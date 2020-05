Alberto Fernández: “Va a haber que empezar a disfrutar el fútbol por televisión”

Desde la suspensión oficial, decretada el 17 de marzo en todas las categorías, el fútbol argentino se mantiene en pausa y aún no tiene fecha estipulada de regreso. Es así que, mientras los clubes se dedican a resolver las cuestiones económicas con el pago de salarios y piensan en lo que será el próximo mercado de pases, Alberto Fernández habló acerca del retorno del deporte en el país.

Si bien el Presidente de la Nación no puso un plazo estimativo para que la pelota comience a rodar, sí afirmó que una vez que se vuelva a la acción, la presencia del público dentro de los estadios no será aconsejable. “Ese es un tema en el que hay que moverse con cuidado, lo que no podemos es volver a a aglomeración de gente. Eso es muy peligroso. Pensá que los estadios argentinos tienen tribunas y el estado de contacto es muy grande. Vamos a tener que evitar el contacto en espectáculos públicos, simplemente. Yo no veo en lo inmediato fútbol con público. Va a haber que empezar a disfrutar el fútbol por televisión”, expresó en diálogo con Radio Con Vos.

Consultado por la decisión del Gobierno de Alemania de darle el visto bueno al retorno de la Bundesliga, la cual retomará la temporada el 15 de mayo, Fernández reveló que mantuvo contacto con Angela Merkel, pero no quedó convencido con el discurso de la canciller teutona. “Hablé con Merkel y me decía que ellos entraban en el verano y estaban más tranquilos, pero a nosotros el virus nos entró en verano y en Ecuador hizo estragos. Por lo tanto, no es verdad que sea un virus del invierno, es un virus que afecta las vías respiratorias como muchos virus que aparecen en invierno, pero este funciona, entre comillas, maravillosamente bien en verano y con temperaturas muy altas. Hay que ser muy cuidadosos con eso”, deslizó.

Otro de los temas abordados por el mandatario, de 61 años,fue el del registro exhaustivo al que se deberán someter todos los protagonistas del mundo del fútbol una vez que se retome la actividad: “Habrá que ver también el riesgo de contacto físico entre los jugadores, por lo que va a tener que haber un control constante”.

Hace unos días, desde la AFA informaron que dieron por terminada la temporada y la cancelación de los descensos hasta medidados de 2021, por lo que podría haber una modificación en la modalidad del torneo de Primera División y su cantidad de participantes, aunque todavía no hay ninguna medida oficial tomada al respecto. El Presidente dio su parecer sobre el tema, pero aclaró que no es él quien tomará esa decisión: “El fútbol ha cambiado mucho, tiene mucho de negocio. Pero confieso que a mí me encantaban los torneos largos como el Metropolitano y el Nacional, que se jugaban ida y vuelta y lo jugaban treinta y tantos de equipos. Me encantaban. Pero mi opinión en este punto vale poco”.

Por último, Fernández sacó a la luz su lado de hincha y admitió que extraña el campeonato nacional. “Amo el fútbol y mirá que lo extraño, más ahora que me enteré que Argentinos entró en la Libertadores. Tengo ganas de que vuelva”, concluyó.

11 Visitas