Ballotage en Chile: Kast vs Boric, cómo serían sus gobiernos en 5 claves

El domingo 19 de diciembre se realizará un ballotage presidencial inédito en Chile en el que por pimera vez no participarán ninguna de las dos coaliciones de centroizquierda y xentroderecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia. José Antonio Kast y Gabriel Boric los desplazaraon por derecha y por izquierda a ambos y ahora resta por ver cuál de los dos sucede en La Moneda a Sebastián Piñera.

Los dos ajustaron sus propuestas luego de la primera vuelta electoral para acercarse al centro y coquistar los votos que le den el triunfo. Kast recogió las críticas a su programa original, replanteando temas como el Ministerio de la Mujer, sala cuna universal, cambio climático y derechos humanos, mientras que Boric incorporó propuestas ligadas a los ex candidatos que participaron en la primera vuelta Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste.

El programa de Kast

Su programa se divide en 5 ejes principales: crecimiento económico justo; recuperar la paz y el orden; garantizar una vida digna y buena; enfrentar el cambio climático con protección del medio ambiente y desarrollo sustentable y trato equitativo para la mujer chilena.

Su propuesta económica propone incluye aumentar el impuesto de primera categoría hasta el 27% para financiar el gasto público, así como la revisión y eliminación de las pensiones para quienes considera falsos exonerados”, además de la “fusión de ministerios y subsecretarías y profesionalizar la administración pública para eliminar todo tipo de clientelismo”.

Propone también una modificación al Código del Trabajo para los privados, a quienes se les permitirá “la libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo en el sector público y privado”.

1- Sistema de pensiones

La propuesta de Kast defiende el actual sistema de capitalización individual para jubilaciones y pensiones. Identifica que “la falta de empleo formal [es] el mayor causante de las bajas pensiones, como consecuencia de la baja densidad de cotizaciones y el menor ahorro que genera”. Culpa al Estado por el “descrédito ciudadano” en que ha caído el sistema de AFP.

Qué hacer con el sistema de pensiones AFP es uno de los principales puntos que diferencia los programas de Kast y Boric Qué hacer con el sistema de pensiones AFP es uno de los principales puntos que diferencia los programas de Kast y Boric

Enfatiza que la propiedad de los fondos previsionales es de los trabajadores y el destino no puede ser otro que la pensión: “El Estado no puede expropiar estos ahorros ni directa ni indirectamente, ni permitir que se desvíen al consumo presente ni a ningún otro destino distinto del financiamiento de las pensiones

Plantea también la instauración de una “Pensión Básica Universal”, que estaría “financiada con recursos fiscales y no con impuesto al trabajo”. Beneficiaría a “todos los residentes” mayores de 65 años, pero no define un monto.

Plantea un aumento de la cotización desde 10% a 14%, “gradual” y plantea que en el futuro subiría la edad mínima de jubilación de las mujeres (hoy en 60 años), hasta equipararla a la de hombres (hoy en 65 años), pero “solo para las trabajadoras que recién estén entrando al mercado laboral”.

Por la vía de separar las funciones que hoy cumplen las AFP de inversión y de gestión operativa, en teoría se acabarían las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con ese nombre. Darían paso a dos tipos de entidades nuevas, siempre de giro único.

La reducción de impuestos es la gran apuesta de Kast. Esos recortes, según su programa, serán absorbidos por un menor gasto fiscal que llevará a que la tasa de inversión privada se eleve desde 19% al 28% del PIB. “Gracias a esta alza, Chile crecerá a tasas de 5% a 7% anual, duplicando en una década nuestro ingreso por persona, cruzando el umbral de desarrollo”.

2.- Reducción de impuestos a las personas

Se propone reducir el IVA del 19% a 17% y la disminución del impuesto de primera categoría de 27% a 17%.

Asimismo promete “eliminar todos aquellos impuestos que afectan el patrimonio personal, cuya formación ya tributó, tales como contribuciones, herencias y donaciones”. Así planteado, la medida favorecería en la práctica a los patrimonios más elevados.

