Amplían el procesamiento de Roberto Baratta y empresarios y describen el recorrido de millonarios sobornos hasta el departamento de Cristina Kirchner

El juez federal Julián Ercolini amplió los procesamientos del exfuncionario del ministerio de Planificación Roberto Baratta, de otros dos exfuncionarios y de los empresarios Hugo Alberto Dragonetti, Alberto Taselli, Juan Mauricio Balán y Claudio Glazman por el delito de cohecho , es decir pagar y recibir coimas, en la causa de los “Cuadernos” , donde se investiga como un grupo de compañías hacían aportes de dinero al gobierno de Cristina Kirchner para mantener sus negocios con el Estado.

Parte del dinero, según la resolución judicial, era llevado al departamento de Crisitina Kirchner en Uruguay y Juncal, donde era recibido por su secretario Daniel Muñoz, ya fallecido, de acuerdo con las sospechas que determinaron esta nueva citación a indagatoria de los acusados.

La ampliación del procesamiento abarca, además de a Baratta, a Nelson Lazarte, su secretario privado, y a Hernán Camilo Gómez, exfuncionario del Ministerio Planificación. El juez Ercolini dispuso además procesar a Claudio Alberto Lassaletta y embargarlo por 10 millones de pesos.

Asimismo, decretó la falta de mérito de Hugo Dragonetti (hijo del anterior), Mauro Guatti y Fernando Alexis Sananez y el sobreseimiento de Silvana Relats, dado su fallecimiento. El juez le pidió a la AFIP los antecedentes de las empresas Panedile SA, Esuco SA y JCR SA.

Tras tomar esta decisión, el magistrado deja desde este viernes de estar a cargo interinamente del juzgado que era de Claudio Bonadio y se sorteará un nuevo juez para que continúe con la subrogancia.

Las coimas y el recorrido hasta Muñoz

De acuerdo con la extensa resolución de 75 carillas a la que accedió LA NACION, Dragonetti fue procesado por supuestamente haber entregado el 22 de septiembre de 2010 dinero a Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex-Ministerio de Planificación Federal, “que se encontraba con Lazarte en la cochera ubicada en el segundo subsuelo de Suipacha 1111 donde funciona la empresa Panedile”, la cual era adjudicataria de licitaciones llevadas a cabo en el ámbito de la cartera que durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner comandó Julio De Vido.

En el caso de Alberto Tasselli, y siempre según la resolución, lo procesó porque entendió que el 31 de julio de 2013 entregó dinero a Baratta y a Lazarte en el Yacht Club Argentino, sobre la costanera sur. Taselli era presidente de Farady, con contratos en el ámbito de Planificación Federal.

Con respecto a Balán, el juez entendió que le entregó dinero a Lazarte, secretario de Baratta, cuando abordó un auto blanco donde se encontraba el empresario, en Arroyo y Esmeralda. Asimismo, el 30 de julio de 2015 le habría entregado US$500.000 a Lazarte en una habitación del Feir’s Park Hotel, de Esmeralda 1366. Balán era presidente de Industrias Juan F. Secco SA, que tenía contrataciones con Planificación.

Para el juez, Claudio de Lassaletta habría realizado pagos ordenados por Claudio Glazman a Hernán Camilo Gómez, funcionario de la Subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, utilizando un Peugeot patente GSF 130. Uno de los pagos se habría hecho el 28 de octubre de 2009, con la entrega de US$270.000, en la avenida Coronel Díaz y Peña. Ese mismo día, Gómez le habría entregado el dinero a Baratta en Ugarteche 3260 y la mano derecha de De Vido se lo habría entregado a Daniel Muñoz, entonces secretario de Cristina Kirchner, en inmediaciones de su departamento de Uruguay 1306.

Otro pago se habría efectuado el 12 de noviembre de 2009. De Lassaletta le habría entregado dinero a Gómez en Cerrito y Posadas. Ese mismo día, Gómez se habría reunido con Baratta en Avenida del Libertador y Scalabrini Ortiz, donde habrían tomado una comisión del dinero para ellos y luego se habría dirigido a Uruguay 1306, la casa de Cristina Kirchner, donde los esperaba Muñoz, a quien le entregaron el dinero junto con el resto de las recaudaciones, que sumaban US$1.900.000.

El tercer pago se habría efectuado el 19 de noviembre de 2009, cuando Lassaletta le habría entregado dos bolsos con dinero, cerca del Museo Malba, a Gómez, que ese mismo día fue a Coronel Díaz 2355, piso 11 A , donde se reunió con Baratta. Allí se quedó con una comisión del dinero recaudado para ellos y para Rafael Llorens, Ezequiel García y Walter Fagyas, y la parte restante se la dieron a Muñoz, cerca del departamento de Uruguay 1306.

