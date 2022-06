Boric anuncia creación de empresa nacional del litio en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció hoy en su primera cuenta pública la etapa para que el país tenga una empresa nacional del litio, reforzando así la explotación de ese metal que se encuentra principalmente en las zonas salitreras de esa nación, aunque también está en varios países, incluyendo México. El anuncio del mandatario izquierdista se da también en un contexto de tratar de profundizar más en nuevos recursos para ese país, el cual prioriza el cobre como la explotación de recursos minerales. Hay comunicación con Bolivia, Argentina y Chile para crear asociación de litio: AMLO Boric no entregó mayores detalles respecto a la ruta que tomará su gobierno sobre la empresa nacional, aunque sí recalcó que es una de las bases de su programa. «Desarrollaremos, de manera intersectorial y con participación de las comunidades, una propuesta que garantice a las futuras generaciones energía limpia y sustentable para Chile y nuestro planeta», dijo Boric en su primera cuenta pública ante el Congreso. Los recursos del litio están siendo altamente considerados por varios gobiernos que tienen en su territorio ese metal. Fue precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador quien hace un mes afirmó que hay acercamientos con Argentina, Bolivia y Chile para establecer una asociaciónsobre ese recurso. Además, Boric sostuvo que reforzará la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), aunque sostuvo que no va a «estrujar» los recursos que tiene la empresa estatal chilena. «Para fortalecer nuestra empresa nacional del cobre, este año Codelco invertirá más de 90 millones de dólares en exploraciones, así como 86 millones de dólares en innovación y tecnología. Esto es relevante porque para cuidar Codelco debemos reinvertir en ella y no estrujar todos los recursos que produce», reafirmó. https://www.milenio.com/internacional/gabriel-boric-anuncia-creacion-empresa-nacional-litio-chile