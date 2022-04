«Basta de anuncios»: así explicó Figueroa por qué no fue al acto con Alberto Fernández

putado nacional del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, explicó esta mañana por qué no asistió ayer al lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner y justificó que tenía compromisos familiares y políticos, pero sobre todo que está cansado de los anuncios. «Cuando se ponga el primer caño vamos a estar contentos y ese día vamos a festejar, pero para nosotros un anuncio tiene gusto a poco», afirmó.

En una entrevista que brindó este viernes a Vos A Diario de RN Radio 89.3, el exvicegobernador de Neuquén detalló que ayer también tenía el cumpleaños de una de sus hijas y una reunión con gente del interior que no podía postergar. Confirmó que YPF lo había invitado al acto con el presidente Alberto Fernández en Loma Campana, pero planteó: «Basta de anuncios y vamos a más realidades».

En el evento realizado ayer estuvieron sus pares de la provincia en el Congreso Tanya Bertoldi, Guillermo Carnaghi (Frente de Todos) y Pablo Cervi (Juntos por el Cambio).

El legislador aprovechó el tema para mencionar que está trabajando en una ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas distinta de la que se había presentado el año pasado y que desde el partido habían rechazado. «No sé de quién era, pero estaba escrita en algún escritorio muy distante de las provincias y a medida de YPF», consideró.

Dijo que este proyecto tiene en cuenta las necesidades de la petrolera nacionalizada «que es el cómputo de los famosos quebrantos», pero que busca ser «mucho más ágil para promover otro tipo de inversiones, un ajuste por inflación en tres años y otros ítems que son importantes para disminuir los costos».

También anticipó que propondrá que las regalías de exportación se liquiden con el monto de las retenciones incluido y no después como se calcula ahora.

Elogios para Jorge Sapag y Omar Gutiérrez

En un giro respecto de la firme oposición al oficialismo del MPN que venía sosteniendo desde que abandonó la lista Azul, Rolando Figueroa tuvo hoy elogios para el exgobernador Jorge Sapag y para el actual, Omar Gutiérrez.

Sobre el primero, lo describió como «una persona que sabe mucho de energía» y reclamó que esté sentado en la mesa de emergencia de la energía que tiene Nación. «Es una persona que ha demostrado que sabe y mucho», aseguró.

En cuanto a Gutiérrez, dijo que le rescata «muchas cosas» y que lo respeta porque «es muy trabajador, es un hombre muy honesto». «De mi generación, es la pesona que ya está cumpliendo dos mandatos de gobernador y eso indica que tiene una jerarquía política distinta de la que tengo yo. Le ha puesto su voluntad para que esta provincia, incluso en pandemia, pueda seguir creciendo», definió.

«Podemos tener diferencias políticas en las formas, tenemos concepciones distintas, miradas distintas, pero eso no indica que no debemos reconocernos en el trabajo político», sostuvo.

Figueroa reconoció que fueron amigos muchos años pero que no les fue bien trabajando en política juntos, aunque señaló que «paulatinamente» recuperaron la relación política, después la relación institucional y «lo que es importante para mí, hoy estoy recuperando la amistad».

«Así como digo que no nos podemos privar de tener la experiencia de una persona que gobernó ocho años la provincia como Omar, no nos podemos perder la de Jorge Sapag, la de Jorge Sobisch», sumó.

De todas formas aclaró que no participará del encuentro de la Lista Azul en Villa El Chocón del sábado 30 de abril y confirmó que está trabajando «en una propuesta política con los brazos muy abiertos, la escucha muy atenta y mirando el Neuquén del futuro». «Estamos armando otra cosa, una propuesta que vaya desde las bases, desde el piso», aseguró.

Críticas a María Eugenia Vidal

El diputado nacional se definió como un «político de cabotaje» porque reconoció que su interés es la provincia. «Yo cruzo el río Neuquén o el Limay y casi que me apuno. Yo amo Neuquén, me interesa Neuquén y me preparo para que a Neuquén le vaya bien», mencionó.

Criticó al «centralismo porteño» por su falta de federalismo y desconocimiento de las realidades del interior y por eso no dejó pasar la oportunidad de cuestionar el paso de la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, por la provincia.

«Venía a Neuquén y confundió lo que era la posibilidad de construir un gasoducto con mejorar la tarifa Comahue. No tienen ningún tipo de idea en tantos aspectos que son serios y necesarios para el desarrollo del país, sobre todo en dirigentes que quieren tener una proyección nacional», apuntó.

En cambio se mostró halagado por los dichos de su par del Congreso, Tanya Bertoldi, respecto de incluirlo en conversaciones para el 2023, de manera similar a lo que había hecho el intendente de Centenario, Javier Bertoldi.

«La construcción de la nueva provincia nos necesita absolutamente a todos en una mesa no para ganar debates sino para solucionar los problemas. Bienvenidas todas las personas que podamos pensar lo mismo», manifestó.

Fuente: Dario RN