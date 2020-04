Tras amenaza de Trump, EEUU suspendió su financiamiento a la OMS

El país es el mayor contribuyente de la OMS, con un aporte de 400 millones de dólares en el último año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su gobierno dejará de aportar su cuota a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por considerar que su gestión en el inicio de la pandemia de coronavirus fue “desastrosa” y ayudó a “encubrir” el brote en China. EEUU e el mayor contribuyente de la OMS, con un aporte de 400 millones de dólares en el último año.

The White House✔@WhiteHouse

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO’s role in mismanaging the Coronavirus outbreak.

En conferencia de prensa, Trump aseguró que “la OMS falló en obtener, chequear y compartir información rápidamente” y acusó a la organización de “no cumplir con sus obligación básicas”, según la transmisión de la cadena CNN.

El mandatario acusó a la organización, la más importante en su área en el mundo y una parte central del sistema de la ONU, de haber “perdido mucho tiempo” en sus advertencias iniciales y la responsabilizó por la dimensión actual de la pandemia, una crítica muy similar a la que la oposición y gran parte de la prensa le hace a Trump por su reacción inicial en enero y febrero.

La semana pasada Trump ya había amenazado a la entidad con dejarla sin fondos, al anunciar que estaba reviendo la situación.

“La Organización Mundial de la Salud en su historia ha hecho un buen trabajo. Desafortunadamente, aquí no le dio al blanco”, dijo hoy más temprano el Secretario de Estado, Mike Pompeo al programa de radio de Florida “Good Morning Orlando”.

El gobierno de Trump, que frecuentemente critica a las agencias de la ONU, sostiene que la OMS se basó demasiado en las cifras oficiales chinas después de que el virus, conocido oficialmente como SARS-CoV-2, apareciera a finales del año pasado en la metrópoli de Wuhan.

En tanto, los críticos de Trump dicen que el presidente estadounidense está buscando un chivo expiatorio extranjero debido a que él mismo ha recibido ataques por su manejo de la pandemia en el país, donde el contagio ha provocado la muerte de más de 23.700 personas.