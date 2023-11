A Scaloni le preguntaron por el Papu Gómez y su respuesta fue terminante

Lionel Scalonidio una conferencia de prensa en la previa del partido de la Selección argentina ante Uruguay por las Eliminatorias, que se disputará este jueves en la Bombonera. El DT campeón del mundo habló de todo.Incluso, sobre Alejandro “Papu” Gómez.

Más allá de que el Papu Gómez está suspendido por dos años tras haber dado positivo en un control antidopaje, la realidad es que luego del Mundial Qatar 2022 el actual futbolista del Monza se quedó sin lugar en la Selección argentina. Nunca más volvió a ser convocado tras el título, en medio de distintas versiones.

“Está jodido con lo que está pasando”

“Hablé con el Papu, fui compañero. Está jodido con lo que está pasando. Creo que va a apelar (la sanción por el doping). Darle todo el apoyo porque es un chico que nos ha dado un montón”, dijo Scaloni en conferencia de prensa.

El Papu Gómez rompió el silencio y reveló por qué le dio positivo el doping

Alejandro Papu Gómez fue suspendido por dos años al dar positivo en un control antidopaje realizado en noviembre de 2022, cuando estaba en el Sevilla, y a solo días del comienzo del Mundial Qatar 2022. El mediocampista, fichado por el Monza de Italia, está en shock pero consciente de que su carrera como futbolista, a sus 35 años, está contra las cuerdas.

Alejandro Papu Gómez y Lionel Messi en el Mundial Qatar (FOTO: REUTERS, Kai Pfaffenbach).

Por ese motivo escribió un comunicado oficial en donde señaló que es un “férreo defensor del deporte limpio” y que nunca tuvo intención de “recurrir a una práctica prohibida”. Además, dijo que todo quedará en manos de sus abogados.

Además, el futbolista realizó algunas historias de Instagram en donde se mostró dolido por la situación: “Tuve varios controles durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre di negativo. No me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, no me lo merezco. Quiero volver a jugar y a entrenar con mis compañeros del Monza y que mis abogados puedan solucionar el tema”, explicó.

Según comunicó el propio futbolista en sus redes sociales, la sustancia detectada es terbutalina, un compuesto que puede usarse para combatir el asma porque actúa como broncodilatador y suele venderse en jarabes para la tos.

Sobre esto señaló: “La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol”.

Visitas:44 Hoy: 44