Brasil será el primer país que aplicará la ley “Anti Dibu Martínez” en los penales

Después de la actuación de Emiliano Martínez en el Mundial de Qatar 2022, la FIFA decidió cambiar las reglas del fútbol. A muchos dirigentes, sobre todo a los europeos, no les gustó el modo en el que Dibu enfrentó a los rivales antes de cada penal en el que le tocó intervenir.

Desde entonces, se trabajó en una nueva reglamentación, conocida informalmente como la ley “Anti Dibu Martínez”, la cual fue oficializada el 24 de marzo pasado. La regla 14, que se refiere al procedimiento en un penal, fue modificada.

A partir del 1 de julio de 2023, entrará en vigencia con este cambio: “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”.

Si bien faltan algunos meses para que se implemente la nueva normativa en todos los países del mundo porque la FIFA espera que termine la actual temporada, hay un país que la implementará desde esta semana: ni más ni menos que Brasil.

El Dibu Martínez, el héroe de los penales en la Copa del Mundo 2022. (Foto: Reuters) Por: REUTERS

El cinco veces campeón del mundo hará que la ley entre en vigor a partir de este fin de semana, cuando comience el Brasileirao. A partir de este torneo federal, los arqueros no podrán distraer al rival ni retrasar la ejecución del penal. También se aplicará la nueva reglamentación para la Copa de Brasil.

Luego de que saliera a la luz el inminente cambio de regla, el arquero campeón del mundo Dibu Martínez se había manifestado: “Siempre dije que después de la Copa América no sabía si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”.

