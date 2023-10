A último momento, la Justicia frenó la apertura del celular de “Chocolate” Rigau

El juez de La Plata Guillermo Atencio suspendió la pericia del teléfono celular de Julio “Chocolate” Rigau tras una nueva apelación de sus abogados defensores, que anoche presentaron un recurso contra otra decisión del mismo magistrado, quien había abilitado que se realice una copia del teléfono.

El magistrado había rechazado ayer las presentaciones de la defensa del puntero del PJ y dispuso que se realizara una copia del contenido del teléfono. Sin embargo, los abogados de Rigau presentaron un nuevo recurso contra esa decisión de Atencio, y tuvieron éxito.

“Conceder el recurso de apelación deducido por los Sres. Defensores Particulares contra la resolución por la que no se hiciera lugar a la excepción de falta de acción ni a la suspensión de las medidas de prueba, ni a la devolución de los efectos secuestrados y se rechazara la nulidad de la convalidación y apertura del teléfono celular”, dice la resolución.

Estaba previsto que este miércoles, peritos de la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires copiaran el contenido del celular Samsung del puntero ligado con un concejal massista que atraparon con una bolsa llena de plata y 48 tarjetas de débito de contratados de la Legislatura bonaerense. Esa operación que, dependiendo de los gigas del teléfono puede tomar de uno a tres días, se iba a llevar a cabo en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata. El siguiente paso era el análisis de esa información extraída.

Los abogados de Rigau habían reclamado que se suspenda la pericia del celular secuestrado al puntero del PJ cuando retiraba dinero de los cajeros del Banco Provincia con 48 tarjetas de débito. La defensa de “Chocolate” argumentaba que el secuestro del teléfono “no estuvo convalidado por el juez de garantías”.

La fiscal Betina Lacki respondió que es improcedente la excepción por falta de acción “en virtud del efecto suspensivo que posee el recurso de casación”. El juez coincidió con la fiscal y rechazó todos los planteos de Rigau. “No hacer lugar a la excepción por falta de acción, conforme los argumentos brindados en los considerandos y en consecuencia no hacer lugar a la suspensión de las medidas dispuestas por la instrucción ni la restitución de los efectos secuestrados ( art. 23 inc. 9° 201,209, 211, 273, 328 inc. 2° -a contario- y 431 del C.P.P)”, sostuvo Atencio en la resolución del martes.

Pero los abogados volvieron a la carga con un nuevo planteo, ingresado al expediente anoche, pasadas las 22 horas. En concreto, pidieron que se suspenda la pericia mientras tramita el recurso de apelación. “Se configura una situación de excepcionalidad que amerita la intervención del órgano jurisdiccional superior, pues la decisión ahora observada violenta garantías de raigambre constitucional y un gravamen de imposible resolución ulterior”, dice esa presentación.

Al conceder ese recurso, el juez dispuso esta mañana, minutos antes de las 11, que se suspenda la pericia.

“Hoy se iba a realizar a realizar una copia forense del contenido del teléfono, el análisis es parte de una segunda etapa”, explicó una fuente de la causa.

La semana pasada, cuando reabrió la investigación, la fiscal Lacki pidió que se avance con el peritaje del teléfono celular marca Samsung, modelo SM-G532M, de color gris, y dispuso que esa medida se concrete este miércoles 11 de octubre. Concretamente, solicitó que se realice “un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés” para la causa.

A partir de ese momento, los abogados de Rigau presentaron al menos tres planteos para intentar frenar la pericia, que tiene en vilo a toda la política bonaerense. “Es importante recordarle al Sr. Juez Garante que existen de todas formas dos planteos vinculados al mismo objeto pendientes de resolución, por tanto, la apertura en estos términos sería NULA”, dijeron los defensores en el último escrito.

Lacki retomó la investigación luego de la apelación que hizo el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que había anulado el caso. La fiscal consideró que el recurso suspende los efectos de esa escandalosa resolución, por lo que causa puede seguir su curso hasta que resuelva la Cámara de Casación.

Esa disputa de fondo quedó en manos de la Sala II de Casación, integrada por los jueces Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño.

Además de la pericia, la fiscal también ordenó que sigan declarando los dueños de las 48 tarjetas de débito que tenía el puntero del PJ. Cuando se frenó la causa, ya habían declarado 16 de esas personas. Las testimoniales se retomarán el 18 de este mes y hay audiencias previstas hasta el 13 de noviembre.

Otras de las pruebas apunta a determinar cómo funcionaba la maniobra para inscribir supuestos empleados dentro de la Cámara de Diputados bonaerense. Lacki solicitó una copia de los contratos de las 48 personas involucradas. Pero la lista no se termina ahí. También mandó un listado de otras 25 personas que aparecieron en documentos secuestrados en la casa del puntero del PJ.

