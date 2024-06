Armados y a plena luz del día le robaron la bici a un estudiante

Dos delincuentes le robaron a punta de pistola a un adolescente de 16 años de Plottier cuando iba camino a la escuela. El asalto ocurrió el jueves pasado, minutos después de las 13, cuando la víctima caminaba junto a un compañero por la plaza del barrio 108 Viviendas.

El padre de la víctima explicó que el joven asiste al CPEM 56 de la localidad, ubicado en calle Palhuén, a unos 600 metros de la calle Río Colorado. En la plaza del barrio, a unos pocos metros del establecimiento, los ladrones los sorprendieron y le robaron bajo amenazas la bicicleta y el celular a su hijo.

“Mi hijo iba con un compañero en bici y la bici del compañero se le pinchó, por eso iban caminando por la plaza del barrio 108 Viviendas, a unas cuadras de la escuela. Entonces dicen que los asaltaron en la plaza, dos hombres con armas lo apuntaron y le sacaron el celular y la bicicleta”, relató el padre en declaraciones radiales.

Si bien lamentó que las posibilidades de recuperar los objetos son escasas, el vecino explicó que su intención de difundir el robo en los medios es que otras personas puedan prevenir asaltos y que estén alertas con sus familiares.

“Tengo 44 años, me crié en Plottier y ahora se ha puesto bravo porque hay más casas, más gente, y ya son cotidianos los robos”, expresó. Además, aseguró que lo material se recupera, pero que ante estos acontecimientos lo importante es cuidar la vida de los chicos.

“Hicimos la denuncia y todo, pero ya está, las cosas prácticamente se pueden recuperar, pero la vida de los chicos no”, enfatizó y puntualizó la gravedad del hecho.

Inseguridad en Plottier

El padre del estudiante señaló que la Policía “no da abasto” para cubrir los llamados de alerta por robos en la localidad, la cual ha crecido exponencialmente en los últimos años.

“La Policía se comportó re bien con los chicos, les tomaron la denuncia enseguida y todo. Pero, parece que andan muchos malandras ya, mucha gente desconocida dando vueltas. Hay que estar alerta en todo porque hasta las casas abren y no es la seguridad, sino que la Policía tampoco puede dar abasto”, expresó el vecino.

“Yo vivo en el barrio Unión, no es muy lejos la escuela, pero lo mandamos en bici porque el cole es muy caro para el tramo corto que hace”, agregó y finalizó: “Hay muchos chicos del barrio que van en bici, por eso el llamado es para alertar a los padres, para que no les pase”.

Robos salvajes en el barrio Bardas Soleadas de Plottier

El barrio Bardas Soleadas de Plottier se vio sacudido por dos violentos robos, ocurridos dos semanas atrás, cuando delincuentes atacaron a dos chicas y las golpearon brutalmente para hacerse de sus pertenencias.

El primer asalto ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 21, en uno de los ingresos al barrio por calle José Larralde. La víctima se encuentra en buen estado de salud, pese a las lesiones que recibió.

La madre manifestó que se sienten “muy desprotegidos” y señaló que, apenas un día después, otra chica también fue asaltada en otro sector del mismo barrio.

“Mi hija venía en bicicleta y se acercaron dos personas en una moto similar a una Honda, sin espejos, sin patentes, con dos masculinos arriba y armados. Le manotearon de la bicicleta, la arrastraron y cuando la tenían en el piso le pusieron el arma en la frente y la golpearon, siempre amenazándola”, relató.

Y agregó: «Anoche, lamentablemente, volvió a pasar lo mismo con una chica de 19 años que venía bajando del colectivo, la atacan dos personas, la golpean. Esa niña sigue internada y, la verdad, que no sé cómo explicarte lo que está pasando”.

Plottier: dejó la camioneta en marcha en el patio de su casa y se la robaron

Ocurrió en el barrio Knudsen de la localidad. Se trata de una Toyota Hilux. Esta modalidad de robo de vehículos se viene repitiendo todos los días.

La Policía inició acciones para poder ubicar el vehículo robado en Plottier.

