Cambios de gabinete El reacomodamiento de nombres y de relaciones de poder en el Gobierno

Finalmente, Alberto Fernández decidió un cambio más drástico en el Gobierno. El reacomodamiento de nombres llega de la mano de una reestructuración del organigrama en el gabinete, con la creación de un superministerio de Economía, que abarcará Producción, Agricultura y las relaciones con los organismos internacionales de crédito, a cargo de Sergio Massa. El hasta hoy presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador controlará el área económica y en las próximas horas anunciará cómo conformará sus equipos para dar inicio a su gestión en medio de la profunda crisis política y financiera. En la nueva configuración, algunos funcionarios fueron reubicados y otros quedaron sin lugar. Silvina Batakis, que no logró cumplir un mes como ministra de Economía, llegará al Banco Nación. Daniel Scioli no aceptó las nuevas condiciones y volverá a la Embajada de Brasil tras su fugaz paso por Desarrollo Productivo. Julián Domínguez, que estaba al frente de Agricultura, presentó su renuncia. Otro portazo derivado de la reestructuración fue el de Gustavo Beliz, que pretendía mantener su rol como interlocutor con los organismos internacionales de crédito. Lo reemplazará al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos Mercedes Marcó del Pont, cuyo cargo en la AFIP ocupará Carlos Castagneto, un hombre cercano a Cristina Kirchner. El movimiento de fichas puede continuar. Resta definir si habrá cambios en Energía, un área clave bajo control de la vicepresidenta, y en el Banco Central, con Miguel Pesce a la cabeza. Massa llega con un poder inédito. De hecho, no reportará al jefe de Gabinete, Juan Manzur, sino que dialogará de manera directa con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con quienes negoció durante semanas el alcance de su desembarco. El nuevo esquema de gobierno debutará con una agenda cargada de frentes urgentes.