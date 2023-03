Alberto Fernández le pidió a la ONU reanudar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas

Este martes, previo a su reunión en la Casa Blanca con Joe Biden, el presidente de la Nación, Alberto Fernández mantuvo una charla con el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y le pidió retomar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Me reuní con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Analizamos los desafíos de la coyuntura internacional y le reiteré la solicitud de la Argentina de reanudar las negociaciones para encontrar una pronta y pacífica solución a la disputa de soberanía sobre Malvinas”, expresó el presidente de la Nación en su cuneta de Twitter.

Además, dialogaron sobre diferentes temas de la agenda multilateral como los efectos del cambio climático, la histórica sequía en Argentina y la necesidad de repensar la arquitectura financiera internacional.

“El multilateralismo y el diálogo serán siempre el camino. Conversamos sobre los efectos del cambio climático, la histórica sequía en Argentina, y la necesidad de repensar la arquitectura financiera internacional, ya que las elevadas cifras de endeudamiento condicionan el crecimiento”, agregó el presidente de la Nación.

A finales de enero pasado, el Gobierno Nacional, representado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, participó en la Mesa del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde reafirmó los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas.

La Cancillería emitió un informe donde indican que Carmona “participó del encuentro en su condición de contraparte en la disputa de soberanía con el Reino Unido en relación con la cuestión de las Islas Malvinas, uno de los 17 Territorios No Autónomos bajo la competencia del Comité Especial”.

Allí el Gobierno nacional “reiteró la firme voluntad del gobierno argentino de encontrar una solución pacífica a la controversia con el Reino Unido, respetando el modo de vida y los intereses de los habitantes de las Islas”.

La cumbre obtuvo resultados positivos, según indicó Cancillería, ya que los miembros del Comité Especial de Descolonización y la Asamblea General “se mostraron interesados en conocer los esfuerzos del Gobierno argentino de poner fin a la anacrónica situación colonial de las Islas Malvinas mediante una solución diplomática con el Reino Unido”.

