micro-bikini colaless en clave off-white metalizada con deslumbrantes detalles shiny de strass bordados en la bombacha y el corpiño ultra XS.

Camila Homs estrena hilo dental en clave shiny off-white y anticipa el verano 2025.

Días antes, Camila Homs fue por más y se animó a modelar un diseño negro de cuero con transparencias en el corpiño y bombacha hilo dental ultra XS taparrabos.

Camila Homs confirma que es la reina del taparrabos en clave transparencias, cuero y más.

Camila Homs fan del animal print

El animal print y las ultra transparencias de red no quedaron afuera de la propuesta. Camila Homs lució dos de lo must have en unas calzas de leopardo ultra XS y ceñidas con atrevidos detalles de red y corpiñito al tono, que provocó todo un terremoto.

Camila Homs confirma que es la reina del animal print en clave calzas XS, transparencias y más.

Camila Homs reina del metalizado

A días de su debut en Bake Off donde participará con famosas como Karina Jelinek, Andrea del Boca, entre otras, Camila Homs mostró su look metalizado más audaz.

Invitada a una entrevista con Vero Lozano, Cami Homs prendió fuego la siesta llevando el metalizado en un pantalón ultra silver ceñido XS de lo más deslumbrante.

Camila Homs confirma que es la reina del shiny en clave pantaloncitos ultra silver, XS y ceñidos.

Para un toque boho chic, Camila Homs agregó cinturón de cuero con tachas como accesorio y chaqueta de jean oversize logrando un combo perfecto.

Camila Homs reina del hilo dental a la vista

Siempre atenta a lo último en el mundo de la moda, Camila Homs no dudó en sumarse al furor del hilo dental a la vista, el favorito de celebs como Tini y Emilia Mernes.

Subiendo la apuesta, Camila Homs no solo se animó a llevar el hilo dental a la vista sino que lo hizo con un body de cuero ultra XS y cavado.

Emulando el efecto de dejar sus breteles sobre el pantalón, Camila Homs eligió un diseño con escotazo, y, para un toque sporty, lo llevó con babuchas.