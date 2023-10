Balón de Oro: los campeones del mundo Lionel Messi y «Dibu» Martínez brillaron en la entrega de los premios

Se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro, el premio que busca reconocer a los mejores jugadores de fútbol de la temporada. En esta oportunidad, Lionel Messi volvió a París como favorito y recibió la octava estatuilla luego de su desempeño en la Copa del Mundo, el París Saint-Germain (PSG) y el Inter Miami.

El evento comenzó a las 16:45 (hora de Argentina) en el Théâtre du Châtelet, ubicado en París, Francia. La revista France Football otorgó además los galardones al futbolista promesa del año con el trofeo Kopa (Jude Bellingham), al mejor arquero con la distinción Lev Yashin (Emiliano «Dibu» Martínez) y al Balón de Oro femenino (Aitana Bonmatí), entre otros.

Tras conquistar el Mundial, Messi llegó como favorito para hacerse con un octavo Balón de Oro, superando al noruego Erling Haaland (que quedó en segundo lugar) y al francés Kylian Mbappé (tercero). El rosarino ya había ganado el Balón de Oro en siete ocasiones anteriores, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

Su regreso a la capital francesa no pudo ser más triunfal. Después de una última temporada discreta en el París Saint-Germain, en la que aunque conquistó la Ligue 1 se despidió en octavos de la Liga de Campeones, y llegó incluso a recibir algún silbido de la afición del Parque de los Príncipes, el rosarino rindió el teatro del Châtelet a sus pies, a pesar de haber ganado a Francia la final de la Copa del Mundo.

Proclamado al fin campeón en Qatar a finales de 2022, el capitán albiceleste contó con grandes opciones de aumentar su ventaja como jugador con más Balones de Oro de la historia, por delante del otro «extraterrestre» del siglo XXI, Cristiano Ronaldo, cinco veces designado como mejor jugador del mundo, pero que no figuró entre los nominados este año.

El jugador asistió a la gala junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras que también estuvieron entre los nominados el arquero Emiliano «Dibu» Martínez y los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Pasaron más de 14 años desde su primer galardón como mejor jugador del mundo, y más de dos décadas desde que el Barcelona tuvo conocimiento de un niño con un don especial para jugar a fútbol, que sólo necesitaba un costoso tratamiento hormonal para desarrollarse físicamente que su club de entonces, Newell’s Old Boys, no estaba en disposición de sufragar.

El Barça asumió el reto y lo demás es historia: cuatro Champions, diez Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, ocho Supercopas de España y tres Supercopas de Europa. Con el conjunto culé, Messi marcó 672 goles en 778 partidos, a través de una transición exitosa desde el extremo a un rol de ‘falso 9’ con presencia en todos los sectores del ataque.

Después de haber tenido en cuenta las actuaciones de los jugadores en un año civil, el trofeo se basó en el calendario de la temporada deportiva y valoró así todo el ejercicio 2022-2023. También el Mundial-2022 en Qatar estuvo incluido en el análisis del jurado, al igual que el Mundial femenino entre julio y agosto de 2023 para la distinción femenina. Pero no el inicio de la temporada 2023-2024, que comenzó en agosto.

El discurso de Messi: «Este premio viene por lo conseguido con la Selección Argentina»

«Quiero agradecer a todos los compañeros de la Selección. Este premio viene por lo conseguido con la Selección Argentina. Hoy estamos acá en representación de todos. Esto es un regalo para todo el grupo de Argentina, para todo el cuerpo técnico y para toda Argentina», expresó Messi en el escenario, tras recibir el trofeo de manos del exfutbolista inglés David Beckham, propietario y dirigente del Inter Miami.

Además, dio las gracias a todos los aficionados que desearon que pudiese cumplir su sueño de ganar el Mundial. «Quiero hacer una mención especial a la gente que deseó que yo saliese campeón del mundo, el único sueño que me faltaba. Fue muy especial que mucha gente de diferentes nacionalidades quisiese que Argentina fuese campeona del mundo«, subrayó.