Las entregas de dinero se habrían realizado porque en 2009 Glazman le pidió a Baratta que lograra que De Vido dispusiera la venta por remate de tres terrenos en la ciudad. Baratta accedió a considerar la solicitud, pero le pidió US$1.000.000. Le presentó a Hernán Gómez.

Lazarte, por otra parte, habría recibido pagos por parte de J.C.R. SA, en el Hotel Panamericano, de Carlos Pellegrini 551, de propiedad del “Grupo Relats”, por entonces a cargo de Silvana Relats. Se efectuaron el 22 de junio de 2015 cuando Lazarte habría retirado US$200.000. El 14 de agosto Lazarte habría retirado otra parte del dinero y el 1° de septiembre, unos US$1.200.000 en un bolso. El 14 de octubre, Lazarte habría retirado US$1.300.000 y el 21 de octubre, otros US$450.000. El dinero habría sido entregado por Lazarte a Baratta. La empresa era adjudicataria de licitaciones del Ministerio de Planificación.

Las anotaciones de Centeno y las confesiones

Las evidencias sobre las que se basó el juez son los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que llevaba a Baratta a todos lados, donde dejó constancia de estos pagos. Asimismo las declaraciones de Dragonetti que afirmó haber efectuado estos pagos.

Centeno escribió que el 22 de septiembre de 2010 realizó una entrega de dinero a Baratta y a Lazarte. “En el lugar el Lic se subió a mi auto y fuimos también con Nelson al garage de 1er subsuelo de Sgto Cabral y Suipacha; donde en la puerta nos esperaba el hijo de la persona que tenia en bolso en el 1er subsuelo lo esperaba una persona mayor y le entregó un bolso grande con 1.5000.000 u$s y salimos rápido del lugar nos fuimos al depto del lic 1 [sic]”, escribió. Asimismo, hubo comunicaciones ese día entre Baratta y Lazarte y celulares ligados a Dragonetti. Por otra parte, en su primera declaración Dragonetti reconoció uno de los pagos aunque dijo que se obló el equivalente a US$35.000.

Detención del ex Subsecretario de Planificación Roberto Baratta PABLO AHARONIAN – DyN

El pago en cuestión -al igual que los otros cinco pagos atribuidos a Dragonetti respecto de los cuales se dispuso la elevación a juicio- fue realizado en la calle Suipacha 1111, lugar donde funciona Panedile Argentina, que dirigía Dragonetti padre.

La Oficina Anticorrupción informó sobre una decena de contrataciones registradas por la firma en el ámbito del Ministerio de Planificación.

Dragonetti afirmó que los pagos se trataban de aun aporte a la campaña electoral, pero para el juez se trata de “un mero intento de mejorar su situación procesal y ha quedado por demás desvirtuado con todas las constancias incorporadas y valoradas precedentemente”.

En el caso de Alberto Taselli, también hay una anotación del cuaderno de Centeno que menciona los llevó a Baratta y Lazarte hasta Ferrylíneas. “Pasamos con el auto dos barreras hasta un amarradero de lanchas en un club náutico, ahí en la playa de autos nos esperaban dos personas hablaban de Gabriel Taselli, también de un tal Saggioratto quienes le dan una caja con dinero pero Baratta se quedó conmigo en el auto y criticaba dicienco que los dos tipos tenían una pinta de cagadores. El lugar es al fondo de la calle Grierson. [Yacht Club Argentino]. Luego los traigo al minplan y bajan con todo [sic]”.

Ese paso fue reconocido por Tasselli, que dijo que le entregó a Lazzarte el dinero en el Yacht Club Argentino, donde yo se encontraba almorzando con Gabriel Sagiorato, que era el representante de una empresa de transformadores china, de nombre Chint. Aclaró que “Sagiorato no tuvo nada que ver con la entrega”. Ese día hay comunicaciones telefónicas entre teléfonos ligados a Tasselli y otros vinculados al Ministerio de Planificación. El juez estableció que hubo licitaciones adjudicadas a empresas ligadas a Tasselli: encontró más de 30 contratos.

En el caso del empresario Balán, Ercolini basó sus conclusiones en anotaciones del cuaderno de Centeno que escribió el 15 de julio de 2013: “Lleve al Lic Baratta y Nelson L. 16.30 hs bajaron en Reconquista y Tucuman, fueron caminando a Reconquista 554, hablaban de Sr. Válant, retiraron un bolso con dinero traían por la mitad aproximadamente; luego pasamos por Arroyo y Esmeralda, donde esperaba un auto blanco en el cual se sube Nelson y yo sigo con Baratta y me dice que los espere al auto blanco en Tucuman y Alem, pero cuando llegamos ya estaba solo Nelson con un bolso con dinero y sube a mi auto y los llevo al ministerio donde bajan los dos bolsos [sic]”.

