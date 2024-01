Amor esquivo y teléfono de línea: el eslabón clave para el nacimiento de Soda Stereo

El 21 de diciembre de 2007, Soda Stereo le puso punto final a la gira “Me Verás Volver”, que incluyó escalas por varios países de Latinoamérica y que tuvo como punto cúlmine el show multitudinario en el estadio de River. A 16 años de aquel momento icónico, la banda mantiene su legado como la más popular de la región y del rock en español: su origen no se puede explicar sin la curiosa historia de amor entre el baterista Charly Alberti y la hermana de Gustavo Cerati.

El futuro vocalista del grupo y el bajista Zeta Bosio se habían hecho amigos en la Universidad del Salvador, donde compartían la carrera de Publicidad: en sus cabezas ya rondaba la posibilidad de conformar una sociedad musical, pero les faltaba un elemento clave. Ambos ya habían conformado otros grupos por su cuenta, pese a que eran apenas adolescentes, pero ninguno de todos ellos prosperó.

“Proyecto Erekto”, que aparecía como una alternativa interesante con un joven llamado Andrés Calamaro como tecladista, no llegó a ver la luz y el sueño de los artistas parecía quedar trunco. En aquella época, María Laura Cerati era una habitué en las piletas del Monumental de Núñez y un jugador de waterpolo, Carlos Ficcichia, no pudo evitar tener un flechazo inmediato.

El eslabón clave para el nacimiento de Soda Stereo: el romance trunco y la invitación para realizar la primera prueba

“Cuando llegábamos a entrenar, siempre había un grupo de chicas a un costado. Entre todas estaba ella, que era muy bonita y lo sigue siendo. Yo le dije que tocaba la batería y me comentó que tenía un hermano que tocaba la guitarra. La cosa es que, hablando de música para impresionarla, le dije que me gustaba ‘The Police’. Laura me dijo ‘los conozco, mi hermano está todo el día tocando temas de ellos’”, explicaría años después el propio Ficcichia, ya reconocido por su nombre artístico.

Charly y María Laura se reencontraron en varias oportunidades. (Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires)

Las llamadas se intensificaron cada vez más: una de las comunicaciones, insólitamente, sería clave para la conformación de Soda. “Ella siempre tenía una excusa para no verme. Una vez le dije ‘no te molestes, no quiero hablar con vos, quiero hablar con tu hermano’. Lo puso al teléfono y me presenté. Le expliqué que era músico, que tenía una sala de ensayo en casa y le conté que estaba buscando gente para una banda new wave”, aseguró Charly.

Charly Alberti, que notó cierto entusiasmo de Gustavo, continuó con la propuesta: “Le pregunté si tenía un bajista y me contestó ‘tengo uno que te podría llegar a interesar, es de mi universidad’. Entonces le respondí ‘avisale y vengan los dos a mi casa’”. La inventiva del batero fue el ladrillo fundamental para empezar a construir una sintonía especial entre todos los miembros de la improvisada banda.

Cuando se conformó el grupo, ninguno de los artistas superaba los 25 años. (Rolling Stone)

Por supuesto, Zeta Bosio y Cerati se presentaron en el lugar acordado. “Cuando llegamos vimos a un muchacho flaco que tenía el pelo muy largo, con pantalones cortos y medias de fútbol, que estaba sentado en la puerta. Con Gus nos miramos y nos dijimos ‘¿este debe ser el hermano, no?’”, graficó Zeta, que también estaba dando sus primeros pasos como DJ. Así, los tres llevaron a cabo la primera prueba con sus instrumentos a cuestas.

El eslabón clave para el nacimiento de Soda Stereo: de los demos a las presentaciones debut

En principio, grabaron los demos iniciales de las canciones “Te hacen falta vitaminas”, “¿Por qué no puedo ser del Jet-Set?” y “Dietético”. El 19 de diciembre de 1982, hicieron su debut en el cumpleaños de Alfredo Lois, amigo del líder del grupo, que ya mostraba una frondosa cabellera. Luego, en julio de 1983, subieron al escenario de manera oficial durante un desfile de modelos en la Discoteque Airport de Buenos Aires.

«Dietético» fue uno de los primeros demos que grabó Soda Stereo.

“Nadie nos dio bolilla, tocamos con un sistema de amplificación muy deficiente. La verdad es que nos dio gusto aunque nadie nos escuchara. Parecíamos realmente un conjunto punk, pero no sabíamos tocar y sonaba muy fuerte”, contó el cantante, que se mostraba optimista con respecto al futuro del trío. Ya en 1984, darían un paso firme al firmar contrato con el sello CBS: el resto es historia conocida.

