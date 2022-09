Argentina 1985, la nueva película de Ricardo Darín: de qué se trata y cuándo se estrena

La película «Argentina, 1985», protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, está causando furor en los festivales de cine internacionales y ya se perfila como una de las candidatas argentinas a los Premios Oscar .

Darín y el equipo de la película «Argentina, 1985» se presentaron esta semana en la alfombra roja del Festival de Venecia con una bandera celeste y blanca y carteles con el lema «Nunca más», luego del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Si hay algo que nosotros creíamos que el juicio del 85 había saldado para siempre es la violencia como posibilidad de resolver conflictos políticos, es algo que repudiamos enérgicamente», dijo Santiago Mitre en la rueda de prensa posterior a la proyección del filme, que fue ovacionado por el público y la crítica en la Mostra de Venecia.

«Fue increíble. No parábamos de llorar, la gente se acercaba para abrazarnos, tocarnos», contó Darín a propósito de los nueve minutos de ovación recibidos durante el estreno en el Palacio del Cine del Lido veneciano.

La película compite por el León de Oro junto con otras 22 películas , cuyo galardón será entregado el sábado 10 de septiembre

ARGENTINA 1985: ¿DE QUÉ SE TRATA?

La película está centrada en la historia de los fiscales Julio César Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani), que en 1985 fueron los responsables de investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina.

La película del histórico «Juicio a las Juntas», dos años después de terminada la dictadura, del que se han hecho varios documentales, se adentra también en la mente del equipo judicial que protagonizó uno de los episodios más importantes de la vuelta a la democracia en Argentina.

Julio César Strassera (Darín) y Luis Moreno Ocampo (Lanzani)

«Santiago (Mitre, el director) me contó su idea, su necesidad y su deseo de contar esta historia, la del juicio a la junta. A eso me subí yo. Me parecía importante, impactante», aseguró Darín en una charla con periodistas.

«Cuando leí la primera versión del guión le dije ‘contá conmigo, lo hago'», agregó el actor, que se perfila entre los candidatos a la Copa Volpi por su actuación en el papel de Julio Strassera, el fiscal encargado del primer juicio a los jefes de la dictadura en Argentina.



El largometraje, coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill y Amazon Studios, tiene un guion del propio Mitre junto a Mariano Llinás («La flor»).

TRÁILER Y SINOPSIS OFICIAL DE ARGENTINA 1985

«Está inspirada en la historia real del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, acompañados por un grupo de jóvenes en su batalla de David vs Goliat en contra del poder, se atrevieron contra todo pronóstico y bajo una amenaza constante, a enjuiciar a los jefes de la dictadura militar más sangrienta de Argentina, brindándole justicia a sus víctimas y paz a sus sobrevivientes», dice la sinopsis oficial de la película.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN ARGENTINA?

La película tendrá su estreno en salas de cine de Argentina el próximo 29 de septiembre de 2022 y un día después en los Estados Unidos.

Desde el 21 de octubre se podrá ver a través de la plataforma de Amazon Prime Video .

La película se estrena en cines el próximo 29 de septiembre

CRÍTICAS DE LA PELÍCULA ARGENTINA 1985

. La revista Rolling Stone de Italia escribió sobre el film: «Por ahora, el consenso unánime solo apareció para»Argentina, 1985″, de Santiago Mitre, ya muy posible Oscar a la mejor película internacional 2023».

La película también fue elegida para representar a la Argentina en la 37ma. edición de los Premios Goya , que se celebrarán el 11 de febrero de 2023 en Sevilla, España.

