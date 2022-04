A 52 años de la separación de Los Beatles: la historia detrás del final de la banda

Aunque el grupo anunció su final en abril de 1970, las cosas ya venían mal desde hacía tres años. Cuando murió el representante de la banda, Brian Epstein, todo comenzó a descontrolarse.

Cuando Paul McCartney anunció la separación de Los Beatles, para muchos de sus fans fue el fin de la adolescencia, el fin de un sueño y el cierre de una década de rebeldía y progresismo, como fue la del 60. Para los propios músicos fue un poco de todo eso también, aunque enmarcado en un contexto de egos, broncas y varias miserias.

La historia detrás de la separación de Los Beatles se muestra en etapas y es paulatina. Si hubiese que ponerle una fecha al inicio del declive de la relación, habría que ir hasta el 27 de agosto de 1967, el día en que murió Brian Epstein, el histórico representante de los Fab Four.

Los cuatro Beatles venían buscando nuevos horizontes y ya no eran aquellos muchachitos que aceptaban más de lo que exigían. Pero eso pasaba fundamentalmente por lo artístico. Haber dejado de tocar en vivo para transformarse en una banda de estudio fue una decisión de ellos que terminó mostrando la cara más creativa del cuarteto de Liverpool, como grupo e individualmente.

Pero sin su “padre comercial”, Brian Epstein, el horizonte de Los Beatles se redujo a un precipicio que no pudieron evitar. La saturación que fueron sintiendo desgastó la relación entre los cuatro y el indomable “negocio beatle” los superó.

Un par de meses antes de empezar la grabación de un nuevo disco y la realización de una película (Get Back, que luego mutó en Let it Be), en octubre de 1969 John Lennon había estado en un festival en Canadá. Ahí se sintió muy bien junto a otros dos viejos conocidos de la música: Eric Clapton y Klaus Voorman, un alemán que además era diseñador gráfico y fotógrafo (hizo la tapa de Revolver, entre otros discos).

John Lennon y Paul McCartney en los últimos tiempos de Los Beatles. La relación estaba muy desgastada y explotó. Foto: AP/Linda McCartney.

Después de ese encuentro, John volvió a Inglaterra con la idea de formar un nuevo grupo con ellos dos. O sea, dejar Los Beatles. Los contratos ya contraídos y vigentes que tenían fueron la traba que lo frenó, pero no le impidió comunicarle a sus amigos sus deseos de irse. En especial disfrutó de contárselo a Paul McCartney, en una reunión a la que el bajista llegó con varios proyectos para Los Beatles y que Lennon desechó uno por uno.

“Todavía somos Los Beatles, ¿verdad?”, pregunto McCartney. Pero Lennon lo heló con la respuesta: “Yo no soy ningún Beatle”. El tono subió, porque Paul le dijo que sí lo era, lo que irritó a John Lennon: “No lo soy -dijo a los gritos-. Esto se terminó. Quiero divorciarme, como me divorcié de Cynthia. ¿No podés meterte eso en tu maldita cabeza?”.

“Let it be” y la separación de Los Beatles

Lennon ya había publicado su primer disco fuera de Los Beatles, con La Plastic Ono Band, que tenía algunas canciones que fueron un gran éxito como “Instant Karma”, bajo la producción de Phil Spector. John quedó tan feliz que le dio a Spector las cintas de Let it Be, que habían quedado archivadas en Apple Corps. por el distanciamiento del grupo en 1969. Claro, el “detalle” es que se trató de una decisión unilateral.

En 1964 Los Beatles tocando en «Ed Sullivan Show» (Foto: AP Photo/Dan Grossi) .

En enero de 1970, Phil Spector tomó posesión de las grabaciones que le entregó John y le puso su estilo al álbum, que poco tenía que ver con el del histórico productor de Los Beatles, George Martin, y mucho menos con McCartney, que se enfureció con el resultado final del trabajo. Aunque estuvieran peleados, para Paul el espíritu musical de la banda se debía cuidar siempre.

Fue el último centímetro de mecha que faltaba quemar para que la bomba explotara. No hubo acuerdos ni diálogos productivos entre ellos. Solo peleas, disputas y un final inexorable. La separación de Los Beatles era un hecho y Paul McCartney quien puso la rúbrica.