Respecto a la administración pública, proponen fusionar la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno y el Consejo para la Transparencia para crear una entidad que evalúe en forma preventiva eventuales conductas de corrupción o delitos de lavado de activos y similares. Monitorearía el sector público -incluido el Poder Judicial- y “los privados”. Todos los funcionarios públicos deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses, no solo aquellos de mayor grado como ocurre en la actualidad.

3.- El salario presidencial y reducción del estado

Propone disminuir el sueldo del Presidente en 50%. En septiembre el jefe de Estado percibió una remuneración bruta mensualizada de $11,1 millones de pesos (USD 13.000).

En su idea de achicar el Estado, propone una reducción del gabinete de 24 a 12 ministerios y el despido de al menos el 10% de los funcionarios públicos “que han sido asignados solo por motivaciones políticas o vínculos familiares”. También propone reducir la Cámara de Diputados desde 155 a 100 miembros, y el Senado desde 50 a 29. Para ello se deberá cambiar el sistema electoral para que solo se elija un representante por distrito.

4.- Seguridad y orden público

Respecto a Seguridad y orden público plantea la implementación de un test de drogas para todos los cargos de elección popular, una nueva fuerza policial contra el crimen organizado, y crear una “Defensoría de las Víctimas” (similar en recursos a la actual Defensoría Procesal Penal).

Y envía un mensaje en particular a la Corte Suprema, al indicar que “la creación de ficciones jurídicas por parte del Poder Judicial constituye una transgresión constitucional inadmisible”. Esta crítica responde a acusaciones a que en particular la Tercera Sala Constitucional de la Suprema Corte ha dictado fallos con impacto en políticas públicas.

Aunque la iniciativa original proponía la “clausura” del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la medida fue rectificada. En esta misma línea, propone la derogación de la Ley de Exonerados Políticos y el fin de los beneficios compensatorios a las víctimas de “violaciones a los derechos humanos por parte de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden en el pasado”.

Uno de los puntos más polémicos de su propuesta es la creación de una alianza interamericana que trabaje coordinadamente en la búsqueda de “radicales de izquierda”, la que tendrá como misión “identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”, sin especificar esos conceptos.

Otro elemento controversial es la posibilidad otorgada al presidente de ordenar arrestos y disponer de lugares de detención distintos de aquellos que la ley permite. En el debate de este viernes, aclaró que dichos lugares pueden ser Comisarías y otros lugares: “En sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención”, para lo cual se otorgarían a las FF. AA. y Carabineros “todas las herramientas necesarias para el restablecimiento del orden público”.

Entre otras iniciativas del programa, propone erradicar los campamentos, donde se responsabiliza de la situación actual a “la inmigración ilegal desatada y el enorme impacto de la pandemia”.

Hay un apartado especial que habla de la violencia en La Araucanía y la Provincia de Arauco. En este tema, propone impulsar la utilización de “agentes encubiertos, entregas vigiladas y de testigos protegidos”. Además, plantea reformar la Ley Antiterrorista, que la Agencia Nacional de Inteligencia sea integrada por especialistas de “las tres ramas de la FF. AA., de Carabineros y la PDI”, y en paralelo crear un “Fondo de Reparación de las Víctimas de la Violencia”.

5.- Migración y relación regional

Resalta la propuesta de crear una zanja en la frontera norte con Bolivia para impedir el paso de migrantes ilegales, además de la creación de “una unidad especializada de la Policía de Investigaciones que replique el modelo de la unidad de Immigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, con el objeto de buscar activamente a los inmigrantes ilegales”. Asimismo, se buscará “identificar, investigar y sancionar a las Organizaciones No Gubernamentales y entidades de la sociedad civil que les están prestando ayuda y orientación”.

Aunque casi no hay mención a las relaciones internacionales en su programa de gobierno, Kast ha realizado diversas declaraciones contra sus vecinos, especialmente Argentina. Asiduo usuario de las redes sociales, especialmente Twitter, criticó al gobierno trasandino afirmando: “qué darían nuestros vecinos por haber tenido el modelo económico, institucional y político que Chile tuvo en los últimos 30 años. Sin duda hay mucho por hacer y seguir trabajando, pero la alternativa socialista no es el camino que Chile necesita”. Asimismo, aplaudió el crecimiento electoral de los libertaros en la última elección parlamentaria argentina: “El triunfo de Javier Milei @JMilei en Argentina es una gran noticia para Latinoamerica. Argentina es un gran país y durante décadas ha sido arrasado por el populismo y la incompetencia. Basta de abusos y corrupción!”

