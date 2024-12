Analizarán tres o cuatro hechos de Gloria Ruiz para determinar su «inhabilidad moral»

La comisión investigadora formada tras la separación del cargo de la vicegobernadora se centrará «en tres o cuatro» puntos según adelantó el presidente del cuerpo. Se publicarán en internet las respuestas que obtengan.

El presidente de la comisión investigadora creada tras la separación de la vicegobernadora Gloria Ruiz, Guillermo Monzani, adelantó que entre hoy y mañana van a tener respuestas a los pedidos de documentación que se hicieron el viernes.

La comisión fue convocada por la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, el jueves, y está conformada por los presidentes de todos los bloques políticos, y se reunió el viernes cuando solicitó una serie de documentación referida a la gestión de Ruiz.

Junto al secretario de la comisión, Francisco Lépore, se realizaron los pedidos de la documentación y se puso en marcha la formalidad de las solicitudes.

“Intentamos ser muy precisos en lo que pedimos porque si solicitamos una biblioteca puede tardar más de 30 días en la respuesta”, dijo.

No confirmó si el asesor legal había renunciado y en su lugar facturaba otra persona e indicó que hasta no tener los documentos no podía afirmarlo.

En declaraciones a Radio Cumbre, comentó que el trámite para contratar una persona en la Legislatura no es fácil, es tedioso y que, en el mejor de los casos demora entre 45 días y dos meses.

La comisión que preside Monzani se reunirá los lunes y viernes, dado que los martes, miércoles y jueves, los diputados deben asistir a los encuentros de comisiones legislativas regulares.

La comisión investigadora debe reunir la documentación y “hacer una recomendación por lo que se votó de la inhabilidad moral o no a la comisión A de Asuntos Constitucionales”.

Qué pedidos se priorizarán

Puntualizó que se pidió un informe del área contable de la Legislatura en relación con los viáticos que supuestamente cobró la vicegobernadora por viajes que no duraban más de dos días, como así también sobre el vehículo que usaba, temas sobre los cuales “va a haber luz cuando recibamos los informes”.

Aclaró que “pretendemos abocarnos a tres o cuatro puntos que son los que más nos llaman la atención y en función de ello vamos a ir a actuar, no nos queremos dispersar”.

Negó que se hayan recibido en forma individual recomendaciones de empleados legislativos sobre dónde buscar, indicó que se solicitará que se haga en el marco de la comisión para no transformar la investigación “en dimes y diretes” y “lo tenemos que abordar con seriedad y celeridad, por eso pedimos que si alguien tiene algo que decir que lo haga en el seno de la comisión”.

El miércoles, 25 diputados de los 34 presentes votaron, en particular, por la separación de la vicegobernadora y 9 por la abstención. Ruiz fue involucrada por manejos financieros con fondos públicos que hizo su hermano, Pablo, a cargo de la Casa de las Leyes, y también la Justicia abrió una investigación por contrataciones irregulares como la de funcionarios que renunciaron y que seguían trabajando pero el cobro se hacía a través de un familiar.

Se escudó en la celeridad que se requiere para resolver el tema en función de que sólo tomaran un par de temas en los que se presumen irregularidades para evaluar la habilidad moral de la vicegobernadora. “Si tomamos todos los temas vamos a demorar seis meses”, afirmó.

“Prefiero ser cauto”, dijo Monzani al ser consultado sobre cuáles eran los documentos que se pidieron a la administración de la Legislatura. Abundó al indicar que primero deben estar al tanto los miembros de la comisión investigadora.

Se publicarán las respuestas en internet

Reveló que a medida que se tome conocimiento de las respuestas se van a ir publicando en la página de internet “para que sea de acceso público cómo avanza la comisión investigadora”.

De la primera reunión, el viernes, participaron legisladores de los bloques Hacemos Neuquén (del diputado Monzani), Arriba Neuquén, Neuquén Federal, Avanzar, Comunidad, MPN, PRO-NCN, Cumplir-LLA, Juntos, Unión por la Patria y la UCR. En tanto, los bloques PTS-FIT y FIT-U decidieron no participar, argumentando su abstención en la votación que abrió la investigación.

Además de Monzani y Lépore de Arriba Neuquén, la integran el resto de titulares de bloque que la conforman son: Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), Carlos Coggiola (Neuquén Federal), Ernesto Novoa (Comunidad), Gabriel Álamo (MPN), Damián Canuto (PRO-NCN), Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA), Carina Riccomini (Juntos), Darío Peralta (Unión por la Patria) y César Gass (UCR). Los representantes de los frentes de izquierda, Gabriela Suppichich y Andrés Blanco, anticiparon que no participarán de la comisión.

La comisión fue creada el miércoles en la sesión que fue presidida por Ruiz en la que también se la separó preventivamente del cargo. Se trata de la resolución 1219 y la iniciativa dispone la creación de una comisión investigadora que analizará las “pruebas relacionadas con los hechos denunciados que pesan sobre la vicegobernadora, garantizando su derecho a la defensa y el debido proceso”. Estará conformada por los presidentes de los 13 bloques políticos y tendrá hasta 30 días hábiles para emitir un informe. La resolución establece que la separación preventiva del cargo será una medida precautoria y temporal mientras dure el proceso, a fin de proteger la investigación y garantizar su correcto desarrollo.

