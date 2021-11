Andres Peressini: «Queremos un dialogo con la intendenta o que renuncie a Siempre y funde otro partido»

El ex intendente y actual diputado por SIEMPRE, Andrés Peressini, señaló que » «a Gloria (Ruiz) la invitamos muchas veces. Decidí que fuera Gloria porque mi hermana no podía ser. Hace 8 meses que no dialogamos de política ni ella lo hace con nuestros concejales. De igual manera, la siguen acompañando de igual manera. El concejo le aprobó todo lo que presentó Gloria».

«Queremos un dialogo con la intendenta, salvo que renuncie a Siempre o funde otro partido. Buscamos construir acercar y dialogar. el objetivo era que siga el proyecto. Tendría que haber sido (Natalia) Castro«, dijo al programa «Sin Red» de FM La Red.

El diputado dijo además que «tenemos que tener un dialogo interno. No se tienen que ver perjudicado los ciudadanos. En este presupuesto, por ejemplo, logramos conseguir 100 millones de pesos para obras con dinero provincial para la localidad. También me saque una foto con el gobernador hace pocos días. Me tendría que haber escuchado Gloria Ruiz. No tengo definido el 2023, pero por ahora sigo recorriendo la provincia«.

«No nos pintamos la cara de Azul, por el MPN, ni tampoco ellos se pintan la cara de SIEMPRE. Es una construcción de equipos entre ambos partidos», acotó.

Peressini señaló que buscamos ampliar con SIEMPRE mas diputados, en la actualidad tienen dos, y concejales, solo una en Zapala. Plottier tiene concejales de SIEMPRE.

Fuente: Noticias Nqn

