Alfredo Cornejo advirtió que si Cristina Kirchner no apoya explícitamente el acuerdo con el FMI, Juntos por el Cambio no lo votará

El presidente de la UCR dijo que “no vaya a ser cosa que ella se quede con el relato de estar en contra del Fondo y el fardo se lo deja a Alberto y a la oposición cómplice”.

En medio de la tensión en el Gobierno por el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, advirtió que Juntos por el Cambio «de ninguna manera» lo votará si Cristina Kirchner no lo apoya explícitamente.

«Buscan un acuerdo y no se sabe qué es lo que están negociando con ellos y no veo cómo comprometer a la oposición en algo así. Tenemos unanimidad en la mesa de Juntos por el Cambio, primero tiene que dar el acuerdo para el Fondo Monetario Internacional Cristina Fernández de Kirchner, no vaya a ser cosa que ella se quede con el relato de estar en contra del Fondo y el fardo del acuerdo se lo deja a la lapicera de Alberto (Fernández) y as la oposición cómplice», lanzó Cornejo.

En una entrevista con radio Mitre, el flamante senador insistió en que esa alternativa no puede ser aceptada «de ninguna manera» ni por su espacio «ni por los argentinos»: «Que ponga la lapicera ella, que es quien tiene la lapicera, que quedó demostrado ayer», remarcó.

Si quedaba alguna duda y ante la pregunta precisa sobre si Juntos por el Cambio votaría el posible acuerdo sin un apoyo explícito de la vicepresidenta, contestó: «Si no tiene el acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner, de ninguna manera».

Cristina Kirchner y Alberto Fernández en Plaza de Mayo. Foto: Juano Tesone. Cristina Kirchner y Alberto Fernández en Plaza de Mayo. Foto: Juano Tesone.

Cornejo fue más allá y dijo, con ironía, que hasta podría imaginar a la diputada Fernanda Vallejos diciendo en un audio filtrado que «están en contra» y que el acuerdo es obra del Presidente. «Me imagino el escenario que después Vallejo sale con un audio que ellos están en contra», sostuvo el dirigente mendocino.

También advirtió que el acuerdo con el Fondo tiene «muchos riesgos», y destacó que uno de ellos es que «es un acuerdo muy lavado y sería un problema que se patee todo para adelante«.

Los dichos de Cornejo se dan en medio de la puja al interior del Gobierno sobre el posible acuerdo, luego de que Cristina Kirchner le reclamara en su discurso en Plaza de Mayo al Presidente que sea más duro en la negociación.

En su discurso, la vicepresidenta le reclamó a Fernández que se comprometa a que los dólares que están en paraísos fiscales sean «un puente de negociación con el Fondo, un punto de negociación», y también que «convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos unidos como argentinos de bien, todos los partidos políticos con representación le digan al FMI que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica».

La respuesta de Fernández no tardó en llegar. Fue instantes después, cuando cerró el acto: «Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina», afirmó el Presidente Y remató: «No tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino».

De todas maneras, advirtió Cornejo que «el acuerdo con el Fondo es uno de los temas del plan pero no es todo«.

Cristina Kirchner durante su discurso en la Plaza de Mayo. Cristina Kirchner durante su discurso en la Plaza de Mayo.

«No se puede responsabilizar al Fondo del mal momento económico de estos dos años, no es solo la pandemia y no es la deuda, porque no se pagaron vencimientos en este tiempo. No vengan a poner excusa de la deuda por la mala performance económica», insistió.

Sobre el discurso de la vicepresidenta y las críticas a la oposición, el senador mendocino consideró que «fue la Cristina de siempre y el kirchnerismo de siempre, no les hace mella, son inmunes a las derrotas electorales».

«Es la narrativa que no se condice con los hechos. Es muy crítica de la Justicia pero no para de sacarle sobreseimientos. Al radicalismo lo ataca y le dice despabílense porque a ustedes los voltearon el Fondo a dos presidentes, y la verdad que no, hay una conjunción de conflicto social alentado en muchos aspectos, por ejemplo en 2001 por el conurbano por el peronismo con el que ella estaba peleada pero ahora están aliados», cuestionó.

Y cerró: «Le puse en twitter que estamos espabilados justamente, atentos de que no nos confunda con su relato. Hubo un intento de dividir al radicalismo con la designación de (Ricardo) Alfonsín embajador en España, sin embargo el radicalismo no cayó en esa trampa».

Las 14 veces que Cristina nombró al Fondo

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner centró en el FMI gran parte de su discurso durante los festejos del día de la Democracia en Plaza de Mayo, en la que fue oradora junto al presidente Alberto Fernández, y los expresidente de Brasil y Uruguay, Lula Da Silva y José «Pepe» Mujica.

En total, mencionó al Fondo Monetario en 14 oportunidades. A continuación sus frases:

-«Bajamos la deuda en dólares, le pagamos al Fondo, dejamos el salario mínimo, vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica».

-«Alberto se encontró con otra cosa que usted no se va a encontrar, compañero, y que es el regreso del Fondo Monetario Internacional a Argentina con el regalito de 44.000 millones de dólares».

-«El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando a la democracia argentina. No es de ahora».

-«En el año 89, el Fondo, con presiones y demás le soltó la mano al gobierno democrático del presidente Alfonsín y no pudo terminar su mandato».

-«En el 2001 también, a otro presidente radical, el Fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001, Pepe Lula, se deben acordar con cinco presidentes en un día».

-«La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del partido centenario porque los dos presidentes radicales que tuvieron los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despabílense muchachos. Despabílense».

-«Es hora de que nos despabilemos todos los argentinos, a quién le pone la guita el Fondo y para qué se la ponen».

-«En épocas en que todos son tan libertarios, en épocas donde todos quieren vivir en libertad quiero decirles que en pocas oportunidades la Argentina tuvo la posibilidad de elegir sus políticas de gobierno como fue en nuestros 12 años y medio después de que Néstor le pagó al Fondo«.

-«Digámosle al Fondo que nos ayude, por ejemplo, porque usted sabe Presidente, compañeros, compañeras que se habla mucho de la restricción externa. Que a la Argentina le faltan dólares… No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina los tienen afuera».

-«Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar, de los paraísos fiscales a donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos».

«Presidente, comprométase que cada dólar que encontramos en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos».

-«Que sea un punto de negociación con el Fondo. Que sea un punto de negociación».

-«Convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos unidos como argentinos de bien, todos los partidos políticos con representación parlamentaria le digan al Fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica».

-«Es el deber de todos los argentinos, sobre todo de aquellos que pertenecen al gobierno y a la fuerza política que volvió a traer al Fondo a la Argentina».

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...