También se acordó de su familia, «la que está en Argentina y la que está en Miami», así como de sus seres más cercanos. «A mi mujer y a mis hijos les agradezco que me hayan acompañado en mi carrera, por haber estado en los peores momentos y por haberme ayudado a cumplir mi sueño. Sin ustedes no hubiese sido posible», indicó.

«Nunca imaginé tener la carrera que tuve, haber conseguido todo en el fútbol. Como hablaba Aitana (Bonmatí), tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la historia, y eso hace que todo sea más fácil. Tuve derrotas duras con la Selección Argentina, donde pasé muchos malos momentos, y nunca bajé los brazos. Estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento», destacó.

«No sé si es mucho o poco lo que me queda, pero después de la carrera que tuve lo único que me queda es seguir disfrutándolo. Mientras esté bien físicamente voy a seguir compitiendo, ojalá sea muchísimo tiempo», añadió.

Respecto a la consecución de su octavo trofeo, explicó que tanto este como los siete anteriores «son especiales». «Los premios importantes son los premios colectivos. Vemos muchos jugadores del City, que tuvieron un grandísimo año, y son el mejor equipo a día de hoy», manifestó.

En otro orden de cosas, el atacante argentino aventuró «una pelea hermosa durante muchísimo tiempo» entre el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé. «Los dos se merecen el premio», explicó.

«No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian, que han tenido un año increíble; no tengo dudas de que en los próximos años se van a hacer con este premio. Viendo los jóvenes que hay aquí esta noche, sé que voy a disfrutar del fútbol durante muchos años más«, continuó.

Por último, Messi tuvo un recuerdo especial para Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020 y que este lunes hubiera cumplido 63 años. «Hoy es el cumpleaños de Diego, y no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños que rodeado de jugadores, de técnicos y de gente a la que le gusta el fútbol. Donde quiera que estés, feliz cumpleaños, Diego. Esto también es para vos», deseó.

La campeona del mundo española Aitana Bonmatí obtuvo su primer Balón de Oro

La centrocampista del FC Barcelona y vigente campeona del mundo con España, Aitana Bonmatí, se hizo este lunes con el Balón de Oro femenino, sucediendo en el palmarés a su compañera en el Barça y en la selección Alexia Putellas, que había ganado las dos ediciones anteriores.

Campeona del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Aitana Bonmatí, de 25 años, conquistó también la pasada edición de la Champions femenina con el Barça y el campeonato español. Después de haber sido elegida mejor jugadora UEFA del año, la jugadora catalana se convierte en la segunda futbolista nacida en España en lograr el galardón después de Putellas, y en la tercera contando a los hombres, tras el Balón de Oro de Luis Suárez en 1960.

La campeona del mundo con España y centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí, «la (Andrés) Iniesta del fútbol femenino», como la definió Pep Guardiola, puede presumir desde este lunes, a diferencia de su ‘alter ego’ futbolístico -también campeón del mundo en 2010-, de contar con un Balón de Oro.

Nacida hace 25 años en la localidad catalana de Vilanova i la Geltrú, Aitana se formó al igual que el centrocampista manchego en las categorías inferiores del Barça, y como él luce el dorsal 6 con la Roja y destaca por su técnica, su fútbol creativo y su visión de juego, además de por un buen disparo con las dos piernas.

También va camino de emular el nutrido palmarés de los Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Leo Messi, ídolos y referentes en los que se fijaba cuando entró en la cantera culé en 2013, después de una infancia en la que jugaba a fútbol rodeada de niños.

Desde que debutase en el primer equipo azulgrana en 2016 no paró de abrir su vitrina de trofeos. Cuatro ligas, cinco Copas de la Reina, tres Supercopas de España, y dos Ligas de Campeones, una en 2021 y la más reciente este año, en la que se proclamó mejor jugadora y que junto al título Mundial le abrió las puertas del Balón de Oro, el tercero que cae en manos de un futbolista nacido en España después de Luis Suárez (1960) y de su compañera en el Barça Alexia Putellas (2021, 2022).

También fue elegida mejor jugadora de la cita mundialista de Australia y Nueva Zelanda, en la que marcó tres goles, y jugadora UEFA del año, con cinco goles en Liga de Campeones.

