ATEN Plottier: no comparte apoyo al candidato de UxP , seguiremos el camino de construir en asamblea

Ante la convocatoria a votar al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa que ha realizado la dirección provincial de ATEN y de las seccionales que dirige, la comisión directiva de ATEN Plottier declara:

Con el antecedente de haber realizado campaña por el candidato del gobierno nacional en las pasadas elecciones provinciales, el TEP-Celeste reitera su posición ahora para las elecciones de octubre.

Apoyan la candidatura de Massa, que es producto del acuerdo del presidente, la vicepresidenta y el FMI.

Por eso reiteramos:

La defensa de los derechos de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, como ha sido hasta ahora y siempre, la seguiremos realizando en las calles y no apoyaremos a ningún candidato que represente el ajuste, la entrega al FMI (y sus cipayos en el gobierno) y la quita de derechos (Milei- Bullrich- Massa- Schiaretti).

El TEP-Celeste se suma así a otros sindicatos como ATE, UPCN, Petroleros, UOCRA, etc, que apoyan incondicionalmente la candidatura de quién es el responsable mayor del ajuste brutal que impone la política del Fondo Monetario Internacional y de los altos índices de pobreza y de inflación a las que nos llevó el gobierno de los Fernandez; incluso de buscar la unidad con el represor Gerardo Morales, quien reprimió salvajemente al pueblo jujeño.

Hablamos de ajuste porque hay un recorte de presupuesto concreto a la Salud y la Educación Pública, a la Discapacidad, a los Derechos de las Mujeres. Pero además de seguir profundizando los niveles de pobreza sin acceso a los servicios básicos, ni a la vivienda y el trabajo.

En este contexto es necesario unir a todos los sectores de trabajadores/as, exigir a las centrales sindicales la convocatoria urgente a asambleas para definir colectivamente cómo salimos a las calles y construimos un plan de lucha para imponérselo al gobierno de turno.

Contrariamente a la posición política de quienes dirigen la Comisión Directiva de aten Provincial, consideramos que los sindicatos tienen que tener absoluta independencia del estado y las patronales y estar al servicio de los derechos de la clase trabajadora, unificando todos los reclamos y de todos los sectores y no apoyar a una variante patronal que ha contribuido a destruir las condiciones materiales en las que vive la clase obrera en su conjunto.

El camino es unirnos a los sectores que están en lucha como las organizaciones sociales, los ceramistas, los sectores estatales y docentes.

Desde ATEN Plottier seguiremos el camino de construir en asamblea, junto a nuestros compañeros de base que realizan sus actividades laborales dia a dia en las escuelas y también para seguir exigiendo al gobierno un aumento real de salarios, del presupuesto educativo para la construcción de escuelas, mantenimiento escolar y refrigerio, por el aumento de las partidas generales, por duplas pedagógicas y equipos interdisciplinarios, para frenar el avance a la reforma educativa, laboral y previsional. Y por Escuela Seguras!.

Comisión directiva aten Plottier.

No en nuestro nombre

Por la independencia política de los gobiernos.

El día 25 de septiembre del 2023 nos encontramos con un comunicado de prensa de la conducción provincial de aten (TEP) y las representantes de las vocalías en el se pronuncian llamando a votar a Sergio Massa en las elecciones presidenciales de octubre.

Desde la comisión directiva de aten capital venimos denunciando la complicidad de la conducción provincial de nuestro sindicato con quienes son los responsables de la situación actual de la clase trabajadora de conjunto y el sector docente en particular.

Hoy lo han dejado escrito de puño y letra.

El Frente de Todxs, actual Unión por la Patria, es responsable directo de la pulverización del salario, la precarización laboral, las cifras récord de inflación y el 50% de la población bajo la línea de la pobreza.

Hoy los mismos sindicatos que no organizaron la lucha contra Macri y sus políticas de ajuste y entrega, quienes no movieron un dedo ante el endeudamiento fraudulento con el FMI y nos dijeron no hagan lío porque «hay 2019», son los mismos que nos dicen que ante el cuco que ellos mismos ayudaron a crear hay que seguir votando al verdugo que nos cocina a fuego lento.

