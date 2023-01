Arde el peronismo: Eduardo Duhalde desafía a Máximo Kirchner y llama a la unión del PJ bonaerense

El expresidente Eduardo Duhalde anunció que trabajará para «conducir» al Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires y alentó a conformar una «gran coalición con las demás fuerzas» para las próximas elecciones.

En un video de casi un minuto publicado en sus redes sociales, Duhalde anticipó que empezará a «trabajar para conducir» el PJ bonaerense, que actualmente está presidido por el diputado del Frente de Todos (FdT) y jefe de La Cámpora Máximo Kirchner.

«Nuestros compañeros están sin conducción», analizó el también exgobernador bonaerense, y si bien afirmó que «el peronismo ha sido usurpado» y ese expediente «se está resolviendo» en la Corte Suprema, resulta «necesario», dijo, ponerse a trabajar».

Tras advertir que «estamos todos peleados con todos dentro del partido», Duhalde pidió «terminar con eso y, rápidamente, una vez que esté organizado, unirnos en una gran coalición con las demás fuerzas políticas, como lo hicimos siempre».

«No hay salida en Argentina si nos seguimos peleando», dijo Duhalde e insistió en que «todos juntos tenemos que armar una gran coalición».

No obstante, el expresidente aclaró que sobre ese último punto «hablará más adelante».

Chiche Duhalde también está en campaña y quiere «revitalizar» las manzaneras

La ex senadora y esposa del ex presidente, Chiche Duhalde, coincidió con los dichos de su marido, y este jueves en una entrevista definió a Argentina como «un país descontrolado, desorganizado, sin respeto por las instituciones» y aseguró que «el peronismo no está representado por (la vicepresidenta) Cristina Kirchner y el PJ Bonaerense fue usurpado por (el líder de La Cámpora) Máximo Kirchner«.

«La única alternativa que tiene la Argentina de una salida seria es que los distintos partidos del arco político puedan estar planteándose siete u ocho políticas de Estado y que el que le toque gobernar se comprometa a llevarlas adelante», dijo en diálogo con Radio Rivadavia, en línea con lo que plantea Duhalde.

Al recordar el trabajo que realizaban las denominadas «manzaneras» durante la gestión de su marido en la Gobernación bonaerense, contó que aspira a que vuelva a montarse ese entramado barrial que supo combatir la desnutrición infantil: «Estoy trabajando con muchas manzaneras de distintos lugares, porque creo que la red hay que revitalizarla, para esa y otras problemáticas»,