Con el país vecino también ha revivido antiguas disputas limítrofes.: Argentina ya nos ha robado suficiente territorio a los chilenos. Espero que el Gobierno se ponga firme frente a los delirios expansionistas de la izquierda radical argentina #LaAntarticaEsChilena”.

“Que aquí nadie se equivoque: la única candidatura que va a recuperar la paz, que va a enfrentar a los narcotraficantes y delincuentes, que pondrá fin al terrorismo, es la nuestra”, declaró, al sostener que su adversario en la carrera a la presidencia, Gabriel Boric, aliado con el Partido Comunista, protege a “vándalos” y “terroristas”.

Las cinco propuestas centrales de Gabriel Boric

Gabriel Boric es un diputado nacido en la austral ciudad de Punta Arenas hace 35 años. Destacado dirigente estudiantil, su equipo se reunió con los ex aspirantes a La Moneda Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste para terminar afinar su propuesta de gobierno de cara al ballotage.

El documento, denominado Propuestas para un nuevo Chile, Programa de Gobierno de Apruebo Dignidad, plantea la descentralización de Chile, la profundización de la paridad de género, el reconocimiento a la diversidad sexual, el cuidado del medio ambiente y la dignidad laboral.

En ella, los principales ejes son los siguientes:

1.- El fin de las AFP y nuevo sistema de pensiones

Indica su programa que “se creará un nuevo sistema que ponga fin a las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), por un nuevo sistema de seguridad social que asegure una pensión mínima de $250.000 (USD 296) para todos los mayores de 65 años, incluyendo a las y los 2,2 millones de actuales jubilados que hay en Chile. También vamos a mejorar sustancialmente todas las pensiones, con especial énfasis en las mujeres y las pensiones más bajas, respetando siempre el dinero ahorrado por las personas”, que se financiará “con contribuciones de empleadores, trabajadores y con impuestos generales, será mixto y contará con participación tripartita en su administración”.

Uno de los senadores de su sector, Juan Ignacio Latorre, generó polémica hace pocos días. Tras el anuncio de la reforma del actual Presidente, Sebastián Piñera, que reemplazará el actual Plan Solidario por un Plan Garantizado Universal, el parlamentario indicó que “el monto es insuficiente”, en referencia a los $185.00 (USD 219) y destacó la propuesta de su candidato, de establecer un pilar solidario de $250.000 (USD 296) universal. Sobre el mecanismo para aplicar esta iniciativa en caso de que lleguen a La Moneda, sostuvo que “es una pensión bajo esquema de recaudación fiscal. En el primer año, sobre todo, se puede hacer una combinación de la Pensión Básica Solidaria con el Aporte Previsional Solidario y hacerlo de manera inmediata, los $250 mil para un segmento importante de la población. (…) Estamos hablando de un piso del 90% de la población, es bastante universal, y el otro 10% de manera progresiva”, indicó.

2.- Salario mínimo, reducción de jornada laboral y reforma de salud

En materia laboral, los más críticos advierten que el programa de Boric resuelve las garantías de los trabajadores, bajando la jornada y subiendo el ingreso mínimo, pero olvida las fórmulas para generar más y mejores empleos. Así, su propuesta indica: “Aumentaremos el salario mínimo de manera escalonada para superar los $500.000 (USD 592) al final del Gobierno, apoyando durante todo el régimen de transición a las micro y pequeñas empresas”. También “reduciremos la jornada laboral a 40 horas semanales, generando nuevos empleos para acompañar esta modificación” y “condonaremos la deuda educativa que hoy afecta a más de un millón de estudiantes y egresados perjudicados por una política fracasada de endeudamiento estudiantil”.

