Amy Winehouse : excesos, maratones sexuales y US$5.000 semanales en drogas

La adicción al alcohol y las drogas, además de trastornos como la bulimia, la depresión y la anorexia, le pusieron un fin anticipado a la vida de Amy Winehouse a sus 27 años. Este 14 de septiembre, la inolvidable artista musical británica hubiera cumplido 40 años.

Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Southgate, en el norte de Londres, la capital de Inglaterra. Desde muy chica se enamoró del jazz, gracias a que su padre Mitch, taxista, le cantaba todas las noches antes de que se durmiera las canciones del mítico Frank Sinatra.

Sus conflictos personales comenzaron durante su infancia. Con apenas nueve años afrontó con sufrimiento el divorcio de sus padres. Se quedó junto a su madre, que se la pasaba trabajando para poder pagar las cuentas. Entonces, encontró cariño sólo en su abuela paterna, Cynthia.

Amy Winehouse, una carrera plagada de escándalos y polémicas. Foto: REUTERS/Luke MacGregor/File PhotoPor: REUTERS

Esos problemas repercutieron con rapidez en su personalidad, que se tornó rebelde. A sus 13 años, se hizo sin permiso su primer piercing en la nariz. Además, la echaron de la escuela de arte. Poco a poco, llegaron las adicciones al alcohol y la marihuana. También se presentaron trastorno que nunca la abandonarían, como la depresión, la bulimia y la anorexia.

Su relación con las drogas empeoró luego de que comenzara a salir en 2003 con Blake Fielder-Civil, que la empujó a probar sustancias más duras como la heroína, el crack y la cocaína. Fueron siete años de relación, durante los cuales él estuvo en prisión por robos, peleas y delitos con armas de fuego.

Amy Winehouse: maratones sexuales y 5.000 dólares semanales en droga

Alex Haines, un hombre que afirmó haber sido el amante de la cantante mientras Fielder-Civil estaba en la cárcel, reveló que ella gastaba alrededor de 5.000 dólares en drogas a la semana y que juntos solían desayunar crack.

Además, aseguró que la artista era adicta al sexo. “Era como tener mi propia estrella porno. Amy era muy sucia, quería tener sexo todo el tiempo. Lo hacíamos cuatro o cinco veces al día e incluso ella me despertaba para hacerlo. Ella era adicta al sexo como lo era a las drogas”, contó al periodico británico ya extinto News of the World.

Ese cóctel explosivo de drogas y alcohol repercutió negativamente en su carrera musical. Durante los primeros shows, los espectadores quedaban sorprendidos por su increíble y potente voz. Sin embargo, los últimos recitales fueron completamente diferentes. Amy Winehouse deambulaba por el escenario, balbuceaba las canciones y se olvidaba las letras.

La artista saca algo de su cabello y lo esnifa de manera disimulada.

Incluso se drogaba en la tarima, tal como quedó grabado el 25 de octubre de 2007 durante un concierto en Zúrich, Suiza. En el video se ve a la artista que saca algo que llevaba escondido en su peinado y que lo aspira por su nariz de manera disimulada.

Todo eso se combinó en su desastroso y último recital. En junio de 2011, la cantante comenzó el show en Serbia completamente alcoholizada. Todo salió mal y la crítica fue lapidaria. “El peor recital jamás visto”, lo calificaron. Incluso sus fanáticos la cuestionaron con dureza. Por eso, ella decidió cancelar el resto de la gira.

Amy Winehouse tenía 27 años cuando la encontraron sin vida, el 23 de junio de 2011, en su departamento en Londres. La excesiva ingesta de alcohol le provocó un paro respiratorio que resultó mortal. No había rastros de droga en su sangre, sólo alcohol. Unos 4,16 gramos por litro de sangre. Junto al cadáver, había tres botellas de vodka vacías.

Visitas:123 Hoy: 123