Anthony Fauci advirtió que EEUU podría tener 100.000 nuevos casos diarios de COVID-19 si no se toman medidas

By Alberto Gagliano

El doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, advirtió este martes que Estados Unidos podría llegar a tener 100.000 casos nuevos de coronavirus diarios si no se toman medidas para frenar la pandemia.

“Ahora estamos teniendo 40.000 nuevos casos diarios”, dijo el experto en una audiencia ante el Comité de Salud y Educación del Senado. “No me sorprendería si llegamos a 100.000 diarios si esto no cambia”.

“Claramente vamos en la dirección equivocada”, consideró, subrayando que “claramente ahora mismo no tenemos un control total”. “Estoy muy preocupada por que la cosa se puede poner realmente muy mal”, ha advertido.

El experto no quiso proyectar el número de fallecidos de la actual ola del coronavirus, pero según una estimación publicada la semana pasada por los Centros de Prevención y Lucha Contra Enfermedades (CDC) el país podría llegar a un nivel de entre 130.000 y 150.000 muertos antes del 18 de julio. Actualmente, la cifra se encuentra cerca de 126.000 decesos. Es la más alta a nivel global. Anthony Fauci. Al Drago/Pool via REUTERS

El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas insistió en “la responsabilidad que todos tenemos como personas y como parte de la sociedad para poner fin a la epidemia”, subrayando la necesidad de que “todos cumplamos con esa parte”.

Respecto a la posibilidad de contar con una vacuna, se ha mostrado “cautelosamente optimista” de que esta pueda estar disponible para principios de 2021, si bien ha advertido de que al margen de que dicha vacuna debe cumplir con los estándares fijados por la Administración de Alimentación y Drogas (FDA), tampoco hay garantías de que la vacuna pueda desarrollarse.

La pandemia está en franca alza en cuatro estados del sur y el oeste del país, (California, Arizona, Texas y Florida) donde se registran la mitad de los nuevos contagios.

Además, durante una entrevista con CNN, Fauci lamentó que algunos estadounidenses hayan abandonado las medidas de precaución frente a la COVID-19.

“Lo que ha ocurrido, adivino que de forma comprensible, aunque no obstante lamentable, es que la gente ha adoptado una actitud en algunos lugares de todo o nada. O te encierras o lo dejas ir e ignoras muchas de recomendaciones de distancia social, de llevar mascarilla, de abstenerse de dar la mano o de evitar grandes multitudes”, reflexionó el máximo epidemiólogo de la Casa Blanca. Protestas en Manhattan, en Estados Unidos REUTERS/Lucas Jackson

El experto indicó que incluso en estados que están solicitado a los ciudadanos que sigan esas medidas “hay multitudes, no hay distancia social y no están llevando mascarillas”. ”Esta es la receta para el desastre -alertó-. Es algo de lo que he hablado una y otra vez”.

Los expertos apuntan que debido al incremento de los casos, Florida se vislumbra como posible nuevo epicentro de la pandemia en el país, donde hasta ahora, en términos nominales, es Nueva York, que no obstante ha visto una reducción significativa de sus casos y muertes y ha avanzado en su reapertura.

El Departamento de Salud del estado informó este lunes de que Florida registró 5.266 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, una cifra muy por debajo de las de los tres últimos días. Esto, no obstante, puede deberse a que el domingo se realizaron muchas menos pruebas que el sábado.

Aun así, en Miami-Dade, principal foco de la enfermedad, la pandemia no da respiro y los contagios registrados en las últimas 24 horas aumentaron en más de 1.500. La cifra de casos acumulada desde el 1 de marzo asciende así hasta los 146.361, de los cuales a día de hoy 3.447 (28 más que el domingo) han fallecido a causa del virus, según el Departamento de Salud de Florida.