Atrás, civilización: la historia de los pueblos más aislados del mundo

En pleno 2023, muy pocos son los lugares a los que una cámara, un vehículo de Google o un turista no hayan podido acceder. Pero las excepciones siempre son lo más interesante, y estos casos lo demuestran. En un mundo donde con un click se puede estar en Hong Kong, en el Times Square o en el Big Ben de Londres, todo se vuelve más cercano, aunque miles de kilómetros nos separen. Sin embargo, lejos de las urbes, de los sistemas de transporte y de las movilizaciones hay pueblos que, por diversos motivos, su contacto con el exterior ha sido casi nulo y su conocimiento de estos, es algo inexistente salvo por apenas unos expertos en el tema.

Definir qué es un pueblo aislado puede ser algo complicado ¿Aislado de qué? ¿Por qué se aíslan? ¿Pueden acercarse a la sociedad? Las preguntas siempre son muchas, y las respuestas siempre parecen pocas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define a los pueblos aislados como “aquellos grupos que no fueron colonizados en ningún momento, y que no presentan relaciones con las sociedades nacionales actuales”. Esto refiere a que muchas comunidades, por más que estén en la amazonia colombiana o en el Acre brasileño, no se consideran colombianos o brasileños, y muy probablemente no puedan comunicarse con sus compañeros de “nacionalidad”.

Son pueblos que eligen aislarse, saben que afuera el mundo es muy diferente al suyo y que su realidad no es la de todos. Por eso, los estados nacionales de muchos países (principalmente latinoamericanos) han promulgado leyes con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de estas comunidades, que son vistas por muchas empresas, principalmente, las forestales como un obstáculo para el desarrollo.

UN HOMBRE INDIGENA DE UNA TRIBU DE INDONESIA. CREDITO: SURVIVAL

La misma comisión a su vez, categorizó a aquellos pueblos aislados, los cuales han tenido un contacto inicial y constante con la sociedad, ya sea para asegurar su supervivencia, para insertar a sus hijos más pequeños en las ciudades, o por temas turísticos y económicos. Según la ONG Survival se calcula que, al menos, hay 100 pueblos en todo el mundo que no han tenido contacto alguno con otras sociedades, o que este haya sido muy mínimo. La gran mayoría de estos están presentes en tres continentes, caracterizados por su gran biodiversidad: América ( En partes Amazonas de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, etc), Asia ( En la India, en las islas Andaman sobre todo) y en Oceanía y sus desconocidas islas. En el caso de África, la gran deforestación sumado a los interminables conflictos armados, ha hecho que muchos pueblos salgan en busca de ayuda y protección por parte de los estados, haciendo que su contacto sea más constante que en otras regiones.

Los 8 del Valle del Omo, Etiopía.

Un total de casi 200.000 personas conforman los 8 pueblos indígenas que se ubican en el valle bajo del Río Omo, en el cuerno africano. Se cree que la presencia de estos supera los siglos, y en algunos casos, el milenio. Entre los más conocidos, se ubica el pueblo Mursi, conocido por sus tradicionales tatuajes blancos entre los hombres, y por los peculiares platos labiales en las mujeres. El contacto de estos grupos con la sociedad etiope ha sido desde siempre conflictivo. El motivo principal , es la cantidad de obras hidráulicas y emprendimientos agrícolas realizados en la zona, que ha obligado a estos pueblos a desplazarse. A su vez, se han creado parques nacionales, en los cuales está prohibida la entrada a los indígenas. El reasentamiento que el gobierno planteó para estos pueblos no fue eficaz, y las violaciones a los derechos humanos de estos grupos son una triste realidad. Es por eso que las organizaciones de derechos humanos, han sido los mejores amigos de estos pueblos.

MUJER DE LA TRIBU MURSI CON SU TRADICIONAL PLATO

Los Nukak, Colombia.

Dentro de las grandes selvas que cubren el sur de Colombia, se encuentran muchos grupos (aproximadamente más de 15) que debido a la flora del lugar, nunca han tenido relación con los de afuera. Entre estos, tenemos al pueblo Nukak. La fiebre del caucho a comienzos del siglo anterior, hizo que muchos de estos pueblos se aislaran aún más; recién en 1988, se produjo el primer acercamiento. A diferencia de todos los demás grupos mencionados y por mencionar, los Nukak son nómades, haciendo aún más difícil su aproximación al mundo exterior. El contacto a finales de los 80, supuso una tragedia para ellos, la cual casi lleva a su desaparición: el contacto con gente externa hizo que muchos Nukaks sufrieran enfermedades como gripe o sarampión, que, al no tener las defensas inmunológicas necesarias, género muchas muertes. Se estima que más de la mitad de la población murió debido a enfermedades, pero ese no era el fin. La llegada de varios grupos paramilitares a la región, principalmente las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hizo que varios hombres fueran reclutados a la fuerza para el narcotráfico, así como mujeres fueran violadas sin posibilidad de defensa. Hoy, a 35 años del primer contacto, su población es menor al millar, y sus asentamientos han sido puestos en Guaviare, un departamento del país cercano a su zona de residencia tradicional, debido a que fueron desplazados con violencia de sus hogares. Los Nukak están entre los 32 pueblos en riesgo de extinción, y a menos que se tomen cartas en el asunto, su fin parece inevitable.

