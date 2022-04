Andrés Manuel López Obrador ganó su referéndum y se queda como presidente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue ratificado este domingo 10 de abril en su cargo en el primer referendo de la historia del país mediante consulta popular. «Hoy millones de mexicanos volvimos a hacer historia», escribió en sus redes sociales.

Convocado por el propio mandatario, el acto popular tuvo una participación baja con un número que osciló entre el 17% y 18% del electorado. Estos números indicaron que, si el resultado hubiera sido contrario, la votación no era vinculante y AMLO no estaba obligado a dejar su cargo. Con todo, más del 90% de los votantes eligieron que López Obrador continúe con su mandato que tiene una duración de 6 años de acuerdo a la constitución mexicana y que comenzó en 2018.

Tonificado por el apoyo en las urnas que el mismo impulsó, dejó un mensaje futuro respecto a la renovación de su gestión. «No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Vamos a terminar la obra de transformación», comunicó.

«A pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy, según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos, a pesar de que no se instalaron casillas; sólo se instalaron el 30% de las casillas de 2018, una tercera parte», expresó en un mensaje grabado a la población.

Mediante un conteo rápido, desde el Instituto Nacional Electoral (INE) informaron que entre un 90,3% y 91,9% de los votantes apoyaron a López Obrador.

Antes de ingresar la boleta en la urna y a modo de gesto, el mandatario escribió «¡Viva Zapata!» en el papel, lo cual invalida su votación. De esa manera, se mostró imparcial e identificado con el histórico líder revolucionario Emiliano Zapata. «Nos va a ayudar a que nadie en ningún nivel en la escala se sienta absoluto», expresó AMLO luego de conocidos los resultados.

De qué se trató el referendo en México

Este domingo el primer proceso revocatorio que se llevó a cabo en la historia de México habilitaba a votar a 93 millones de personas, de las cuales se estima en primera medida que participaron más de 15 millones.

«¿Está usted de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?», era la pregunta para los votantes que debían elegir por el sí o el no.

Envalentonado luego del resultado, López Obrador llamó a realizar el mismo proceso a futuro y también a acatar la posición que elijan los ciudadanos. «Si se pierde en una consulta hay que dejar el cargo porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, no se puede gobernar sin autoridad moral porque sin eso no se tiene autoridad política, no le hace que no sea vinculante la consulta», dijo.