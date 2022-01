Alfredo Cornejo: «Si Cristina no apoya este acuerdo con el FMI, nosotros no estamos ni siquiera en condiciones de discutirlo»

«Hasta aquí no se ha expresado todavía la vicepresidenta, y esa es la gran duda que hay sobre este acuerdo con el FMI», dijo este sábado el senador Alfredo Cornejo, uno de los referentes de Juntos por el Cambio en diálogo con Radio Mitre, señalando que el Frente de Todos «debe ser el primero» en mostrar el apoyo de todos sus sectores al entendimiento con el Fondo Monetario, ya que «si Cristina Kirchner no apoya esto, nosotros (por Juntos por el Cambio) no estamos ni siquiera en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión».

«Ellos se unieron para conquistar el poder», dijo Cornejo entrevistado en Sábado Tempranísimo, el programa de Marcelo Bonelli en Radio Mitre. Hablaba, por supuesto, del Frente de Todos, sector que, dijo, «se mantiene unido al solo efecto de conservar ese poder, pero todos sabemos que hacia el interior del Frente de Todos anidan posiciones que están diametralmente opuestas en muchos temas».

«El grupo que sigue a Cristina Fernández de Kirchner tiene diferencias sustanciales, estructurales, con el presidente Alberto Fernández, que quedan disimuladas por mantener el poder, pero como están unidos solo por ese poder, lo primero que tiene que garantizar Alberto Fernández es una manifestación de apoyo de su proio frente», agregó el exgobernador mendocino, que dejó no hace mucho el timón de la UCR en manos del jujeño Gerardo Morales.

«Por esa razón, es imprescindible que la vicepresidenta se pronuncie sobre si está a favor o en contra de este acuerdo con el FMI, de hecho se lo pedimos ya hace un tiempo, y hasta aquí el Gobierno manifiesta que tiene el apoyo de Cristina, pero ella no ha dicho ni ‘pio’, se ha mantenido en absoluto silencio», precisó Cornejo.

Cornejo: «El Gobierno nunca quiso una reunión con nosotros sobre esta negociación»

Sobre el camino parlamentario a seguir por el tema FMI, Cornejo indicó que «el Gobierno casi no tiene diálogo con los líderes de la oposición en el Congreso, nunca quiso una reunión con nosotros contándonos las alternativas de todo esto que se trató con el Fondo Monetario, ustedes recordarán que estuvo pautada una reunión que ni siquiera se hizo, o sea que nosotros no estamos participando de esta información».

Finalmente, el senador radical destacó que «la política exterior del Gobierno es errática, es como la improvisación que se en materia económica. Es errática en su vinculación con Estados Unidos, en esa visión atrasada de Guerra Fría, en la relación con China, con Rusia, y eso porque está unido el agua y el aceite en el Frente de Todos, están unidos sectores que creen en el derecho de propiedad, con gente que no cree en el derecho de propiedad, con lo cual no puede salir una política exterior ni de relaciones coherentes».