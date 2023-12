Auditorías de Rolando Figueroa: detectaron «ñoquis», funcionarios con dos sueldos y gastos innecesarios en camionetas y celulares

En las auditorías que se están llevando adelante desde su asunción, el gobierno de Rolando Figueroa detectó una significativa cantidad de “ñoquis” en todos los organismos del Estado provincial. En paralelo, se está concretando una revisión de los pases a planta permanente del último año para definir quiénes son los empleados que fehacientemente cumplen con los requisitos.

Trascendió que ya se iniciaron sumarios a las personas que estuvieron cobrando sueldos en la gestión de Omar Gutiérrez y que no se presentaron a trabajar. El caso más grave se detectó en el ex Ministerio de Desarrollo Social, pero se aclaró que no hay ninguna repartición que esté exenta de “ñoquis”.

Estas acciones son parte de las medidas de reducción del gasto público que había anunciado el gobernador Rolando Figueroa en campaña y en su discurso de asunción. Su idea es disminuir, al menos, a la mitad los cargos políticos y eliminar los gastos considerados innecesarios.

Claudio Espinoza

Una postal preocupante que se vio desde el 11 de diciembre en Casa de Gobierno y en los ministerios fue la aparición de una gran cantidad de agentes públicos por los pasillos, sin función y sin lugar asignado. “Había gente que no se conocía entre sí, y supuestamente trabajaban juntos”, confío uno de los nuevos funcionarios.

Se sabe que no habrá contrataciones injustificadas y se aclaró que aquellos trabajadores que hayan cumplido con sus obligaciones no tendrán que preocuparse por su situación laboral.

A su vez, se está conformado un listado de exfuncionarios políticos que cobraban dos sueldos por supuestamente trabajar en dos lugares distintos en el mismo horario. Aseguran que algunos se llevaron más de 3 millones de pesos por mes.

A quienes se les demuestren estas irregularidades graves, los cesantearán y les iniciarán acciones para que devuelvan el dinero.

Claudio Espinoza

Celulares y camionetas

Al hacer una primera revisión de los gastos dentro del Estado, se detectaron un sinfín de erogaciones por demás preocupantes. Desde empleados con celulares liberados que no los necesitaban para sus funciones a camionetas de alta gama alquiladas para que se movilicen funcionarios de primera y segunda línea.

“La cantidad de celulares que tenían personas que no los necesitaban para ninguna de sus funciones específicas es increíble”, comentó una de las fuentes con acceso a los primeros resultados de las auditorías.

El caso de las camionetas también es una muestra del despilfarro del erario público. Según datos a los que accedió LMN, en el mercado un alquiler mensual representa alrededor del 10 por ciento del valor del vehículo. Incluso, se encontraron casos con precios superiores, más allá de la cuestionable decisión de aprobar esos alquileres.

Apenas asumió, Figueroa prohibió las camionetas oficiales para uso personal a sus funcionarios.

Ante esta situación, se comenzó a dar de baja a los contratos de alquiler de esos vehículos, salvo los que se utilizan para servicios esenciales. Lo mismo ocurre con los teléfonos celulares corporativos, que se comprobó que algunos funcionarios usaban como propios.

El rol de Estado

Desde el entorno político del gobernador, sostienen que a diferencia de la motosierra que pregona el presidente de la Nación, Javier Milei, «Figueroa es un defensor de las empresas del Estado, aunque considera que deben funcionar con eficacia y eficiencia, lo que incluye un estricto control sobre sus gastos».

En este contexto, destacaron que se envió a la Legislatura el proyecto en el que propuso la eliminación del régimen de jubilaciones de privilegio, del que gozan algunos de los integrantes de la clase política (de provincia y municipios) y que contribuyó al déficit en la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Fuente: LMN

Visitas:350 Hoy: 350