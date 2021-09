Así trabaja Pedro Aznar en la remasterización del primer disco de Serú Girán

El posteo también fue compartido por Charly García, David Lebón y el propio Aznar. Según trascendió, el material será en CD, vinilo y plataformas digitales. Un proceso similar al que se hizo con La grasa de las capitales, segundo álbum de la famosa banda, en el marco de los 40 años de su salida.

“Fue en realidad una restauración. Partimos de las cintas originales y hubo que hacer un trabajo de corregir las cintas de La grasa de las capitales, con el paso del tiempo hay una pérdida de información. Fue un trabajo muy detallado, nos llevó un mes, y fue una puesta en valor del audio a nuestros días”, describió el cantante y bajista en una entrevista con La Viola en 2019.

“¿Cómo están? Empezando ya a trabajar en la remasterización del primer álbum de Serú Girán de 1978”, contó el músico, quien detalló que lo acompaña en esta tarea Ariel Lavigna. El lanzamiento también estará acompañado por las gráficas originales, con las fotos tomadas en su momento por el brasileño José Luis Pederneiras. Según publicó la agencia Telam, esta labor es posible gracias a la recuperación del catálogo del desaparecido sello Music Hall por parte del Instituto Nacional de la Música.

SERU GIRAN

El debut de Serú Giran fue grabado en Brasil con el apoyo de Billy Bond y tiene clásicos como “Seminare”, “Eiti Leda” y “Autos, jets, aviones, barcos”, entre otros. El disco no tuvo una buena recepción del público y de la crítica en su presentación en vivo en Buenos Aires, quienes pusieron en duda la calidad del producto que ofrecía la banda.

“Peperina”, la obra cumbre de Serú Girán

Fue el cuarto y último disco de estudio de la serie original de Serú Girán. Este álbum lanzado originalmente en agosto de 1981 es para muchos la obra discográfica definitiva del extraordinario cuarteto argentino.

Tanto por las composiciones como por el sonido, “Peperina” representa una síntesis del desarrollo de la banda catalogada como “Los Beatles criollos”. Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro atravesaban un momento de gran versatilidad en la ejecución de sus instrumentos y una excepcional inspiración compositiva.

“Peperina”, “Esperando nacer”, “José Mercado”, “Cinema verite”, “En la vereda del sol” y “Salir de la melancolía” son algunos de los hits de la placa. Un álbum de 11 canciones que dejó una huella profunda que atravesó a generaciones de fans del rock nacional. En las últimas semanas se conoció una edición remasterizada en vinilo de la fantástica obra.

Serú Girán, una banda que marcó al rock nacional

Con la llegada de la dictadura, Charly decidió terminar el proyecto de La máquina de hacer pájaros y buscó cambiar el aire. Se fue a Brasil, a Búzios, junto a Lebón para darle vida a una nueva experiencia. Durante esa estadía fue dejando atrás la adolescencia de Sui Generis, la experimentación de La Máquina y abrió paso a su banda fundamental: Serú Girán. Empezaron a zapar con Lebón, se sumó Moro y, un poco más tarde, Aznar, “un pibe que la rompía en el bajo” tal como lo definió David.

Para el público fue difícil procesar la salida de la poética de Sui Generis para entrar engancharse con el “trip” simbólico que planteó la nueva banda. Entender a este grupo es entender una nueva cosmogonía la de una Argentina que ya había empezado a soportar el peso de la dictadura de Videla. “Lo que sabemos es que tenemos que cortarla un poco con lo que nosotros sentimos y empezar a relacionarnos con la gente un poco más” le contó el músico a la revista Periscopio en 1978. Finalmente la situación cambió y la crítica especializada y el público aprobaron la idea y se transformaron en “los Beatles argentinos”.

Pedro Aznar, Charly García, David Lebón y Oscar Moro, Serú Girán en 1981 (Foto: revista Pelo).

A lo largo de los discos, nacieron hermosas canciones que tuvieron mucha repercusión en la gente y hoy son clásicos: “Seminare”, “Eiti-Leda”, “Alicia en el País”, “Peperina”, “Cuánto tiempo más llevará” y “No llores por mí Argentina”. Sirvieron para poner un poco de luz en una etapa tremenda de la historia del país, para poner el dolor en palabras. García buscó dar con un mensaje que desafió a la censura de la época. “Milagrosamente no me llevaron preso, ni me torturaron. Me pasó lo que le pasó a cualquier tipo que tenía el pelo largo: que me llevaran frecuentemente a comisarías, por ejemplo para pedirme explicaciones sobre las letras de las canciones”, describió durante una entrevista con la BBC en 2007.

En 1982, en plena Guerra de Malvinas, Seru Giran anunció su final. Pedro Aznar decidió viajar a los Estados Unidos para estudiar a la escuela de música de Berklee. El genio de bigote bicolor arrancó con su carrera como solista.

