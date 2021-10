Aníbal Fernández: «El dólar blue es un mercado marginal que no influye en la vida de los argentinos»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a la suba del dólar blue, que alcanzó un nuevo máximo histórico al llegar a $197, y lo definió como «un mercado marginal, hiperchiquito» que «no influye en nada en la vida de los argentinos».

«No me indica nada. Las exportaciones son con dólar oficial. Que uno tenga que vender un auto es gente con mucho dinero. El dólar blue se utilizó para mostrar algo que no tiene nada que ver, si sube el blue nos preocupamos y subimos los precios por las dudas», afirmó el ex Jefe de Gabinete en declaraciones a HTH, en radio Metro.

«No va a haber devaluación, no debería generar inflación. El mercado es inexistente», subrayó.

Por otro lado, analizó el acto en apoyo a Mauricio Macri durante su declaración indagatoria en el juzgado de Dolores y dijo que no se parece «ni por casualidad» a las manifestaciones a favor de Cristina Kirchner en el marco de sus presentaciones judiciales. «Esto es algo impostado», aseguró.

En ese sentido, el funcionario nacional midió con distinta vara las causas que afrontan tanto Macri como Cristina Kirchmer, y consideró que la causa del expresidente es la de «un señor que se dedicó a hacer espionaje a la familia de los tripulantes del ARA San Juan», dando por probado lo que la justicia está investigando. En tanto, defendió el caso de la expresidenta ya que consideró que es «una persecución lisa y llana».

Finalmente, al ser consultado sobre el conflicto mapuche en el sur de la Argentina, Fernández volvió a rechazar que se trate de «terrorismo». «En estos casos se debe razonar con la seriedad que tiene esa expresión. Nada tiene que ver con lo que sucede en estos tiempos».

«Hay un grupo de personas que se definen a sí misma como representantes del pueblo mapuche que usan la violencia en algunos casos para hacerse entender», concluyó.

