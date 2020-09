Básquet: Saborido y sus ganas de presidir la Federación de Neuquén

By GAM Multimedios

Para este miércoles 30 de septiembre, la Federación de básquet de Neuquén tiene pautadas sus elecciones. Hasta el último fin de semana, los candidatos eran tres, pero la decisión de bajarse de Jorge Comoli dejó al actual presidente Sergio Gatti y a Luciano Saborido como los dos dirigentes que encabezan las listas que compiten.

Saborido aparece como una nueva opción y comparte fórmula con Ailín Berra, jugadora y referente de Gregorio Álvarez. El fortalecimiento del femenino y las formativas es central en su propuesta. Además también se expresó respecto de la realidad de la Federación.

El recorrido de Saborido en el básquet comenzó desde muy chico, cuando inició su camino y llegó a la elite de la disciplina, incluso jugando varios años en Italia. Luego del retiro en Del Progreso hace 7 años, se vinculó con la gestión deportiva con el 3×3 junto con Bruno Gelsi y Mario Sepúlveda. Hoy es parte del equipo que trabaja en el Ministerio de Deportes de la provincia y es director general de Deportes Comunitarios.

”Necesitamos una mirada es hacia el interior, federalizar el deporte en nuestro territorio. No tenemos tiempo para disputas nacionales. Estoy preocupado por nuestra realidad y tengo la ambición que se juegue más al básquet”, dice el ‘Huevo’ a Río Negro.

Sobre sus prioridades y visión del deporte en la provincia, agrega que ”hay que organizar la base. La Federación tiene que apoyar a los clubes que nos representan. No hay recetas mágicas, pero nos tenemos que organizar por región y que un club no tenga que viajar 800 kilómetros para jugar un partido”. La geografía siempre es un problema en la zona, dadas las extensiones territoriales que comprenden la norpatagonia.

En cuanto a su filosofía, Saborido explica la necesidad de pensar el deporte como herramienta social. ”Muchas veces se habla del próximo torneo y no de la próxima generación. Nunca hablamos de desarrollo verdadero. En nuestro caso no hay cargos para repartir, hay una idea para desarrollar. Las sociedades se forman a través de las asociaciones intermedias. Hay que debatir y discutir desde el deporte la próxima generación”, sostiene.

Consultado acerca de las formativas, el candidato destaca que ”hay que desarrollar la actividad y después pensar en jugadores para el Federal. No tenemos torneo de mini ¿y vamos a discutir cuantos juveniles ponemos en el Federal? Me interesa que las formativas y el femenino tengan su espacio. Hay que organizar la base. La Federación tiene que apoyar a los clubes que nos representan”. Saborido sumó varias adhesiones, entre ellas la de su amigo Mario Sepúlveda, jugador de Centro Español y uno de los máximos deportistas de la historia en la región.

”Sumamos voluntades y la propuesta más importante es la construcción colectiva. Queremos representar a todos. Veo la necesidad de un cambio cultural porque siempre se favoreció el presidencialismo y para mi no se trata de una persona”, subraya. En el mismo sentido, expresa que ”queremos trabajar en conjunto entre lo público y lo privado. Acordar con municipios, gestionar y fortalecer las instituciones. No hay que combatir los clubes”.

Respecto al femenino, la presencia de Berra como integrante de la fórmula es una muestra de la búsqueda que tiene la lista opositora. ”Hay más basquet en Neuquén del que se ve. En ese sentido el femenino es fundamental. Hay que darle el espacio que se merece y van a ser las constructoras de su plan de desarrollo”, comenta Saborido. ”Nos tenemos que identificar como personas. Importa la voluntad, las ganas. La pregunta es si sos capaz o no. El cambio de paradigama es que el femenino se hagan cargo de su destino. Hace muchos años que charlamos de básquet. Ella (por Berra) va a ser la líder del femenino”, se esperanza.

Tiempos de debate

La Federación de básquet de Neuquén atraviesa tiempos de debate y fuego cruzado, en medio de la discusión sobre la reforma de los estatutos que encabeza el presidente de CABB Fabián Borro y que en la provincia impulsa Sergio Gatti. Los teléfonos suenan por todos lados y las posiciones están bastante claras. Luego de elegirse presidente, se votará por la postura de Neuquén en CABB.

Saborido se expresa tranquilo pero dejó en claro su posición sobre el contexto de las elecciones del miércoles. En este sentido, la cuestión económica y financiera es central.

‘‘Hago hincapié en el fair play económico, porque la transparencia tiene que ser eje de la gestión. Los actos de la Federación son públicos y tienen que ser difundidos para toda la comunidad. Se tiene que manejar de una manera más clara. No es lo mismo pagar hoy una deuda de 2018 que haberla pagada en término porque el valor de ese dinero es la mitad o menos. ¿Cómo se tiene que sentir el club que cumplió? Para poder votar hay que tener las cuentas en orden. No es ético perdonar a uno y exigirle a otro al momento de votar solamente”, argumenta.

En ese camino comenta que el próximo miércoles antes de votar las autoridades se vota la aprobación de balance 2017 y 2018, ya que la IGJ permite votar debiendo un balance. ”El de 2019 se entiende por la pandemia, pero el miércoles se van a poner a consideración balances de dos gestiones distintas. No puede pasar que el balance tarde tanto en presentarse”, añade Saborido.

Sobre el tema financiero suma que ”el 2 de agosto recibimos información extraoficial y el 25 de septiembre oficial. Hay números que no coinciden con el balance que se presentó. No están especificados los ítems que los clubes adeudan. ¿En concepto de qué es la deuda?”, se pregunta.

Finalmente, el Huevo se manifiesta feliz de sostener su propuesta y dice que la va a pelear hasta último momento. ”Estamos contentos por haber logrado instalar el debate y que haya una contienda electoral. Que los clubes hayan escuchado propuestas de un lado y del otro. Estamos presentes y vinimos para quedarnos. Vamos a estar para acompañar a los clubes, estemos donde estemos. Y si no nos toca ganar, también vamos a estar ahí acompañando a las instituciones para que se les cumpla lo que se les prometió. Nosotros prometimos trabajo, honestidad y una mejor gestión”.