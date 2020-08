Alberto Fernández redobló la apuesta pese a la desmentida de Mauricio Macri: “Me dijo ‘que mueran los que tengan que morir’”

By GAM Multimedios

Pese a que el ex presidente Mauricio Macri desmintió este lunes haberle dicho a Alberto Fernández que priorizara la economía por sobre la salud de los argentinos, el Presidente redobló la apuesta e insistió en el contenido de esa charla que, según relató, tuvieron pocos días después del comienzo de la pandemia en Argentina,

“Algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenada la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que se mueran los que se tengan que morir. Yo preferí preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, antes que ganar un peso más en la economía” , sostuvo Fernández.

En la inauguración de una estación de trenes en Pilar y acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de Estado cargó con dureza contra la gestión de Cambiemos. El Presidente estuvo acompañado por Axel Kicillof y Sergio Massa

“Cuando miro los resultados de la economía y veo que el salario real de un trabajador cayó en la pandemia, pero cayó a la mitad de lo que cayó el año anterior, cuando sin pandemia gobernaban como gobernaban, digo ‘no me equivoqué‘. Era mejor hacer lo que hicimos”, resaltó.

Esta mañana, desde Suiza, donde se encuentra con actividades de la Fundación FIFA, Macri reconoció que se comunicó con el actual mandatario pero negó haber pronunciado esa frase. “De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días”, señaló a través de las redes sociales, y afirmó que “la credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro”.

Durante su exposición el Presidente hizo alusión en algunas oportunidades a la gestión de Cambiemos. Una de ellas fue cuando afirmó: “Vinimos para poner a la Argentina de pie. Volvimos después de cuatro años de los que no quiero hablar y, por momentos, quisiera no acordarme. Volvimos para ser mejores y estamos siendo mejores con estas cosas”, expresó en referencia a la obra pública que estaba inaugurando. El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof

El discurso pareció marcar el comienzo de una nueva etapa post pandemia. “Con estas obras lo que uno ve es que la economía argentina comenzó a moverse”, indicó, al tiempo que resaltó que “más allá de lo que todos dicen, la actividad económica e industrial hoy está por encima de los niveles en que estaba en marzo, cuando la pandemia empezó”.

“Esto fue posible por el esfuerzo de todos. Del Estado, de los que trabajan, de los empresarios que entendieron y acompañaron . Ahora sí vamos poco a poco sin olvidarnos que el riesgo no ha terminado. Vamos volviendo a lo que cotidianamente hacíamos” , detalló.

Durante otro tramo del discurso, Fernández defendió la decisión de convertir la telefonía celular, la TV por cable e internet en servicios esenciales. “Es para que las empresas no dispongan de la noche a la mañana aumentar el costo. Lo hice porque en gran medida en la Ciudad de Buenos Aires hay 6.000 chicos que no acceden a internet y no les llegan las clases de sus maestros”, afirmó.

“Me propusieron que vuelvan a clases. Pero es poner en riesgo la salud de los chicos. La solución no es que vuelvan a clases, sino que los servicios públicos lleguen a todos. Que todos tengan internet, televisión y celular accesible”, resaltó, en lo que resultó ser un mensaje para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que le había solicitado la apertura de las escuelas para que ese grupo de chicos sin acceso pueda trabajar con computadoras e internet en las aulas. Alberto Fernández volvió a cuestionar a Mauricio Macri

Por último se refirió a la inseguridad, que en las últimas semanas ha crecido exponencialmente en el Conurbano. “Estamos trabajando para que más de 3.000 estaciones de ómnibus tengan botón antipánico y camas de seguridad. Para que nadie que transite la calle tenga miedo de ser atacado o asaltado”, expresó.

En esa línea, indicó que “la calle es de todos y merecemos vivirla con tranquilidad” y sostuvo que el objetivo que buscan es que “viajen con seguridad, que no teman, que sientan que el Estado los está cuidando y los está preservando de que nadie los ataque”.

Finalmente, dijo: “Que sepan los que delinquen que nos hemos puesto de pie para pararlos y no dejar que intranquilicen la vida de los argentinos”.