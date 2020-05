Alberto Fernández: “Quiero una mejor justicia, eso no es buscar impunidad”

El Presidente de la Nación reclamó que los jueces defina sobre las causas Dolar Futuro y Pacto con Irán en las que está acusada Cristina Kirchner26 de mayo de 2020

Alberto Fernández volvió a referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner y de ex funcionarios, y negó que actual Gobierno esté buscando un pacto de impunidad. “Quiero una mejor justicia”, declaró. Además adelantó que confirmará a Cristina Caamaño al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“No tenemos una mesa judicial nosotros, los que la tuvieron son los que nos acusan de tener intereses en manipular la justicia”, comparó el Presidente de la Nación acusando, sin mencionar, a dirigentes de Cambiemos. “Yo no hablo con los jueces, no los llamo, ni mando a nadie a hablar con ellos”, agregó en diálogo con C5N.

En ese sentido, manifestó que cree que “los jueces están advirtiendo los excesos que cometieron en los años en que la mesa judicial los apretaba para que cometan esos excesos y de repente liberan a alguien que no tiene una condena firme, lo que a lo largo de la historia dijo la jurisprudencia argentina y que se alteró por la presión de esa mesa judicial”.

El Presidente reclamó puntualmente que la justicia resuelva dos causas en la que está implicada la vicepresidenta. “Es una vergüenza que la justicia argentina tenga desde hace dos años dos causas -Dolar Futuro y Pacto con Irán- sin resolver si inician o no un juicio oral” , apuntó Fernández quien agregó que en su condición de profesor en derecho penal, “es inexplicable lo que está pasando”. “Si alguien quisiera resolver algo, lo agradecería enormemente porque eso es denegar justicia”, insistió.

Pin it Alberto Fernández reclamó que la justicia resuelva las causas en las que está acusada Cristina Kirchner: Dolar Futuro y Pacto con Irán (Prensa Senado)

“Los que me votaron sabían lo que yo pensaba en este punto, no lo estoy diciendo ahora porque soy presidente y tengo un pacto de impunidad con alguien, lo dije a lo largo de toda la campaña. Hasta di nombres de los responsables en los diferentes fueros de haber llevado adelante este sistema”, recordó y enfatizó: “No puedo ser hipócrita, quiero una mejor justicia; eso no es buscar impunidad, es pedir justicia”.

En otro fragmento de la entrevista, Fernández se refirió a la incidencia de Cristina Kirchner en la toma de decisiones. “Yo escucho a todos: a Sergio (Massa), a Máximo (Kirchner), y también a Cristina; cómo no la voy a escuchar si fue ocho años presidenta. A veces tenemos diferencias, pero siempre las tuvimos, a veces tiene razón ella, otras yo. No me preocupa eso, lo importante es que queremos los mismos objetivos: construir una Argentina más igual”, declaró.

Por otra parte, el Presidente de la Nación expresó que “hay que revisar muchas instituciones” y adelantó que convocó a un “consejo asesor” para que trabajen “en un remedio para la justicia”.

“Necesitamos entender bien cómo funciona la Corte, cómo funciona el recurso extraordinario, porque la verdad es que tal vez necesitaríamos una Justicia que se meta en causas antes de que haya una sentencia definitiva” , analizó y agregó que entre las instituciones a revisar están el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, pero explicó que “tiene que ser un debate abierto”. “No quiero resolverlo yo con mi ministra de Justicia (Marcela Losardo), quiero resolverlo entre todos”, invitó.

Pin it Cristina Caamaño, titular de la AFI

En ese sentido, Fernández declaró: “No tengo miedo porque no tengo operadores judiciales y no mando a espiar a nadie”. Al respecto de la Agencia Federal de Inteligencia, destacó a su titular Cristina Caamaño, a quien va a confirmar al frente del organismo: “Tengo a una ex fiscal al frente de la AFI, cuya conducta es impecable, una mujer incorruptible”.

Además, Alberto Fernández adelantó que le entregará a las organizaciones de derechos humanos, los documentos que Cristina Caamaño encontró “sobre espionaje del tiempo de la dictadura sobre las organizaciones”. “Tienen que estar en manos de ellos”, dijo.