El 30 de julio de 2015, escribió: “11.15 Lo lleve a Nelson al Hotel de Esmeralda, donde volvió con un bolso que contenía 500.000 U$S y regresamos al ministerio donde le entregó el dinero al lic Baratta en su oficina [sic]”. Los llamados confirman cuatro contactos entre teléfonos ligados a Balán y Lazarte el día 15 de julio de 2013. La entrega de dinero del 30 de julio de 2015 fue realizada en el Hotel Feir´s Park, de Esmeralda 1366, donde estaba alojado Balán. El empresario es presidente de Industrias Juan F Secco SA, que genera, transporta y distribuye energía. La Oficina Anticorrupción informó que tenía ocho contratos con Planificación y decenas de contratos con otras dependencias del Estado.

Por otra parte, hay 68 ingresos de Balán al Ministerio de Planificación entre agosto de 2011 y noviembre de 2015, uno de ellos cinco días antes del primer pago y el del 30 de julio de 2015, cuando se habría efectuado el segundo pago.

Con respecto a De Lassaletta, Claudio Javier Glazman dijo que una persona con el Peugeot patente GSF 130, habría realizado tres entregas de dinero a Hernán Camilo Gómez, el 28 de octubre de 2009, el 12 de noviembre de 2009 y 19 de noviembre de 2009. Para esa época el Peugeot 307 patente GSF130 se encontraba registrado a nombre de De Lassaletta.

Los días de los pagos hubo comunicaciones entre los teléfonos de De Lassaletta y Glazman. Desde el aparato de este último hubo llamadas esos mismos días con teléfonos vinculados al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a la Secretaría de Transporte y a Baratta.

Centeno escribió en ocasión de uno de los pagos, que coincide con un cruce de llamas, una descripción sugestiva. “Desde el Ministerio lo lleve al lic para buscarlo a Hernan Gomez y no pudimos por el tránsito que estaba muy congestionado y el Lic Baratta lo llamo por teléfono y le dijo que se tome un taxi con mucho cuidado y tranquilidad por el dinero que tenía que traer lo esperamos en la puerta del edificio de Baratta a Hernan y luego subieron al departamento del licenciado [sic]”.

Glazman, además, registró 67 ingresos al Ministerio de Planificación entre julio de 2009 y abril de 2012, cerca de la fecha de los pagos. Glazman declaró que le pidió a Baratta que convenciera a De Vido de que rematara tres terrenos en Olazabal y O´Higgins, la tira de Juan B. Justo que va desde Santa Fe a Honduras, y un terreno que queda sobre Santa Fe entre Godoy Cruz y Bullrich para hacer negocios inmobiliarios. Baratta dijo que le pidió un millón de dólares para la campaña. “Reaccioné sorprendido preguntándole si se había equivocado y era en pesos. Me contestó que no, enfáticamente me dijo la palabra dólares. Le dije que era imposible ese número, que no tenía ningún problema en hacer un aporte para la política y que me diera espacio para ir viendo qué podía ir aportando”.

Pagó durante un año y medio un millón y medio de pesos, dijo, pero nunca obtuvo una respuesta de Baratta y de De Vido. “El me respondía que estaba trabajando en eso, que no tenía una respuesta segura, que podían estar cerca, me decía relájate que falta poco, estamos con otros temas que son más prioritarios. En la última vez que lo vi me pidió que siguiera aportando, a lo cual le dije que no con bastante enojo”, relató.

Para el juez está acreditado que Baratta y Lazarte recibieron dinero de Dragonetti, Balán, Glazman, Tasselli y De Lassaletta .

El juez mencionó además los pagos en el Hotel Panamericano de JCR y Relats y citó una de las declaraciones del contador Ernesto Clarens, financista de los Kirchner que declaró como arrepentido: “Recuerdo que yo iba algunas veces a ver a la gente de JCR que eran los dueños del Hotel Panamericano, iba al hotel; JCR además de los hoteles se dedicaba fuertísimo a la obra pública. Esporádicamente tomaba una habitación en el Panamericano cuando Relats o su gerente financiero, cuyo nombre no recuerdo, me pagaban allí, porque yo vivía en Pilar, y ya que estaba ahí lo veía a Muñoz [Daniel] y si tenía para entregarle, le daba a este último la recaudación allí mismo”.

Además de estos nuevos pagos, los acusados ya enfrentan otras acusaciones por efectuar o recibir coimas anteriores, Por todos estos hechos la causa ya está elevada a juicio oral y púbico en el Tribunal Oral Federal N° 7, a la espera de que le pongan fecha de inicio a las audiencias donde la principal acusada es Cristina Kirchner.

