Alberto Fernández, condenado a las presiones K: ahora le exigen que «indulte ya» a Milagro Sala

La condena de 13 años de prisión que la Corte Suprema dejó firma para la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, ya genera una fuerte presión interna en el seno del Frente de Todos, de parte de diversas figuras del kirchnerismo que le reclaman al presidente Alberto Fernández que «indulte» a Sala, ya que insisten en que su juicio en la causa «Pibes villeros» estuvo «plagado de irregularidades».

El revuelo se desató luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a 13 años de cárcel contra la dirigente social por los delitos de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado.

En ese marco, el mandatario no se expresó sobre la resolución judicial, a pesar de que durante su mandato se había mostrado cercano a Sala, incluso visitándola en algunas ocasiones. Y mientras tanto, la organización barrial Tupac Amaru y el Frente Milagro Sala convocaron a un acampe en Plaza de Mayo para los días 20, 21 y 22 de diciembre para exigirle a Fernández que «indulte a Milagro Sala antes de las fiestas».

La Corte Suprema dejó firme una condena de 13 años de prisión para Milagro SalaLos dirigentes del FdT que reclaman un indulto a Milagro Sala

Eduardo Valdés, diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y quien fue justamente uno de los dirigentes que acompañó al mandatario a Jujuy a visitar a Sala, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre un posible indulto presidencial. “Lo único que corresponde frente a esta convalidación de la Corte es indulto, un indulto del Presidente, no hay ninguna duda. El Presidente tiene que indultar, no puede estar un día más presa Milagro Sala”, sentenció Valdés.

Otro de los que piden esto es el dirigente Luis D’Elía. También se sumó el referente de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque, al compartir un mensaje de Encuentro Patriótico. “Indulto a Milagro Sala. Un fallo vergonzoso, un silencio sorprendente en algunos, una complicidad evidente en otros tantos y una cobardía que se hace insoportable”, expresaron.

En la misma línea se manifestó el empresario peronista de la carne, Alberto Samid: “¿Qué espera compañero que no le da el indulto presidencial? Mire que cuando le toque a usted nosotros vamos a salir a defenderlo”, afirmó Samid. Para lograr eso, recordó que el oficialismo cuenta con “las principales provincias, mayoría en el Senado y manejamos la fábrica de hacer billetes. No podemos permitir de ninguna manera que la compañera Milagro Sala (injustamente condenada) vaya a la cárcel”.

Por otro lado, el consejero de la Magistratura Héctor Recalde se sumó a la petición: “Yo fui a visitar en varias ocasiones a Milagro Sala para expresar mi solidaridad. No se me ocurre otra opción que no sea el indulto, pero es una decisión presidencial esa”.

No obstante, fue la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien argumentó que el Presidente no puede indultarla porque se trata de un fallo provincial, y para indultarla debería ser una decisión del gobernador, Gerardo Morales, acérrimo rival y denunciante de algunas causas de Sala.

La Tupac Amaru pidió al Frente de Todos no mirar hacia otro lado

«Creemos que esta nueva persecución a Milagro tiene una salida política, que esa salida la tiene el Presidente y nuestra fuerza política. La salida es el indulto», enfatizó el coordinador nacional de la Tupac Amaru Alejandro «Coco» Garfagnini.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente subrayó: «El Presidente tiene que indultar a Milagro antes de las fiestas, tiene que tener una actitud de carácter».

«Tiene que cumplir con el mandato que le dimos todos los que estamos acá, que resistimos durante 4 años de macrismo y que de alguna manera posibilitamos que este gobierno pudiera acceder al poder», apuntó Garfagnini.

En ese marco, el coordinador nacional de la Tupac Amaru precisó: «Queremos comunicarles que martes, miércoles y jueves el bloque social por el trabajo, el Frente Milagro Sala más todas las organizaciones hermanas que se quieran sumar vamos a hacer un acampe pacífico en Plaza de Mayo exigiéndole al Presidente que firme el indulto antes de fin de año».

«Va a ser un llamado a nuestros senadores, diputados y dirigentes del Frente de Todos a que acompañen esta iniciativa, que le pongamos un punto final a una Justicia que hace lo que quiere», agregó.

Además, el dirigente de la Tupac explicó que la medida de fuerza se definió con el propósito de «tener una Navidad sin presos políticos y eso depende del indulto que tiene que firmar el Presidente y de la presión que haga la fuerza política que gobierna».

«Si esto no sucede, si vamos a seguir haciéndonos los distraídos y total le pasa al que está al costado…Bueno, en los próximos años nos veremos en algún penal de la Argentina«, ironizó.

Al hacer mención al primer año de detención de Sala, Garfagnini recordó: «A los 200 días de que la detuvieron habíamos sacado un afiche que decía ‘hoy es ella, mañana podés ser vos’ y fue así. Fueron por ella y después por los demás compañeros: Luis (D’Elia), Julio (De Vido), Amado (Boudou), la propia Cristina (Kirchner). Fueron víctimas de esta persecución judicial».

«Creo que hay que hacer una convocatoria muy fuerte al movimiento popular para que tome enserio esta frase y que de una vez por todas frenemos esta locura de perseguir compañeros, de encarcelar y hostigar como viene sucediendo», sentenció.

Por último, también aludió a la «responsabilidad» de los diputados y senadores del Frente de Todos para «ponerle un parate a este Poder Judicial que hace lo que quiere y lo hace fuera de las normas jurídicas».

JD / HB