Nosotros decimos claramente que Milei cumplió su rol de hacer girar radicalmente la agenda política que habilita atacar abiertamente cualquier derecho conquistado por la clase trabajadora y los movimientos en defensa de los derechos democráticos. Pero Milei no sale de un repollo, ni ganó las PASO por arte de magia. Como bien lo señalaron Berni y Grabois de Unión por la patria, en muchas provincias fue el peronismo quien le armó las listas y le cuidó los votos. Entonces ¿por qué ahora nos quieren hacer creer que quieren combatir al fenómeno que ellos colaboraron en construir?

Se hace una larga explicación en la declaración de Marcelo Guagliardo y su agrupación sobre los perjuicios de un proyecto educativo basado en vouchers como el que propone Javier Milei. Y en eso no podemos menos que estar de acuerdo. Pero tenemos que señalar que el plan educativo que llevan adelante los gobiernos desde la dictadura militar en adelante por lo menos, a través de las distintas reformas educativas, tiende a la destrucción de la escuela pública como un lugar donde construir conocimiento y a desentender cada vez más al Estado de su rol de garante de ese derecho. Echando sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras esa responsabilidad con cada vez menos derechos laborales. Y favoreciendo el crecimiento de la escuela privada a partir de la destrucción paulatina de la escuela pública. Y ese proyecto educativo es el que sostiene hoy la conducción provincial de aten junto con el gobierno del MPN aplicando los lineamientos nacionales.

Por eso decimos No en nuestro nombre.

No usen el nombre de aten y de un plenario de secretarios generales que nunca se reúne como tal, para hacer campaña electoral por su candidato.

Si quieren votar al candidato del partido que dice que tenemos 3 meses de vacaciones y trabajamos 4 horas al día, o que deberíamos tener presentismo como dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner el fin de semana, nadie los detiene. Pero háganlo en nombre propio y no del sindicato que es de todos y tiene una larga tradición de lucha contra esas políticas gorilas.

Seguimos sosteniendo como un principio político la independencia política de los gobiernos, un principio del aten histórico y que esta conducción hecha por tierra.

Una vez más queda en evidencia que Marcelo Guagliardo y su agrupación son muy rápidos para defender los intereses de los gobiernos nacional y provincial y muy lentos para reaccionar en defensa de las trabajadoras y los trabajadores de la educación que están trabajando en condiciones cada vez más difíciles por el hostigamiento permanente del gobierno provincial a través de sus punteros en los jardines de infantes, con la violencia ejercida contra estudiantes y trabajadores por personas ajenas a las instituciones que hacen estallar la violencia social en las escuelas sin ningún resguardo por parte del gobierno, por las condiciones edilicias peligrosas e insuficientes, por el hacinamiento y el escaso presupuesto que no da respuesta a las necesidades de refrigerio, insumos y gastos generales.

Este año hubo asambleas solo en febrero para definir si se aceptaba o rechazaba la propuesta que ya estaba cocinada entre el gobierno del mpn y la conducción de Aten provincial.

Luego, antes los brutales ataques recibidos por los trabajadores de la educación solo hubo acciones tardías aisladas y divisionistas.

Cuando no brutalmente pro patronales llamando al descuento de las jornadas de lucha realizadas en forma masiva por trabajadoras y trabajadores de Capital y Plottier.

Exigimos, junto a miles de compañeros y compañeras, desde hace meses, que la conducción provincial de aten convoque asambleas en toda la provincia para poner en pie un plan de lucha que nos permita defender los derechos que nos quedan y reconquistar los que hemos ido perdiendo gracias a la parálisis de las conducciones burocráticas de los sindicatos a nivel provincial y nacional.

Solo volviendo a la tradición democrática y combativa de aten podremos lograrlo. Y eso no será fortaleciendo con nuestro voto a quienes nos someten y quieren condenarnos a vivir cada vez peor.

Cuando hablamos de independencia política nos referimos a esto. No se puede estar de ambos lados del mostrador. O se está con el gobierno ajustador que es nuestro patrón, o con las y los trabajadores. Es incompatible una con la otra.

Defendamos un aten independiente, democrático y de lucha.

La lucha es ahora

Convocatoria a asambleas en toda la provincia

Comisión directiva de aten Capital

