A pesar de la crisis interna, CFK y el kirchnerismo avanzará en el Senado con la reforma de la Corte Suprema

Región Norte Grande Argentino Otro aspecto por el cual creemos necesaria la ampliación de la Corte, es la importancia de respetar el principio de igualdad y equilibrio de géneros. Este criterio está presente en el artículo 3° del decreto 222/03, pero no obstante se ha permitido que se promueva una Corte de cuatro varones y una mujer. Como se explica más arriba, no podemos compartir tal tesitura ante un evidente desequilibrio de géneros semejante. La sola presencia de un miembro de un género distinto al del resto de los jueces no resulta suficiente. Es por esto que proponemos una fórmula que desde nuestro punto de vista asegura el equilibrio e igualdad de géneros. En este orden de ideas, no puede perderse de vista la historia de nuestra Corte Suprema, que da cuenta que hasta ahora sólo tres mujeres integraron el Tribunal: la Dra. Margarita Argúas desde 1970 a 1973; y casi 30 años después, fueron nombradas las Dras. Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. Así las cosas, no caben dudas de la necesidad de terminar con la desigualdad de género que existe actualmente en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sólo la Constitución Nacional, sino varios tratados internacionales ratificados por nuestro país, establecen este principio. En efecto, el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, incorporó a nuestro

ordenamiento argentino, con jerarquía constitucional, la “Convención

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer”, un tratado específico sobre esta materia, además de la aplicación