Erling Haaland ganó el premio Gerd Muller a mejor delantero

El Premio Gerd Muller, que reconoce el mejor delantero de la temporada 2022-2023, tampoco dio lugar a sorpresas ya que fue para el noruego Erling Haaland, del Manchester City inglés y que anotó 36 goles en la Premier League, superando el récord de los 34 marcados por Andy Cole y Alan Shearer, además de 12, el que más, en la Liga de Campeones 2022-2023.

Los 56 goles en 57 partidos que marcó Haaland entre el Manchester City y la selección de Noruega fueron clave para decantar el premio a su favor. De esta manera, se convirtió en el primer jugador noruego en lograr un premio en este tipo de gala.

«Quiero agradecer primero a mi club, a los jugadores, a la aficón, a Guardiola. Y también a mi familia. Es mi trabajo hacer goles, por eso estoy aquí. El consejo es siempre mantenerse con hambre y dispuesto para marcar, esa es la sensación que tuve la campaña pasada. Es una mezcla de grandes compañeros, gran club, fisios, los pases que me han dado y fue una campaña fantástica», comentó el delantero tras recibir el premio.

Es la segunda vez que se entrega este galardón. Quien lo obtuvo en 2022 fue Robert Lewandoski, que anotó 50 goles, dos menos que el noruego con su club, pero siete con Polonia.

El «Dibu» Martínez recibió el Premio Lev Yashin a mejor arquero

Uno de los galardonados fue el arquero de la Selección Argentina, Emiliano «Dibu» Martínez. El deportista recibió el Premio Lev Yashin, que lo reconoce como el mejor arquero del mundo de la última temporada. El jugador de Aston Villa compitió con Ederson, Thibaut Courtois, Bono y Marc André Ter Stegen.

El argentino recibió una sorpresa cuando fue anunciado ya que fue Alberto Martínez, su padre, el que le entregó el premio. «Qué sorpresa, el Gordo me acompañó a todos lados», manifestó sobre la presencia de su papá. «Si no fuera por los compañeros de la Selección y del Aston Villa, no podría haberlo logrado. Esto es un mimo a mi carrera, el premio mayor ya lo gané«, expresó el jugador.

Cuando Didier Drogbá lo anunció como ganador se escucharon unos leves abucheos. Los silbidos y protestas aumentaron cuando mostraron sus mejores atajadas, entre ellas la de Kolo Muani en la final de la Copa del Mundo, por lo que el exgoleador de Chelsea tuvo que pedir silencio y que respetaran al galardonado.

Tras el pedido de Drogbá, Martínez declaró: «Eran los anteriores campeones del mundo. Habíamos hecho un gran partido, Kylian (Mbappé) hizo un partidazo, levantó a Francia. Argentina jugó bien en el tiempo extra, Leo (Messi) puso a Argentina adelante y nos empató Kylian. Yo no sabía quién me había pateado. Me hubiera encantado que lo terminara Lautaro (Martínez) con el gol de cabeza».

El Trofeo Yashin es entregado desde 2019 y lleva el nombre de Lev Yashin, la ‘Araña Negra’, un futbolista soviético considerado frecuentemente el mejor arquero de la historia y que es el único guardameta hasta el momento en haber ganado el Balón de Oro, en 1963.

Los anteriores ganadores del Trofeo Yashin fueron el brasileño Alisson Becker (2019), el italiano Gianluigi Donnarumma (2021) y el belga Thibaut Courtois (2022). En 2020 no se entregó el galardón por la pandemia del Covid-19. «Ver mi nombre con todos esos fenómenos es un orgullo. Son arqueros a los que admiro mucho«, aseveró Martínez.

El «Dibu» ya había logrado el Guante de Oro a mejor arquero del Mundial. También ganó el pasado febrero el premio a mejor arquero en la gala ‘The Best’, organizada por la FIFA y celebrada también en París.

Vinicius Jr se llevó el Premio Sócrates por su labor caritativa

El atacante brasileño Vinicius Jr fue recompensado con el Premio Sócrates por su labor caritativa y social, este lunes en la ceremonia del Balón de Oro en París. El galardón reconoce el aporte del futbolista de 23 años del Real Madrid principalmente mediante el Instituto Vini Jr, que apoya proyectos de escolarización en entornos desfavorecidos de Brasil.

