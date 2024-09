Animales adorables, bonitos…y peligrosos

Estos animales son bonitos y pueden parecer amigables, pero es mejor que recuerdes que hay que tener cuidado, en cualquier caso.

El reino animal está conformado por una biodiversidad enorme. Entre tantas especies, hay algunas que han fascinado a la nuestra por inspirar ternura, gracia y otros sentimientos y apreciaciones del mismo tipo. Sin embargo, muchos de estos animales, que no pertenecen al mundo doméstico, sí son bonitos, pero también pueden llegar a ser peligrosos. Así que, sin ánimo de cambiar las buenas opiniones que tienes sobre ellos, aquí tienes nuestra breve lista, para que tampoco te dejes llevar de lleno por su encanto.

Adorables, pero peligrosos

Oso panda (Ailuropoda melanoleuca)

Los osos panda son animales indiscutiblemente bellos. En China, por ejemplo, se les estima y respeta de forma notable. Y aunque puedas ver cientos de imágenes de estas lindas criaturas, que seguro ganan tu corazón, debes saber que más vale recordar que pueden ser peligrosas.

Aelita17/Getty Images

Como osos, los pandas tienen garras, tamaño considerable, cuerpos musculosos y dientes fuertes. Son organismos ampliamente territoriales, que incluso pelean entre sí por las hembras. Quienes conviven en cautiverio con estos mamíferos tienen siempre presente que hay que tener cuidado de los ejemplares adultos.

Dingo (Canis lupus dingo)

No te confundas, un dingo no es un perrito doméstico. Se sabe que estos animales, originarios de Australia, rara vez atacan al ser humano. No obstante sí hay registro de malas experiencias entre nuestra especie y la de estos seres vivos.

Martin Harvey/Getty Images

Los dingos son depredadores, y se ha visto que llegan a atacar a personas, sobre todo para identificar si pueden convertirse en sus presas.

Mapache boreal (Procyon lotor)

A pesar de que los mapaches no son de un tamaño destacable, pueden ser peligrosos. Son mucho más fuertes de lo aparentan, tienen dientes y garras afiladas. Además de esto, llegan a ser portadores de enfermedades que sí lson graves para nosotros.