Gente del Bosque, Indonesia

Los Hongana Manyawas, o gente del bosque en su idioma, son uno de los pueblos que habitan las verdes islas del país, siendo también uno de los grupos de los que menos se conoce. Lo que más se sabe, es su devoción total por la naturaleza que los rodea, tanto, que al nacer, el cordón umbilical es puesto en la tierra junto a una semilla de árbol, en agradecimiento por el nacimiento y para conectar eternamente al bebe con su entorno. Cuando mueren, sus cuerpos son depositados en un rincón de la selva, la cual se cree que es la que preserva a los espíritus, como una cripta pero al aire libre. Es por eso, que la principal amenaza a este pueblo, es la deforestación, ya que no solo deteriora su lugar de vida, sino también sus creencias y su identidad. Así como viven de la selva, también se alimentan de esta, por lo que la caza furtiva también significa un problema que no tienen posibilidad alguna de resolver. La respuesta del gobierno ha sido clara: proteger a las empresas y hostigar a los Hongana, muchos de los cuales fueron condenados penalmente por homicidios en la zona sin juicio alguno, asesinatos que, claramente no fueron cometidos por ellos. Todo esto generó una gran agresividad del pueblo contra el exterior, habiendo varios videos en Youtube que muestran ataques de los Hongana ante la llegada de algún extraño.

Los Sentineleses, el temor por lo desconocido.

Si en nuestro buscador ponemos “ Pueblo más aislado del mundo” la primera respuesta que aparece son los sentineleses, una tribu ubicada en la isla Sentinel del Norte,perteneciente al archipiélago de las Islas Andaman, en la India. ¿Por qué son el pueblo más aislado del mundo? Sencillamente, porque ni el gobierno indio tiene control de la isla, la agresividad de este pueblo es enorme, y al vivir en un islote, cualquier llegada es vista con anterioridad por los pobladores. Es por todo esto, que la información es casi nula, ni siquiera sabemos cómo se reconocen a ellos mismos, pues, sentineles es solo el gentilicio de la isla. Se cree que el lugar ha estado poblado desde hace más de 50.000 años, y que han logrado desarrollarse de una gran manera para poder sobrevivir y no pasar hambre: pescan, cazan y algunas mujeres recolectan frutos. La fama de esta isla comenzó en 2006,cuando, dos pescadores ilegales indios decidieron pasar la noche allí, con el objetivo de descansar y al otro día volver al mar, lo que no sabían es que esa sería su última noche. Fueron asesinados salvajemente ,y el barco arrastrado hacia las orillas. Pero, sin lugar a dudas, el hecho más conocido y trágico ocurrió en 2018, año en que, John Allen Chau, un misionero estadounidense tuvo una muy mala idea: ir a la isla con el objetivo de evangelizar a la población y mostrarle el amor de dios. Para mala suerte suya, los habitantes no escucharon el llamado divino. Entre lanzas y flechas, John fue asesinado y su cuerpo no ha sido encontrado hasta la fecha. Este episodio demostró el gran rechazo que tiene la comunidad hacia el exterior, y también, la poca importancia que la India le da a esta isla. Luego de este caso, las autoridades de Delhi comenzaron a vigilar la zona para que ningún extraño pudiera adentrarse y probablemente, salir sin vida. El gobierno indio reconoce los derechos de los habitantes y cree que el contacto con los sentineleses nunca va a poder ser una alternativa válida, por lo que, el pueblo Sentinel del Norte, seguirá siendo por mucho tiempo, el más misterioso del planeta.

SENTINELESES DEL NORTE MOSTRANDO SUS ARCOS. CREDITO RAGHUBIR SINGH, NATGEO

La mayoría de estos casos, demuestra que estos pueblos tienen una opinión negativa de las otras sociedades, las cuales por lo general se han caracterizado por arrasar con la vida e identidad de estas tribus milenarias. Probablemente, con el paso de los años, y con una mayor deforestación de las selvas de todo el mundo, más sean los pueblos que aparezcan en el mapa, y más serán las historias por descubrir.

