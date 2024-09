Así es Paige Spiranac, la golfista que ha sido nombrada la “Mujer más sexy del mundo”

Quizás el nombre de Paige Spiranac no salga muy a menudo en las portadas de los diarios deportivos, pero no solo es la golfista con más seguidores en las redes sociales. Ahora, puede presumir de ser la ‘Mujer Más Sexy del Mundo” según la revista Maxim.

El anuncio lo realizó el magazine para adultos esta semana, declarando que Spiranac pasará a encabezar la portada que de su edición “Hot 100″ que fue lanzada este jueves

“¡Me siento muy honrada de haber sido nombrada la mujer viva más sexy por @maximmag este año! Cuando me lo dijeron seguí preguntándoles, “¿estás seguro?” porque yo estaba realmente incredula. Para mí, ser sexy se trata de confianza y de sentirte cómoda en tu propia piel. Siempre he tratado de ser fiel a mí misma a través de mi camino poco convencional y ahora estoy muy orgullosa de seguir a tantas mujeres increíbles que llevaron el título años antes que yo. ¡Gracias de nuevo Maxim por este momento y a @gilles_bensimon por estas hermosas fotos!”, escribió en su perfil de Instagram.

Criada en Arizona y Colorado, Paige procede de una familia de deportistas. Su padre jugó al fútbol universitario en los Pittsburgh Panthers, ganadores del campeonato nacional de 1976, su madre era bailarina profesional de ballet, su tía era tenista profesional (Bonnie Gadusek) y su hermana mayor, Lexie, asistió a Stanford con una beca de atletismo.

Spiranac, que también es modelo y presentadora de podcasts, se convirtió en profesional en 2015 después de jugar golf universitario para la Universidad de Arizona y la Universidad Estatal de San Diego. Un artículo publicado en 2015 sobre Spiranac en Total Frat Move provocó que sus seguidores en Instagram saltaran de menos de 10.000 a más de 100.000 en dos días.

Pero desde que se retiró del golf profesional en 2016, se ha hecho popular por las anécdotas que comparte en supodcast “Playing-A-Round”,donde no ha dudado en criticar a su propio deporte.“El golf es elitista, es sofocante, es exclusivo, y lo odio porque no soy eso y nunca me recibieron y todavía no me dan la bienvenida”, ha afirmado en más de una ocasión.

Un ejército de “followers”

Desde entonces no ha dejado de regalar a su seguidores decenas de sensuales instantáneas y revelaciones íntimas. El año pasado sorprendió a sus miles de fans al asegurar que jugaba sin ropa interior. “Normalmente no uso ropa interior, pero es porque uso pantalones cortos y son demasiadas capas si tienes todo puesto. Generalmente uso pantalones cortos incorporados para mis faldas o simplemente uso pantalones cortos… pero no ropa interior”, explicó en su podcast.

Para muchos se trata de la golfista más sexy de la historia, y es que su carrera en el mundo del golf le ha valido alcanzar un jugoso número de seguidores en redes sociales. El perfil de Spiranac tiene apenas 600.000 seguidores en Twitter, pero casi 3,5 millones en Instagram. Y es que suele revolucionar a su ejército de “followers” con fotografías subidas de tono que en más de una ocasión han dado lugar a comentarios no deseados a los que no duda en responder.

“Es una locura que me digan que me veo demasiado gorda, demasiado delgada, demasiado plástica, demasiado vieja, demasiado maquillada, no lo suficiente, las tetas demasiado grandes, el trasero no lo suficientemente grande, demasiado pálido, el pelo demasiado rubia, no lo suficientemente rubia en un solo día. Chicos, aquí no es un taller de construir osos. Tranquilícense”, escribió en su perfil oficial de Twitter cuando un usuario se atrevió a comentar el tamaño de sus pechos.