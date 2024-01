Bajar la edad de punibilidad a los 14: cómo funciona el sistema penal juvenil en Neuquén

De los 40.838 casos que ingresaron en 2023 a la primera circunscripción judicial -abarca Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Vista Alegre, El Chañar, Rincón de los Sauces, Añelo- 745 fueron hechos que involucraron adolescentes menores de 18 años. Representaron el 1,83%. Los datos oficiales corresponden al conglomerado más poblado de la provincia. ¿Cuáles fueron los delitos que cometieron? Los cinco más importantes: lesiones leves (17,2%), amenazas simples (14,1%), robo simple (11,1%), hurto simple (10%) y abuso sexual simple (7,9%).

En esos 745 casos participaron 878 chicos. El 81,9% fueron varones. El 53,37% tenía entre 16 y 18 años. Hubo tres acusados por homicidio, ninguno de ellos es no punible, esto quiere decir que ninguno tiene menos de 16 años.

Las cifras son similares a las de Río Negro. El defensor general del ministerio público de aquella provincia, Ariel Alice, dijo que las imputaciones están en el orden del 1,5% (ver aparte).

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que presentará un proyecto para modificar la ley 22.278 y bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años, al igual que intentó hacerlo el gobierno de Mauricio Macri.

En Neuquén quienes trabajan en el sistema penal juvenil -jueces, juezas, integrantes de los ministerios públicos de la fiscalía y la defensa- siempre se han opuesto a este tipo de iniciativas.

Mariela Borgia, defensora penal adjunta de niños, niñas y adolescentes de Neuquén, manifestó que «estas propuestas de baja de edad de punibilidad no se sustentan en datos objetivos a los fines de ser una propuesta válida».

Agregó: «otra cuestión que merece atención es el tema del principio de no regresividad (que significa que no se puede retroceder una vez que se avanza en derechos humanos). Esta edad de los 16 años es un derecho ya ganado constitucionalmente en materia de derechos humanos para esta población. Entonces la no regresividad en derechos prohibiría esto como fundamento legal».

«No pasa nada»

La ley 2302, sancionada en 1999, es la que regula el procedimiento penal en la provincia, cuando se trata de chicos y chicas. La que establece las reglas locales de juzgamiento.

Borgia señaló que cuando una persona menor de 16 años comete un delito en Neuquén, la fiscalía penal juvenil tiene el deber de investigarlo.

«En los casos de delitos graves que no llegan ni al 1%, que es una estadística hecha a nivel nacional en adolescentes menores de 16 años, se lo cita a una audiencia, tienen la posibilidad de participar en esa audiencia tanto víctima como victimario y lo que ocurre es que el juez, de acuerdo al resultado de la investigación dispone el sobreseimiento por no punibilidad. En algunos casos no se llega a esa instancia de audiencia, ya sea porque son delitos menores, entonces lo que se dispone es el archivo o también en algunos casos se recurre a la mediación cuando se ve que hay un conflicto que va a seguir generando este tipo de conductas, a los fines de lograr la pacificación», explicó.

Remarcó: «hay una intervención desde el sistema penal, pero no una sanción ni una condena, y se dispone la derivación al sistema de protección«.

Cuando están en la franja de los 16 a 18 años, con delitos que tienen una pena prevista mayor a los dos años de prisión, hay una investigación y una acusación. Si se determina la responsabilidad, se dispone el tratamiento a través de un dispositivo que es el de Libertad Asistida, por un año como mínimo. Si no se cumplió con los objetivos previstos (responsabilización, reparación y no reiterancia) el fiscal pide una sanción penal.

«El mayor porcentaje que ingresa a la defensoría como punibles se resuelven a través de medidas alternativas, por ejemplo la suspensión del proceso a prueba. Depende de la situación del delito y del adolescente que llega. En casos de homicidios, o si hay reiterancia, ahí se trabaja desde la responsabilización y desde el tratamiento con Libertad Asistida», afirmó la defensora.

Este dispositivo funciona hace 28 años en la provincia, y con la nueva gestión, pasó a depender de la subsecretaría de Familia, Derechos Humanos y Justicia. Su rol es acompañar a los chicos durante todo ese año. Carolina Paez, integrante del equipo de Libertad Asistida, subrayó que hay un sentido común muy arraigado según el cual «no pasa nada» con los adolescentes en conflicto con la ley penal.

«Los trabajadores cada aniversario comentamos qué hacemos, y sobre la importancia de nuestra tarea, pero no está instalado socialmente qué ocurre con los adolescentes mayores de 16 que cometen delitos. Ellos creen que entran por una puerta y salen por otra y la verdad es que transitan un procesal penal. Y ninguna persona luego de transitar un proceso penal queda igual que antes, es un proceso doloroso», destacó Paez.

¿Quiénes son los chicos que entran al sistema penal?

La otra dimensión que se soslaya de esta discusión es quiénes son esos adolescentes que entran al sistema penal.

«La mayoría vienen de familias que han transitado por situaciones de violencia intrafamiliar. Mucho abandono. Hay una gran parte que viene de hogares, sin cuidados parentales, o sin adultos referentes. Las personas que cometieron delitos como robo generalmente no tiene el cotidiano organizado, están desescolarizados, pasan muchísimo tiempo en la calle. Las historias son muy duras, hay mucho consumo. Actualmente nos preocupa muchísimo el consumo de crack y necesitamos coordinar con salud y el servicio de adicciones, y hace años que es muy difícil contar con disponibilidad o recursos desde salud para que garanticen los tratamientos«, describió Paez.

La profesional insistió: «no podes problematizar sobre la comisión de un delito si tenes un adolescente con consumo problemático. No va a poder responsabilizarse subjetivamente de un delito cometido sin previamente trabajar sobre su consumo».

«El Foro en Defensa de la ley 2302 se ha pronunciado siempre en contra de la baja de edad de punibilidad porque no es una respuesta estatal que solucione el tema de la seguridad, y en especial, porque no protege a los jóvenes involucrados», aseguró Nara Osés, integrante de este espacio y exdefensora de los derechos del niño, niña y adolescente de Neuquén.

Planteó que el país es parte de la Convención de los Derechos del Niño, y por lo tanto su deber es el de la protección. «Bajar la edad de punibilidad es una respuesta que desconoce el fenómeno al que pretende contener. Gobiernos que sumen a sus jóvenes en la pobreza y luego los miran como los enemigos a castigar, los deshumanizan», sostuvo.

El principio de no regresividad derivaría en cuestionamientos hacia la constitucionalidad de este proyecto.

