Biden promete acabar “con este capítulo oscuro de la Historia de Estados Unidos”

El ex vicepresidente pone fin a la Convención Demócrata con un discurso en el que se ha presentado como un “aliado de luz” frente a Trump.

Cada cuatro años, Audrey Blondin acude como delegada del Partido Demócrata a la Convención en la que se elige presidente. Sus vestidos estrafalarios, de colores, con chapas de los candidatos, acompañados de sombreros descomunalmente grandes la han llevado a las primeras páginas de unos cuantos periódicos y hasta al archivo de fotografías de la agencia Getty. Ayer, debería haber estado en Milwaukee, en la Convención Demócrata. Pero el Covid-19, que ha obligado a suspender el evento, le torció los planes.

La pandemia no acabó, eso sí, con las ganas de juerga de esta abogada que ya pasó los sesenta hace bastante tiempo, y Blondin se puso un vestido con los colores de la bandera de Estados Unidos, unos collares que eran una cascada de chapas de Joe Biden y Kamala Harris, y una mascarilla con la cara del ex vicepresidente y ahora candidato a la Casa Blanca. Y de esa guisa, con su credencial de delegada que ponía por una cara “Trump no puede arreglarlo”, y, por la otra, “pero tú puedes echarlo del cargo”, se fue al Estadio Sam Adams de Hartford, la capital de Connecticut, en la madrugada de este viernes (hora de España) para escuchar a Biden lanzar su discurso de aceptación de la nominación como candidato a la presidencia del Partido Demócrata. El dictamen de Blondin: “Creo que el discurso de Biden ha sido el mejor que ha dado nunca”.

Es un análisis probablemente cierto. Pero también es verdad que Biden es un mal orador. Encima, tiene tenencia a llevar a cabo meteduras de pata de banco, como cuando en febrero, en un intento catastrófico de lanzar una broma, no se le ocurrió nada mejor que llamar a una universitaria “perra mentirosa” en un acto de campaña. Y, para acabar de rematar, sus 77 años le han pasado factura.

Pero, curiosamente, el Covid-19 ha ayudado a Biden en esta Convención. Liberado de un escenario grandioso en un estadio y de una multitud de 20.000 fans que le hubieran interrumpido constantemente, el vicepresidente con Barack Obama ha llevado la alocución al terreno en el que se desenvuelve mejor: la distancia corta. Más que un mitin, Biden dio una charla.

Ahí el candidato sabe moverse muy bien. Y lo ha vuelto a demostrar. Biden ha dado un discurso duro contra Donald Trump, pero no tanto como los pronunciados por Barack y Michelle Obama o Hillary Clinton. En unos Estados Unidos marcados por una retórica guerracivilista, Joe Biden ha intentado lanzar un mensaje de esperanza y unidad que, hasta que llegó Donald Trump, se suponía que era la clave para ganar unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Arrancó afirmando que “aunque soy el candidato demócrata, seré el presidente estadounidense. Trabajaré igual de duro por aquéllos que no me han votado como por las que sí lo han hecho”, y continuó diciendo que “Estados Unidos está en un punto de inflexión. Un tiempo de peligro real, pero de posibilidades extraordinarias”.

Pero la palabra clave de su intervención fue “oscuridad”. Ocho veces la repitió. Y terminó con ella, usándola con connotaciones casi bíblicas: “Ojalá pueda la Historia decir que esta noche empezó el final de este capítulo oscuro de Estados Unidos, y que la luz y la esperanza se unieron en la batalla por el alma de la nación”.

Biden no mencionó ni una sola vez a Trump. Pero lo atacó constantemente, algo que no es habitual en este tipo de discursos. Sus críticas se resumen en una frase: “Nuestro presidente nos ha fallado en su deber más básico con la nación: nos ha fallado a la hora de proteger Estados Unidos. Y eso, amigos míos, es imperdonable”.

Pero Biden también fue específico. Recordó las acusaciones contra el jefe del Estado y del Gobierno de no hacer nada para impedir que Rusia ofreciera recompensa a los talibán afganos por matar a soldados estadounidenses, e hizo un claro guiño a la izquierda de su partido al hablar de cómo “el presidente ha dado 1,3 billones de dólares [casi 1,1 billones de euros] al 1% más rico y a las empresas más grandes y rentables, muchas de las cuales no pagan impuestos de ningún tipo”. El candidato usó más que los otros ponentes de la Convención el coronavirus. La crisis sanitaria provocada por la pandemia, recordó, “no es tan mala en Canadá, en Europa, en Japón, o en ningún otro sitio”. Efectivamente, el número de muertos en relación a la población es mayor en EEUU que en esas otras economías. De hecho, de los países de la UE, solo tres tienen una mortalidad más alta por la Covid-19: Bélgica, Italia, y España.

Así que el candidato demócrata satisfizo a su base. Encima, la audiencia televisada y online de la Convención, aunque algo menor a la de lo habitual en estos acontecimientos, no se ha hundido. De modo que es probable que el mensaje de Biden haya tenido impacto. Así lo creía, al menos, Blondlin, que, además, respaldó al candidato de la izquierda, Bernie Sanders: “Biden está rumbo a una gran victoria el 3 de noviembre”. Evidentemente, ése era el punto de vista de una militante. Lo que opine el resto del país, es otra historia.