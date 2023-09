A un mes de las elecciones: 7 encuestas y 5 analistas pronostican quién llega mejor

Dentro de un mes se estarán llevando a cabo las elecciones generales, instancia para la cual Javier Milei parte como favorito, por delante de Sergio Massa y Patricia Bullrich. La principal duda versa en cómo será el rendimiento de cada uno y qué impacto puede traer: si hay una victoria en primera vuelta o un balotaje -y bajo qué composición-.

Las encuestas y estudios cualitativos están en el centro de la escena, dado que de cara a las primarias de agosto la mayoría no supo predecir el efecto del voto libertario. Con la reducción de la oferta de candidatos y las PASO ya realizadas, se cuenta con un panorama un poco más claro. Sin embargo, todos los analistas coinciden en que «falta mucho», y que dar un resultado como inevitable resulta poco creíble.

El Cronista analizó 7 encuestas nacionales, realizadas bajo diferentes metodologías y períodos temporales, a la vez que conversó con diversos analistas y consultores para obtener una opinión global sobre los escenarios que se estudian con la información que se tiene al día de hoy.

Qué se espera para las elecciones generales

Si uno pudiera sintetizar toda esa información en un marco particular, es posible afirmar que Javier Milei es medido como el candidato con mayor intención de voto en todos los sondeos. En el caso de existir balotaje, se descuenta que estará entre uno de los dos participantes, mientras que sus posibilidades de vencer en primera vuelta son más difusas.

Por otro lado, Sergio Massa y Patricia Bullrich compiten para forzar esa segunda vuelta y competir allí con el diputado libertario. Aunque resulte casi una obviedad, vale la pena aclarar que ninguno de los dos mantiene un volumen de votos para ganar en primera vuelta.

Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich; los tres candidatos con mayores posibilidades de acceder a la Presidencia.

Con esos lineamientos como base, el nivel de intención de voto de estos tres candidatos resulta la mayor incógnita de cara a las próximas semanas. Esto resulta imposible de estimar un mes antes de los comicios, dada la cantidad de factores y sucesos que están en juego; pero hay tendencias que pueden indicar, al menos por ahora, cómo está el tablero de juego.

Las encuestas recabadas y graficadas ahí abajo dan todos a Milei como el primero en todos los casos. Federico González & Asociados es la única que da a Patricia Bullrich por encima de Sergio Massa. Ninguno de estos estudios realizó una metodología de recolección presencial, que permite tener una reducción del sesgo muestral mucho más eficiente.

Aun así, estos todavía no tienen carácter predictivo: una gran parte del voto se decide días antes de que el elector concurra al cuarto oscuro; muchas cosas pueden pasar.

Es por eso que se consultó a los especialistas, para que indiquen cuáles son las tendencias de las últimas semanas y qué se puede esperar para las siguientes.

Elecciones 2023: qué chances tienen Milei, Massa y Bullrich

El encuestador y director de Zuban Córdoba, Gustavo Córdoba, afirma que no publicará informes con intenciones de voto hasta las generales, pero reconoce que «un resultado donde Milei tenga 38 o 39 puntos no es para nada raro». Para que el líder libertario no gane en primera vuelta e ir a balotaje, «Massa necesita subir arriba de 30 puntos y que Bullrich no caiga, pero viendo lo que está haciendo ella últimamente… tengo mis dudas», dice.

Aun así, remarca que «independientemente de que haya o no balotaje, nosotros vemos a Milei ganando en cualquier escenario. La segunda vuelta va a ser una cuestión más formal. La política tradicional sigue sin encontrar la narrativa para enfrentarlo correctamente. Es algo mucho más estructural y hemos pasado de un bicoalicionismo a uno tricoalicional».

El consultor político Daniel Montoya explicó que para el diputado libertario es clave que «todo el mundo hable de él» y piensa «en un 80% de chances de un triunfo suyo en la primera vuelta». Al preguntarle las razones, el analista alegó a que, principalmente, «tiene el peso que tiene el cambio versus la continuidad; a la vez de que todos los actores de la política, la economía y hasta la Justicia con Rosatti ya lo instalan como ganador, lo cual ayuda».

«Veo muy difícil que en un escenario de segunda vuelta haya esa transmisión de votos de Unión por la Patria a Juntos por el Cambio o viceversa. Estamos ante un fin de época del sistema ambeño, y Milei puede agarrar esa bandera también», agrega.

El codirector de la consultora Escenarios, Federico Zapata, resalta que hubo una variación significativa de septiembre contra agosto: «Después de las PASO hubo como una explosión de Milei y en donde los otros espacios no supieron reaccionar. Este mes hubo un reordenamiento y vemos una equiparación de las preferencias«.

«Milei nos retrocedió un poco últimamente, mientras que vemos a un Massa que no le impactó tanto la coyuntura económica, aunque no le impactaron las medidas positivas, y está estable. Bullrich ha mejorado, sobre todo desde la aparición de Melconian. Hoy vemos un escenario abierto y nos da la sensación de que va a haber un balotaje«, afirmó.

La directora de Polldata, Celia Kleiman, dio su perspectiva desde los estudios cualitativos que realiza: «No hay cambio de las valoraciones de las personas que analizamos, porque pasó poco tiempo y la percepción en relación a lo económico y la inseguridad sigue igual o empeoró«.

Respecto de Massa y Bullrich, la socióloga fue enfática en su planteo de que «están haciendo un enfoque completamente equivocado e incluso desoyendo un poco a la demanda del votante. Incluso potencian a Milei al hablar tanto de él. Veo a Massa con un techo acorde al votante histórico del peronismo y a Patricia con un problema fundamental, que es partir de una base de votos bajo».

Por último, el socio director de M&R Asociados, Gustavo Marangoni, estimó que un orden tentativo de los candidatos podría ser «Milei primero, Massa segundo y Bullrich tercera; viendo además como muy probable un balotaje y medianamente probable un triunfo de La Libertad Avanza en primera vuelta».

«No podemos descartar un escenario imprevisto. Pero hoy Milei corre con la ventaja de estar en la conversación pública, de la calle. Massa busca ganar centralidad con sus medidas como ministro y Patricia tuvo que incorporar a Melconian para anabolizar la campaña. La centralidad comunicacional va a ser clave para las próximas semanas«, concluye.

Fuente: Cronista Comercial

