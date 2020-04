A TODOS LOS PROFESIONALES

La Municipalidad de Plottier a través de la Subsecretaria de Obras Particulares y Catastro informa:

1) Sigue en vigencia hasta el 26/04/2020 excepto que el gobierno nacional disponga lo contrario, la restricción para trabajar en obras particulares durante el periodo del AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO OBLIGATORIO decreto 297/2020.

2) Que desde la Municipalidad entendemos los problemas que esta medida implica para la economía de los trabajadores de la construcción y profesionales, pero prevalece la adhesión a la misma para garantizar la salud de la población.

3) La subsecretaría de Obras particulares y Catastro no tiene plataforma digital para continuar realizando tareas de revisión de documentación por medios electrónicos y considera imprudente el manejo de información confidencial o de propiedad intelectual habilitando el movimiento de la misma por correos no oficiales.

4) Para poder avanzar y gradualmente anticiparnos al momento de modificación de esta restricción se establece a partir del 20/04/2020 horario de atención para tramites en curso de los días martes y jueves de 9 a 12hs. con las medidas de prevención necesarias:

Ingreso de una sola persona por Expediente o consulta realizando la espera fuera de las oficinas.

Utilización de barbijo o protector facial

Desinfección de manos al ingresar a las oficinas

Mantener distancia 1.5m entre personas

Evitar tocarse o refregarse la cara

Se recomienda no presentarse a personas con factores de riesgo o mayores de 60 años

En estos mismos horarios se brindará información telefónica en los números 4932414 y 4937974

Muchas Gracias

#Quedateencasa

#Plottier

#MuniPlottier

#MunicipalidadPlottier