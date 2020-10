A días de las elecciones, el partido de Evo Morales denuncia un “segundo golpe a la democracia”

A menos de una semana para las elecciones presidenciales en Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) que conduce el depuesto expresidente, Evo Morales, denunció este lunes que “está en curso un segundo golpe a la democracia por la ausencia total de transparencia en el conteo rápido de votos del Tribunal Supremo Electoral”.

La vocera política del MAS, Marianela Paco, denunció ante la comunidad internacional y el pueblo boliviano que “está en curso un segundo golpe a la democracia por la ausencia total de transparencia en el conteo rápido de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)” en las elecciones generales del domingo próximo.

En su texto, que fue distribuido por la oficina de prensa de Morales en la Argentina, la dirigente apuntó como elementos que justifican esa preocupación “el retorno de los veedores de la OEA, la declaratoria de toque de queda por seis días y la custodia de las actas por parte de militares y policías que participaron en el golpe del año pasado”.

Bolivia va el domingo a elecciones presidenciales para nominar al próximo presidente tras el interrumpido mandato de Evo Morales, depuesto a fines del año pasado en un clima enrarecido por la denuncia de fraude electoral que la OEA hizo de una reelección del propio Morales que luego no pudo probar, y que hasta fue rechazada por una investigación académica independiente.

“A la fecha (el TSE) no le ha mostrado al pueblo boliviano si el sistema de conteo rápido tiene: certificación internacional como la que tenía el sistema de conteo del año pasado; no ha mostrado cuáles son las diferencias que han mejorado este sistema de conteo a diferencia del año pasado; si se muestran los resultados por actas y con las fotografías; si se muestra los resultados por mesa o recinto; no nos han demostrado cómo va a funcionar ese sistema. Por tanto, ahí no hay transparencia”, denunció Paco.

Asimismo, la dirigente cuestionó que quienes “le han dado el golpe a la democracia, hoy en día quieren custodiar las actas”, en referencia al acuerdo interinstitucional que firmó Salvador Romero, presidente del TSE, con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, manteniendo los detalles en reserva.

“Los que han mandado a quemar las actas y los tribunales electorales, nuevamente quieren custodiar nuestros votos, entonces la población esta desguarnecida. Por esa razón yo denuncio ante la comunidad internacional esta falta de transparencia y falta de garantías”, agregó.

Alertó que “se viene una serie de violaciones a los derechos universales, la organización, al reclamo y a la protesta que tiene el ser humano, al haber declarado, como nunca antes en la historia democrática boliviana, un estado de excepción de seis días antes y después del proceso electoral y en total silencio de Salvador Romero”.

“El derecho del pueblo a organizarse a demandar y reclamar está siendo criminalizado, amenazando de vandalismo y supuestamente de violencia y son los intolerantes, los antidemocráticos que están viniendo a arremeter y a intimidar al pueblo boliviano”, reveló Paco.

Otro caso que empaña el proceso electoral limpio y transparente es que el TSE no dio a conocer la lista de veedores internacionales, en especial de la Organización de Estados Americanos, afirma el MAS.

“Nosotros conocemos que los observadores de la OEA son los mismos del año pasado y ello es una afrenta contra al pueblo boliviano y un claro sabotaje en curso, nuevamente en contra del retorno a la democracia”, dijo.

Aseguró que con estos “sólidos argumentos” se alerta a la comunidad internacional a que “se pronuncie y evite que estas personas vuelvan a Bolivia porque fueron ellos los responsables de que se haya arrebatado la democracia, la paz y el desarrollo del país”.