Boric indica que se debe cambiar la idea de que es el empresariado el que crea trabajo, si no, por el contrario, el empresariado requiere de la mano de obra que es la que genera la riqueza y por lo tanto, debe ser remunerado de manera justa. “Los trabajadores tienen derecho a organizarse mediante negociaciones ramales, tienen todo el derecho a tener un trabajo digno y salarios que reflejen el valor de su trabajo”, explicita.

En materia de acceso a la salud, el documento agrega: “generaremos un sistema universal de salud a través de un Fondo Universal de Salud, pasando las Isapre a ser seguros complementarios voluntarios regulados por la Superintendencia de Salud”. Lo más revolucionario de la propuesta es que “dejarán de existir las Isapres, entidades privadas que prestan servicios de salud, y pasarán a ser seguros complementarios voluntarios, regulados por la Superintendencia de Salud para garantizar una administración eficiente y evitar abusos”.

En paralelo, se contempla el aumento progresivo del gasto en salud hasta llegar al promedio de la OCDE, reduciendo el gasto de bolsillo de las personas. Esto será acompañado por un conjunto amplio de beneficios llamado Régimen General de Coberturas en Salud, administrado por el fondo universal. Este plan contempla avanzar hacia un “copago cero” en prestaciones y medicamentos en la red pública, con un tope máximo de gasto anual en salud para la población durante la transición.

3.- Medioambiente y “el primer gobierno ecologista”

El plan de gobierno del candidato de Apruebo Dignidad adelanta que firmará el Acuerdo de Escazú sobre participación, Derechos Humanos y justicia ambiental durante la primera semana de gobierno, el que es rechazado por su contrincante Kast y por el actual mandatario, que se negó a sumarse.

En este sentido, Boric ha destacado que su propuesta de gobierno busca “ser el primer gobierno ecologista de nuestra historia” y agregó que “los países del sur tenemos que unirnos frente a estos países que no quieren llevar adelante estos cambios. Es un compromiso muy importante. Mientras algunos dicen, Kast en particular, que quiere mantener las centrales a carbón, nosotros estamos hablando no solamente de diversificar nuestra matriz energética, sino de terminar con el uso de combustibles fósiles”, afirmó.

4.- Royalty e impuestos a la minería

El principal temor del empresariado chileno radica en qué lo impuesto con los que Boric planea financiar su evetual gobierno. Y la activad minera, central en Chile, está en el primer orden. “Es el momento de avanzar en la tributación de la gran minería privada, puesto que el año 2023 terminan los contratos vigentes de invariabilidad tributaria sobre la mayoría de la producción de cobre”.

“Nuestro Plan de Gobierno centrará su actuar en tres tareas principales que tiene que afrontar nuestro país: enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria y recuperar la economía: avanzar hacia una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado, la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades, y promover la profundización de la democracia y cuidar el proceso de cambios”, indica el programa.

5.- Relaciones exteriores

En una sus últimas entrevistas, Boric se refirió a la proyección de las relaciones exteriores, especialmente con los países vecinos. En el programa “Candidato Llegó tu Hora” de TVN, dijo que no ha tenido contacto con el Presidente Alberto Fernández, pero que espera tener una relación cordial con él.

Boric también adelantó que espera restablcer las relaciones diplomáticas con Bolivia (con el que matienen el eterno pleito por la salida al mar): “Con Luis Arce no hemos podido conversar todavía pero yo espero que podamos tener una excelente relación y retomar las relaciones diplomáticas con un país hermano que es Bolivia, con embajada y ahí va depender de la voluntad de la otra parte, pero espero poder avanzar hacia allá”. En tanto, el candidato también reveló que ha conversado con “quienes fueron ministros de Lula Da Silva” y también con el uruguayo José “Pepe” Mujica.

Boric ha sido categórico, en muchas ocasiones, al definir al régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura” con la que no se siente para nada identificado. Pero tras la visita de la última semana a Chile del opositor venezolano Leopoldo López, en la que sugirió su respaldo a Kast, por ser quien está más lejos de Maduro, Boric replicó: “Lo de Venezuela es terrible y por supuesto no es el camino que queremos seguir, pero no vamos a aceptar que nos vengan de allá a decir que la alternativa a Piñera es la pinochetista de José Antonio Kast”, señaló.

