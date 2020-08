Analizan la habilitación del domingo para salidas recreativas de toda la comunidad

El gobernador manifestó que se realiza un monitoreo y seguimiento continuo del comportamiento de la población a fin de habilitar nuevas actividades sin poner en riesgo el estatus sanitario.

El gobernador Omar Gutiérrez destacó el comportamiento ciudadano para “poder habilitar más actividades sin poner en riesgo el estatus sanitario”. En este sentido, comentó que se analiza habilitar la circulación de toda la comunidad los días domingo.

“Esto no significa que el virus ha pasado”, expresó Gutiérrez y comentó que debido a las medidas de prevención y la cuarentena “el invierno trajo menos contagios porque la gente se quedó en la casa y hubo menos circulación”.

El gobernador invitó a mantener los dos metros de distancia social, a utilizar el barbijo y “seguir con las pautas necesarias y obligatorias para el tránsito ciudadano”.

También comentó que el funcionamiento de salidas según la terminación del DNI “ha tenido mucha utilidad, nos ha permitido cuidar los puestos de trabajo, las salidas recreativas y actividades deportivas”.

En cuanto a la habilitación del domingo para salidas recreativas de la comunidad, indicó que se analiza “que de 9 a 13 horas puedan salir los sectores de riesgo (más de 60 y con enfermedades de base) y a partir de las 13 el resto de la sociedad”.

Gutiérrez manifestó que “es necesario un orden para que no haya amontonamiento, no sirve que estemos todos juntos. Veremos de qué manera se aplica” y agregó que “se mantiene un seguimiento de las medidas que se toman en el mundo, la intención es habilitar más actividades sin poner en riesgo el estatus sanitario”.

Encuesta escolar

En el marco de los espacios de participación ciudadana con distintos actores, el gobernador compartió los datos obtenidos por el Sistema de consulta que lleva adelante el Consejo Provincial de Educación. De un total de 2017 estudiantes, “el 85% quiere volver a clases para ver a sus amistades”, comentó Gutiérrez.

También manifestó que “de toda la comunidad educativa, el 46 por ciento no está de acuerdo con regresar, el 45% si quiere regresar, y aproximadamente del 10 por ciento tiene miedo”. Al respecto, indicó que “se buscará acordar para esa vuelta a la escuela, no puede haber un solo integrante que no esté convencido, no lo vamos a llevar a la rastra y vamos a sumar todas las medidas de seguridad que sean necesarias”.