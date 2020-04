Acuerdo en Diputados entre el oficialismo y la oposición para que haya sesiones a partir de la próxima semana

Por su parte Massa llegó acompañado de un equipo de especialistas para respaldar el objetivo del oficialismo: sesionar vía teleconferencia. El primero en exponer fue Marcelo Halac, responsable del equipo médico de la Cámara que desaconsejó la realización de una sesión presencial. Dijo que no sería recomendable aún banca de por medio. Sobre el resto de las opciones posibles para mantener distancia le dijo a los periodistas que esperan en el Salón de Pasos Perdidos que eso ya son cuestiones reglamentarias que deben ver los legisladores. Insistió en que sólo la distancia social evita el contagio.

El fin de semana fue intenso. Un grupo de 15 diputados, entre ellos los que que están alineados con Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara durante cuatro años, y el ex ministro Rogelio Frigerio; tres de Evolución el sector de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti y los peronistas lavagnistas del bloque que preside Eduardo “Bali” Bucca presentaron un pedido conjunto de sesión especial, presencial o a la distancia o incluso mixta, para el próximo jueves . “Es la llave para destrabar la situación”, le dijeron a Infobae.

Lo que parecían posiciones irreconciliables no lo fueron. Frente a frente cambiaron los ánimos. Juntos por el Cambio insistió en hacer una sesión exprés presencial e incluso citó para este martes a unos 80 diputados a reunión de interbloque para, de paso, hacer una demostración de fuerza. Tal vez el miércoles hagan un gesto con una sesión en minoría, sin validez legal. El Frente de Todos presentó una batería de argumentos a favor de la modalidad a distancia. El Interbloque Federal en cambio buscó una tercera posición que venían charlando con Sergio massa: una sesión mixta en la que estén presentes quienes viven cerca de Capital o que viajaron hoy o tienen previsto hacerlo mañana y el resto desde sus hogares.

lun Abr 27 , 2020

