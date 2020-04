Clubes golpeados: no tienen ánimos de seguir de liga

Los clubes de básquet de la región, golpeados como todos por la pandemia del coronavirus, debaten cómo seguirán la Liga Argentina y el Torneo Federal con dirigentes de todo el país y las autoridades de la confederación argentina de ese deporte. No hay, en la mayoría, clima de continuidad. Desde la entidad madre del básquet nacional ya recibieron las diferentes visiones y la próxima semana darán a conocer una decisión. Así lo informó Sergio Gatti, presidente de la Federación Neuquina y secretario general de la confederación que lidera Fabián Borro.

“Probablemente haya una definición similar para ambos torneos. Los datos objetivos son que realmente no se ve que se pueda retomar la actividad por un buen tiempo”, dijo Gatti.

Para Matías Resa, responsable del básquet de Centro Español de Plottier, la situación es insostenible. “Creo que no va a poder continuar la Liga. Esto sin dudas va a golpear no sólo a las instituciones sino también a muchos empresarios chicos o comerciantes que apoyan los clubes y la están pasando mal. Incluido yo, que particularmente creo no voy a salir de esto”, afirmó.

De igual manera se pronunció Guillermo Pérez, a cargo del básquet de Petrolero Argentino. “No creo que deba seguir el campeonato. No hay certeza de cuándo se va poder entrenar y el tema económico va a ser fundamental. ¿Qué sponsor va a poner dinero en semejante crisis?”, se preguntó.

Por su parte, Viviana García, secretaria en la comisión directiva de básquet de Del Progreso, dijo que “hay compromisos de alquileres que no se pueden seguir sosteniendo”.

Los clubes del Torneo Federal también se pronunciaron. “La opción de Pérfora es buscar la manera para que el torneo culmine y volver a jugar en los tiempos que se pueda, julio o agosto, sin que esos dos meses sean un recargo y el costo de la interrupción se traslade, los jugadores dejen de cobrar o las instituciones pagar más de la cuenta”, dijo el presidente Oscar Claris. “Si no se logra eso, se van a perjudicar todos. Tenemos como premisa eso y que el Torneo Federal tenga el mismo tratamiento que la Liga Argentina y la Liga Nacional. Hay que buscar un consenso con Asociación de Jugadores”, afirmó.

“Continuar con un torneo totalmente desvirtuado, deficitario y sin certezas no es aconsejable”, agregó Néstor Mingot, presidente de Centenario; y lo propio hizo Sebastián Caligari, de la subcomisión de básquet de Pacífico: “Me parece que en este contexto es bastante complicado continuar, pero más allá de eso creo que lo que tenemos que pensar realmente es en cómo hacer para que el básquetbol vuelva a resurgir”.

Fuente:LMN