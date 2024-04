Así quedaron definidos los cuartos de final de la Copa de la Liga: cuándo se jugaría River-Boca

Habrá Superclásico en la Copa de la Liga: Boca clasificó a cuartos y jugará con River por un lugar en semifinales

El Xeneize logró una trabajosa victoria 1-0 ante Godoy Cruz en la Bombonera, cerró en el cuarto lugar de la Zona B y enfrentará al rival de toda la vida en un partido que se jugaría el domingo en Córdoba. Edinson Cavani fue la figura de la cancha. Cristian Medina no podrá jugar el siguiente duelo porque fue expulsado

La última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga contó con cuatro partidos determinantes que confirmaron a los tres equipos que acompañan a Godoy Cruz a los cuartos de final. Con estos resultados se armó el cuadro de los cuartos de final: Boca Juniors le ganó 1-0 a Godoy Cruz y entró cuarto, Estudiantes venció 2-1 a Lanús y quedó segundo; mientras que Defensa y Justicia superó 1-0 a Newell’s, martilló el tercer puesto y dejó sin chances a Racing, pese a su goleada 4-0 ante Belgrano en Córdoba.

Con estos resultados, además de la Academia, quedaron afuera el Granate y La Lepra rosarina, los otros dos elencos que contaban con chances al inicio de la jornada.

Por su parte, en la Zona A ambién se había vivido mucha intensidad la definición de los clasificados.Argentinos Juniors empató 3-3 con Barracas Central, Independiente igualó 2-2 con Talleres, Independiente Rivadavia cayó 1-0 con Vélez Sarsfield y River Plate venció 3-1 a Instituto en Córdoba. Este panorama dejó al Millonario en la mejor posición, al Bicho como escolta, el Guapo en tercer lugar, seguido del Fortín.

El cuadro de los cuartos de final quedó armado de la siguiente manera y habrá Superclásico: River Plate vs. Boca Juniors, Estudiantes vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.

Los duelos por los cuartos de final no tendrán alargue, se disputarán en campo neutral y, en caso de empate, se definirán por penales. Solo habrá tiempo extra ante una eventual igualad en la final.

Cuándo y dónde se jugarían los cuartos

Con el cuadro armado, ahora falta la confirmación oficial para el cronograma de los partidos, que la Liga Profesional dará a conocerá este miércoles a mediodía. Aunque, según pudo saber Infobae, hay un bosquejo de posibles escenarios de los choques, que tendrán presencia de ambas parcialidades.

Todo indica que el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, con 25.000 espectadores por elenco.El día más probable es el domingo a las 15.30 o 16. Con menos fuerza aparece la posibilidad de jugarlo el sábado. Todo quedará a la espera de validación de los equipos y de la seguridad. Cabe recordar que en la semana próxima los dos jugarán por las copas internacionales. El Millonario viajará a Paraguay el miércoles para medirse contra Libertad por la Libertadores. Mientras que el Xeneize irá a Brasil para medirse el jueves ante Fortaleza por la Sudamericana.

Por otro lado, en principio, Godoy Cruz-Vélez sería en el estadio de San Nicolás. En tanto que Estudiantes-Barracas y Argentinos-Defensa irían en San Luis -la provincia tiene como escenarios los estadios de La Punta y La Pedrera- o Lanús/Platense.

POSICIONES

Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Copa)

Grupo A

Pos. PTS PJ G P E DG Resultados recientes Pr. 1 River Plate 27 14 7 1 6 16 GEGPGG 1.958 2 Argentinos Juniors 26 14 7 2 5 11 GEGGEE 1.531 3 Barracas Central 26 14 7 2 5 5 EPGGGE 1.333 4 Vélez Sarsfield 25 14 7 3 4 1 GGGPEG 1.250 5 Talleres de Córdoba 24 14 6 2 6 8 GGEGEE 1.427 6 Independiente 23 14 6 3 5 4 EEPEGE 1.302 7 Instituto 17 14 5 7 2 1 GPPPPP 1.255 8 Banfield 17 14 4 5 5 -1 GPEGPG 1.240 9 Huracán 16 14 4 6 4 0 PEPGEG 1.375 10 Gimnasia La Plata 16 14 5 8 1 -5 PGPGPP 1.312 11 Rosario Central 14 13 4 7 2 -8 PPGPPP 1.316 12 Deportivo Riestra 12 13 3 7 3 -8 PPGGPE 0.923 13 Atlético Tucumán 10 14 1 6 7 -15 PPEEGP 1.260 14 Independiente Rivadavia 8 14 2 10 2 -12 PPEPEP 0.571

Grupo B

Pos. PTS PJ G P E DG Resultados recientes Pr. 1 Godoy Cruz 29 14 9 3 2 10 EGPGGP 1.490 2 Estudiantes de La Plata 27 14 8 3 3 10 PPPGGG 1.562 3 Defensa y Justicia 26 14 7 2 5 4 EGEGGG 1.552 4 Boca Juniors 25 14 7 3 4 8 PGGGPG 1.729 5 Racing Club 24 14 7 4 3 13 PPEGGG 1.708 6 Lanús 23 14 7 5 2 6 PGGEPP 1.208 7 Newell’s Old Boys 21 14 6 5 3 -2 GEEGPP 1.427 8 Unión Santa Fe 20 14 5 4 5 2 GPEEPG 1.198 9 Platense 18 14 4 4 6 -4 GEEPGG 1.188 10 San Lorenzo 16 14 3 4 7 -4 EGGPPE 1.438 11 Belgrano 14 14 3 6 5 -2 EEPGGP 1.291 12 Central Córdoba (Santiago del Estero) 11 14 2 7 5 -10 GEEPPE 1.125 13 Sarmiento 9 14 2 9 3 -10 GGPPPP 1.125 14 Tigre 5 14 1 11 2 -18 PPPPPP 1.198

DGDiferencia de golPPGPoints per GamePJJugadosGGanadosEEmpatePPerdidosPTSPuntos

LOS PARTIDOS DEL DÍA

BOCA JUNIORS VS GODOY CRUZ

Línea de tiempo

Boca Juniors 1 – 0 Godoy Cruz Liga Profesional Argentina (Copa)martes 16 abril 2024

EstadioAlberto José Armando (La Bombonera)ÁrbitroLeandro Rey Hilfer

Línea de tiempo

Belgrano 0 – 4 Racing Club Liga Profesional Argentina (Copa)martes 16 abril 2024

Lanús 1 – 2 Estudiantes de La Plata Liga Profesional Argentina (Copa)martes 16 abril 2024