Un vecino de Plottier fue víctima del robo de su camioneta, este miércoles por la mañana, cuando delincuentes aprovecharon una pequeña distracción para llevarse el vehículo, que había dejado en marcha en el patio de su casa. Se trata de una camioneta Toyota Hilux modelo 2014, color blanco, doble cabina, con llantas color negro y patente NXN-275.

El dueño agradeció que cualquier dato sobre su paradero sea aportado a la Policía, quien ya inició acciones para poder dar con su paradero.

Todo ocurrió a primera hora del día, alrededor de las 8, sobre calle Uruguay del barrio Knudsen. Entonces, el vecino dejó la camioneta en marcha porque luego iba a llevar a sus hijos a la escuela.

En ese instante de distracción, delincuentes que merodeaban la zona aprovecharon para ingresar al patio de la vivienda, subirse a la camioneta y escaparse rápidamente. La víctima explicó que los mismos huyeron en dirección a calle Roca, donde doblaron y los perdió de vista.

“Cuando entro a la casa buscar a mi hijo, entró alguien, no sé si fueron una o dos personas, salió y atrás de ella salió otro vehículo, que aparentemente estaba con ellos”, relató el vecino a LMN.

En ese sentido, indicó que no hubo heridos, sino que “fue solamente una distracción”. Asimismo, remarcó que todo sucedió en cuestión de segundos, lo que lo dejó sorprendido ya que “todos los vecinos hacen lo mismo”, en referencia a dejar en marcha el vehículo durante esta época del año.

Después, el vecino acudió a la Comisaría Séptima para realizar la denuncia. Por este motivo, indicó que el personal “ya está actuando” para poder ubicar su vehículo Pick Up.

La moda del robo de camionetas

El pasado 10 de junio, un empresario de Neuquén logró recuperar su camioneta Pick Up, la cual había sido robada a las afueras de su vivienda. El vehículo fue hallado por la Policía en un sector de Cipolletti donde, frecuentemente, aparecen autos robados o que fueron utilizados por delincuentes para cometer asaltos.

Afortunadamente, las tareas de investigación localizaron a la camioneta Pick Up en la ciudad vecina, sobre calle Gabriela Mistral. La misma está ubicada al pie de la Ruta Nacional 151, a unas dos cuadras del ingreso a la localidad por calle Mariano Moreno.

Según la información a la que pudo acceder LMN, la zona es conocida por el modus operandi de los delincuentes de abandonar allí vehículos robados. Las tareas estuvieron a cargo del director de Antinarcóticos de la Policía de Neuquén, Sergio Llaytuqueo, quien recorrió la zona junto al dueño de la camioneta para lograr identificarla.

Gracias a las tareas de investigación, el dueño de la camioneta logró recuperar el rodado. Sin embargo, hasta el momento no se pudo dar con los autores del hecho.

Delincuentes oportunistas

El robo de autos y camionetas en la ciudad de Neuquén y alrededores es una constante durante el último tiempo. Una de las modalidades es la que padeció el vecino de Plottier, que también sufrió un cura de Neuquén el pasado domingo.

El hombre había dejado en marcha su camioneta Volkswagen Surán, en la entrada de su capilla, cuando dos personas se subieron al vehículo y escaparon rápidamente. Ocurrió sobre calles Manuel Rodríguez y Belgrano al 250, a unas tres cuadras de la Comisaría Tercera.

“Fue el domingo, a las 7:45. Por eso me confié”, remarcó el padre en declaraciones radiales. “Nunca lo dejo con alarma porque estoy a cinco pasos de la reja. Pero, evidentemente, ese ha sido el minuto fatal”, agregó.

En ese sentido, el cura explicó que había bajado a cerrar la reja cuando vio “a dos personas caminando por la vereda de enfrente, en diagonal, eran adultos mayores, altos, y me llamó la atención porque uno traía una rueda de auto en el hombro y dije: ‘Pobre, debe haber pinchado y la está llevando a la gomería’.

“Cuando veo que dan la vuelta en la esquina y no los veo más, me doy vuelta para cerrar la reja y en ese segundo que estoy cerrando la reja escucho que el auto se pone en marcha ”, señaló y agregó: “Los veo e inmediatamente salen, pegan la vuelta y se van. Me quedé helado, no me lo me imaginaba para nada, no había nadie. Al instante reaccioné y llamé a la Policía”.

Fuente: LMN