«Estoy feliz de estar aquí por este motivo. Trabajamos en favelas en Brasil y estoy feliz de poder ayudar a los más jóvenes«, dijo Vinicius Jr en el escenario al recibir el trofeo de manos del príncipe Alberto de Mónaco, soberano del Principado y gran aficionado al fútbol.

«Muy contento de recibir este premio por todos los niños de Brasil que luchan todos los días para poder tener una oportunidad», comentó el brasileño minutos después de recoger el premio. El jugador del Real Madrid definió como «muy gratificante poder representarlos» y mostró su deseo de «seguir haciendo esto para que en un futuro próximo los niños puedan seguir teniendo más oportunidades«.

A continuación fue consultado por el exjugador marfileño Didier Drogba, presentador del acto, sobre los actos racistas que sufrió en el pasado y por su papel como símbolo en la lucha contra la discriminación. «Es importante luchar contra ello. Querría agradecer a todos los grandes jugadores que están aquí y que nos ayudan contra esto. Es importante que el mensaje llegue a los jóvenes», respondió.

El premio lleva el nombre del emblemático futbolista brasileño Sócrates, fallecido en 2011 y conocido por su compromiso social. El primer ganador del mismo fue Sadio Mané, en 2022, por sus acciones caritativas en Senegal y por sus ayudas para labores educativas y sanitarias en el país africano.

El inglés Jude Bellingham ganó el Trofeo Kopa a mejor futbolista joven

La estrella inglesa del Real Madrid Jude Bellingham ganó el Trofeo Kopa a mejor jugador joven (menor de 21 años) de la pasada temporada. En la votación del Balón de Oro a mejor futbolista de la pasada temporada, Bellingham acabó en el decimoctavo puesto.

El jugador de 20 años, que pasó del Borussia Dortmund al Real Madrid para la actual temporada, está firmando un inicio de curso espectacular con sus nuevos colores. El sábado brilló en el Clásico, dando el triunfo a su equipo en Barcelona. En sus trece primeros partidos oficiales con el Real Madrid acumula trece tantos.

Este Trofeo Kopa recompensa sin embargo sus actuaciones de la anterior temporada, cuando vestía los colores del Borussia Dortmund, con el que anotó 14 tantos en 42 partidos, siendo subcampeón de la Bundesliga. Bellingham ayudó también a Inglaterra a ser cuartofinalista en el Mundial de Qatar.

En el palmarés del Trofeo Kopa, Bellingham sucede al español Gavi (FC Barcelona). En 2018 el premio fue ganado por el francés Kylian Mbappé. «Estoy impresionado con lograr un premio que ganaron jugadores importantes en el pasado. Este trofeo es muy importante para mí. Seguiré jugando e intentando conseguir más logros en los próximos años«, comentó Bellingham al recoger el trofeo.

Manchester City y Barcelona: los mejores equipos

Manchester City fue elegido como mejor equipo del mundo en la gala del Balón de Oro por segundo año consecutivo. El conjunto dirigido por Pep Guardiola dominó el fútbol europeo tras consagrarse campeón de la UEFA Champions League en Estambul, Turquía, donde venció al Inter de Italia. Además, fue subcampeón de la Community Shield y perdió en cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Julián Álvarez, Bernardo Silva, Rodrio Hernández, Rúben Dias y Ederson subieron al escenario junto a Ferran Soriano, director ejecutivo del club. Este galardón se entregó por tercera vez, siendo dominado por equipos ingleses: en 2021, lo ganó el Chelsea que se coronó en la Champions, mientras que en 2022 se lo adjudicó el City campeón de la Premier.

Por su parte, el Barcelona fue elegido mejor club femenino del año tras coronarse como ganador de la Liga de Campeones, de la Copa de España y de la Supercopa de Europa. Su presidente, Joan Laporta, recogió el galardón acompañado del entrenador del equipo, Jonatan Giráldez, y de la jugadora Patri Guijarro.

«Agradezco a France Football por esta distinción. Me acuerdo de todos los que a lo largo de la historia del Barcelona han trabajado por el futuro del Barça femenino», señaló Laporta, y dijo que el premio es «de las jugadoras, el entrenador, el director deportivo y el directivo Xavi Puig».

