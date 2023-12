Aumentó la venta de vinilos este año: Taylor Swift, Rolling Stones y Olivia Rodrigo, los favoritos

El vinilo sigue siendo el formato físico más buscado por los melómanos. Según datos publicados en el Reino Unido, las ventas alcanzaron su nivel más alto desde 1990. Igualmente, el streaming sigue teniendo su protagonismo.

Estas ventas aumentaron un 11,7% a 5,9 millones de unidades, aumentando por decimosexto año consecutivo, según publicó la Industria Fonográfica Británica (BPI). Los artistas elegidos por los británicos se encuentra en el primer lugar Taylor Swift con su disco 1989 (Taylor’s Version), seguido por Hackney Diamonds de los Rolling Stones.

Otras de las figuras elegidas para las compras en vinilo y que están entre los 10 primeros puestos aparecen Olivia Rodrigo, Lewis Capaldi y Lana Del Rey. También, las reediciones en vinilo tuvieron un muy buen desempeño como el exitoso disco Rumors de Fleetwood Mac y The Dark Side of the Moon de Pink Floyd (Live At Wembley 1974). Por su parte, Taylor Swift tiene tres álbumes entre los 10 primeros: 1989, Speak Now y Midnights.

También, el casete tuvo su protagonismo en estos 12 meses, superando las 100.000 unidades por cuarto año consecutivo.

Los vinilos más vendidos en el Reino Unido en 2023

Taylor Swift – 1989 (Taylor’s Version)

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Lana Del Rey – Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Taylor Swift – Speak Now (Taylor’s Version)

Fleetwood Mac – Rumours

Blur – The Ballad of Darren

Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

Taylor Swift – Midnights

Olivia Rodrigo – Guts

Lewis Capaldi – Broken by Desire to be Heaven Sent

El renacimiento del vinilo: ¿por qué sobrevive el disco?

Tanto los discos retro como las novedades siguen vendiéndose bien, lo que también se refleja en el aumento de las cifras de ventas de vinilos. Las ventas en Alemania, por ejemplo, aumentaron un 5,1 por ciento respecto al año anterior, en Francia en 2021 se vendieron tres veces más que en 2016. Ahora bien, ¿en qué consiste el encanto de este formato analógico?

Las razones del renacimiento de los discos de vinilo son múltiples. “Para mucha gente, el disco tiene un sonido especial, y al mismo tiempo es algo que se toca, que se pone conscientemente y se escucha”, explica la asociación alemana de discográficas. Sus expertos añaden que, sin embargo, el sonido no es técnicamente superior al del CD, sino que “la percepción de la calidad de los distintos soportes suele ser bastante subjetiva”. Además, el disco también satisface la necesidad de una experiencia háptica, que representa una forma adicional de cercanía al artista, de autenticidad y desaceleración. Por último, opinan, también cuenta el “factor moda y estilo de vida”, que también es decisivo.

Vinilos para nostálgicos y para jovencitos

Steffen Lepa, de una sociedad alemana dedicada a la investigación de la cultura musical, afirma que la afición a los discos también está relacionada con el hecho de que las personas son criaturas de hábitos cuando se trata de escuchar música. No solo el gusto musical se forma a una edad temprana, explica, sino que los hábitos de escucha se desarrollan sobre todo en la adolescencia. “El gusto musical nos acompaña durante mucho tiempo. Después de los 30, este raramente cambia. Con las tecnologías pasa exactamente lo mismo, porque asociamos a ellas muchas experiencias importantes”, explica Lepa.

Discs de vinilos apilados en la coompañía prensadora alemana Intak! (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)Por: AFP

A diferencia del CD, prosigue, el disco también está anclado en la cultura musical, pero sobre todo en la de los DJ. “Especialmente la música electrónica y el hip-hop o el reggae: esta música se basa en la mezcla de discos. Es la práctica artística de reutilizar la música existente”, subraya Lepa.

Así, mientras que los discos pueden evocar un sentimiento nostálgico especialmente entre las generaciones mayores, los aficionados más jóvenes experimentan una especie de “paranostalgia”. “Los milénicos en particular sienten esta añoranza por una época en la que el disco seguía siendo una experiencia especial. Actualmente tenemos posibilidades ilimitadas, todo está disponible en abundancia, y la abundancia siempre va acompañada de una desvalorización”, subraya el musicólogo.

Salón disco vinilo de París ‘Paris loves vinyl’, 6 de noviembre de 2022. (Foto: Aída Palau Sorolla/RFI)

Las tiendas de discos son el sitio ideal para experimentar cierta nostalgia. “Tenemos compradores de todas las edades. Desde chicos y chicas de 13 o 14 años hasta personas de la generación de los 80″, señala Malte Uder, propietario de la tienda de discos Vinyls From Berlin. Según Uder, el negocio discográfico está determinado por la industria musical. “El sector tiene una responsabilidad muy grande. Hay muchas bandas jóvenes y nuevas que no pueden prensar discos porque hay muchos lanzamientos de grandes estrellas”, explica.

