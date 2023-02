Alberto Fernández y Cristina Kirchner retomaron el diálogo, tras el feroz enfrentamiento interno

Después de un diálogo interrumpido durante semanas, Alberto Fernández y Cristina Kirchner retomaron un intercambio de mensajes vía Telegram. Así lo confirmaron fuentes inobjetables cercanas al mandatario, que descartaron de plano las versiones que daban cuenta de una comunicación vía zoom entre Fernández, Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Eso no sucedió, pero Alberto y Cristina si se hablaron por Telegram en los últimos días”, aseguraron a LA NACION fuentes de Casa Rosada que declinaron de especificar cuándo se produjeron y el contenido de las mismas. Desde el entorno de la vicepresidenta no confirmaron, ni negaron la información.

AD

La información sobre la nueva comunicación llega en medio del intento de tregua que ensayaron ambos sectores del Frente de Todos, después de un fuerte enfrentamiento interno que puso en crisis la convivencia del Gabinete.

Fernández y Kirchner no cruzaban mensajes desde hace semanas y no hablan telefónicamente desde noviembre pasado, cuando la exmandataria llamó al presidente luego de que este se descompensara durante su presencia en el G-20 en Bali, Indonesia. Fue en el anochecer del 15 de noviembre cuando Kirchner llamó a Fernández que estaba en su habitación del resort Meliá de Indonesia, tras haber sido hospitalizado y hablaron largos minutos. Fue en soledad y luego el mandatario recibió también un llamado de Máximo Kirchner, con quien está distanciado desde enero del año pasado luego de la firma por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La coalición oficialista viene de atravesar días convulsionados luego de los trascendidos que daban cuenta del malestar del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro con Fernández. A lo que le siguió la respuesta de los ministros Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández, en defensa del mandatario. Como corolario de ese cruce, al que desde el oficialismo buscan ahora bajarle el tono, se avanzaría en los próximos días en el armado de una mesa electoral de cara a las urnas para las presidenciales de este año.

Desde la Presidencia le bajan el tono a la importancia que tendrá la famosa mesa y se ocupan más de atajarse sobre todo lo que no quieren que sea. Ponen como condición que no se ponga en tela de juicio las PASO; que no se discutan las candidaturas; ni que se ponga en sobre la mesa la dirección de la gestión, que consideran facultad exclusiva de Alberto Fernández.

“Primero viene la política, después los nombres”, dijo un armador. “Es coordinación y tranquilidad, más que nada para el frente interno”, le bajó el tono un funcionario. Proyectan encuentros similares los que tenían lugar en 2019 para diseñar la campaña que llevaba a Alberto Fernández a la cabeza, en el famoso búnker de la calle México.

En el sector cristinista, en cambio, consideran que el objetivo debería ser determinar “reglas de juego claras”; crear una estrategia electoral en común; fortalecer la unidad del Frente de Todos (o, dicho de otra forma, encontrar la forma de ponerse de acuerdo para cesar las hostilidades internas antes y durante la campaña); dirimir cuestiones centrales de la gestión económica; y plantar bandera frente a la “proscripción” de Cristina Kirchner.

Como ejemplo de los detalles del “reglamento”, plantearán que se defina si los ministros pueden ser candidatos. Y es que el Presidente, sobre fin de año, bajó la directiva de que todo aquel funcionario que quiera jugar en los comicios primarios debería dejar el Gobierno. En el ala dura creen que esa pauta llevaría a “vaciar el Gabinete”, porque hay al menos tres funcionarios de primera línea que se perfilan para postularse: el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el titular de Economía, Sergio Massa (si bien aún insiste en que esperará hasta ver los números de la inflación en abril para definirse). Además, si bien no lo dicen con todas las letras, les acotaría el margen de acción que les otorga el cargo. Con lo cual quedarían en inferioridad de condiciones frente al Presidente, que mantendría la lapicera, las obras de la gestión y las cajas.

Además, quieren que se discuta si habrá PASO. Y, en caso de que acuerden ir a primarias, que se defina la cantidad de candidatos. “No pueden ir veinte candidatos. Hay que empezar a acortar la lista de postulantes, sino, es cualquier cosa”, plantean.

“No podemos hablar de candidaturas si la principal potencial candidata está imposibilitada de jugar”, lanzó un funcionario de peso con respecto a la supuesta imposibilidad de Cristina Kirchner de competir en elecciones por la serie de causas que están pendientes de resolución y que seguramente tendrán resultados tangibles a lo largo de los próximos meses. El kirchnerismo tuvo un revés en este sentido el 1 de febrero, cuando organizó una marcha frente a los tribunales de Comodoro Py, pero con escasísima convocatoria.

La propuesta en ese sentido, por ahora, es vaga, pero consistiría en preparar una estrategia común frente a la Justicia, más allá del impulso al juicio político contra la Corte que inició Alberto Fernández y de los pedidos de los duros para que el Presidente avance por DNU para ampliar tanto el máximo tribunal como el Consejo de la Magistratura, dos reclamos históricos del kirchnerismo.

Alberto Fernández, en Chaco anteayer. Combina los actos de gestión con la campaña para la reelección Alberto Fernández, en Chaco anteayer. Combina los actos de gestión con la campaña para la reelección

Con respecto a la gestión, el eje está puesto exclusivamente en el espectro de las acciones económicas. “Hay que discutir urgente sobre el poder adquisitivo, de que la gente no llega a fin de mes”, deslizaron desde las oficinas de un funcionario k. “Especular con que Massa es candidato si arregla la economía es muy lineal. Si mejora, nos beneficia a todos”, agregaron, en un adelanto de la discusión interna que se viene, por la capitalización de los eventuales -y aún lejanos- logros en el índice de inflación.

El momento para darle apertura a la mesa no está claro. En Presidencia deslizaron que podría ser el 24 de febrero, porque se trata de una fecha icónica para el peronismo: ese día, en 1946, Perón ganó su primera elección, contra la Unión Democrática. Con respecto al lugar, hay cierta coincidencia en que la sede del enuentro sea en un edificio “neutral”. Se barajan la central del PJ nacional, en la calle Matheu de la Ciudad; o el asiento de un sindicato en la provincia, para enviar el mensaje de que el centro son los trabajadores.

417 vistas 417