Giráldez destacó el «trabajo duro y la voluntad de superación» de la plantilla y «la experiencia que les permite sobreponerse en los momentos adversos». «Es un orgullo y un privilegio poder entrenarlas», afirmó el técnico. Guijarro, por su parte, se refirió a la mejoría del equipo en los últimos años y lo atribuyó a «la ambición de todas por querer mejorar».

Julián Álvarez, en la previa del Balón de Oro: «Debería ser un premio para Messi y otro para el resto»

El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez sostuvo, en la previa de la entrega del Balón de Oro, que «debería ser un premio para (Lionel) Messi y otro para el resto».

El atacante del Manchester City inglés, que fue seleccionado entre los 10 que pelearon por el galardón y quedo séptimo, dialogó en la antesala de la ceremonia y declaró: «Fue una temporada asombrosa, la Copa del Mundo, los títulos en el Manchester City. Fue un año completo, no se puede pedir más nada. Ahora a disfrutar».

«Debería ser un premio para Messi y otro para el resto. Va a ser lindo volver a verlo, ahora en noviembre vamos a compartir Selección de vuelta. Me pone muy contento por él y esperemos que salga todo bien», agregó el oriundo de Calchín.

Además, el ex River opinó sobre lo que será la final de la Copa Libertadores de América entre Boca y Fluminense con la posibilidad latente de que vuelva a enfrentar al «Xeneize» en el Mundial de Clubes: «Veremos el sábado qué pasa y después el Mundial de Clubes vendrá en diciembre».

«Dibu» Martínez, antes de la ceremonia: «Estar en el top 15 es un orgullo»

El arquero de la Selección argentina Emiliano «Dibu» Martínez arribó a la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2023 luego de ubicarse en el puesto 15° de la premiación y aseguró que es un «orgullo», además de destacar la figura del astro Lionel Messi como un posible ganador.

El arquero fue uno de los primeros en llegar a la alfombra roja junto a su esposa, pocos minutos después de conocerse su ubicación en la carrera al Balón de Oro. «La única manera de llegar acá es luchando como me enseñaron mis padres. Sólo hay que disfrutar», expresó en declaraciones a la prensa al arribar a la ceremonia.

Y agregó: «¿Qué significa estar en el Top 15? Ves los que quedaron atrás y es un orgullo. Siempre quiero más, siempre mi meta es ganar más partidos«.

En cuanto a quién merece ganar el Balón de Oro, el arquero consideró: «El premio es para el mejor jugador del mundo y si lo tiene que ganar (Lionel) Messi 25 veces, les pido disculpas a los que compartieron la nominación«.

Lautaro Martínez se mostró «feliz» y dijo que Messi «tiene que jugar de por vida»

El delantero argentino Lautaro Martínez se mostró hoy «feliz» de estar en la ceremonia de entrega del Balón de Oro y aprovechó la ocasión para hacer una autocrítica por su nivel en el Mundial de Qatar 2022, mientras que remarcó que Messi «tiene que jugar de por vida» con la camiseta albiceleste.

«Feliz de estar en este lugar, es un premio al sacrificio que uno hace todos los días. Es gracias también a mis compañeros del Inter y de la Selección. Es un gran orgullo«, expresó Martínez al llegar a la alfombra roja del evento realizado en la ciudad francesa de Paris.

Consultado por su desempeño en Qatar, indicó: «A veces parece una excusa, yo venía de un año muy complicado, de tener un problema en el tobillo y traté de no dejar al equipo con otro delantero menos, jugué igual infiltrado y me tocó llegar al Mundial en un momento complicado«.

«No tuve el nivel que quería tener, estuvo fuera del alcance de mis expectativas, pero lo importante es que Argentina pudo llevar la copa después de tantos años«, añadió.

Por último, al referirse a la «Pulga», el atacante que se ubicó vigésimo en la carrera por el Balón de Oro señaló: «Messi tiene que jugar de por vida, aunque obviamente la edad pasa para todos. Estamos de felices de tenerlo y de ver cómo se brinda cada día por el equipo y por el país».

